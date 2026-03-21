Simulare Bacalaureat 2026: Cum arată subiectele la biologie și ce competențe sunt evaluate

Pentru elevii care susțin proba de biologie la examenul de Bacalaureat 2026, modelele oficiale de subiecte constituie un reper esențial în procesul de pregătire, oferind o imagine clară asupra cerințelor și a modului de evaluare. Prin structura și varietatea exercițiilor, acestea evidențiază nivelul de înțelegere a materiei, de la verificarea cunoștințelor de bază până la aplicarea acestora în contexte complexe.

Structura probei și tipurile de cerințe îi ajută pe elevi să înțeleagă modul de desfășurare a examenului și să își evalueze nivelul de pregătire înainte de susținerea acestuia.

Cine susține proba la biologie

Proba la biologie (anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană) este susținută de elevii de la profil real (filiera teoretică); filiera tehnologică (profil tehnic, resurse naturale și protecția mediului); filiera vocațională (profil militar). Aceasta face parte din proba la alegere a profilului și specializării.

Simulare Bacalaureat 2026: Cum arată subiectele la biologie

Potrivit modelului oficial, lucrarea este alcătuită din trei subiecte, fiecare evaluând competențe diferite. Toate cerințele sunt obligatorii, timpul de lucru este de trei ore.

Subiectul I (30 de puncte) include itemi de bază, precum completarea unor afirmații cu termeni corecți, întrebări de tip grilă, cu un singur răspuns correct, exerciții de tip adevărat/fals, însoțite de corectarea enunțurilor greșite și cerințe care verifică noțiuni fundamentale din anatomie, fiziologie sau ecologie.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) presupune rezolvarea unor probleme și aplicarea cunoștințelor: exerciții de genetică sau biologie moleculară (de exemplu, calcularea unor valori pe baza ADN-ului), cerințe de tip aplicativ, precum analiza grupelor sanguine, formularea și rezolvarea unei cerințe suplimentare, pe baza informațiilor date.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) este centrat pe redactare și argumentare: răspunsuri explicative legate de funcțiile organismului, formularea unor enunțuri științifice corecte, redactarea unui minieseu pe o temă dată, folosind limbaj specific.

Elevii sunt evaluați atât pentru corectitudinea informațiilor, cât și pentru capacitatea de a explica și de a utiliza corect conceptele.

Simulare BAC 2026: Modele de subiecte la biologie

Simulare BAC 2026: Barem de corectare la biologie

