Simulare Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului. Cum sunt structurate subiectele

Simulare Bacalaureat 2026 proba la alegere a profilului. Foto Getty Images
Din articol
Simulare Bacalaureat proba la alegere a profilului și specializării 2026 Cât durează proba scrisă Cum sunt structurate subiectele la proba scrisă Reguli stricte pentru elevi în sala de examen Calendar simulare Bacalaureat 2026

Elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin miercuri, 25 martie, proba la alegere a profilului și a specializării, în cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Aceasta diferă în funcție de profil - uman sau real - și se desfășoară după aceleași proceduri aplicate în cadrul sesiunii din vară. Testarea începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor.

Potrivit Ministerului Educației, simularea examenului de Bacalaureat continuă joi, 26 martie cu proba la limba maternă, destinată elevilor care aparțin minorităților naționale, iar rezultatele finale vor fi afișate pe 16 aprilie.

Simulare Bacalaureat proba la alegere a profilului și specializării 2026

Proba la alegere (E.d) face parte din cele trei examene scrise susținute în cadrul simulării Bacalaureatului, alături de limba română și proba obligatorie a profilului - matematică sau istorie. Evaluarea le oferă elevilor posibilitatea de a alege disciplina corespunzătoare profilului urmat, fiind concepută pentru a verifica nivelul competențelor specifice domeniului ales. Lista materiilor disponibile este:

  • Discipline pentru profilul real și tehnologic: fizică, chimie, biologie, informatică;
  • Discipline pentru profilul uman și vocațional: geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Cât durează proba scrisă

Toate probele scrise încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție 180 de minute ( trei ore) pentru rezolvarea subiectelor, durata de lucru fiind calculată din momentul în care acestea sunt distribuite complet în sală. Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar candidații sunt așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite de comisiile de organizare.

La începutul probei, fiecare candidat are obligația de a completa datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate, iar redactarea răspunsurilor se realizează începând cu a doua pagină. Elevii care finalizează lucrarea înainte de expirarea timpului alocat o pot preda, însă părăsirea sălii este permisă după minimum o oră de la începerea probei, fără a mai avea acces la materialele de examen.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților, precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform regulamentului Ministerului Educației. Această măsură asigură desfășurarea echitabilă a examenului și respectarea principiilor de corectitudine în evaluare.

Cum sunt structurate subiectele la proba scrisă

La fel ca în cazul examenului oficial, subiectele de la simulare sunt concepute după un model standardizat și includ:

  • Subiectul I - cerințe de bază, verificarea cunoștințelor fundamentale;
  • Subiectul II - exerciții de nivel mediu;
  • Subiectul III - cerințe complexe, care testează analiza și aplicarea informațiilor studiate.

Când publică Ministerul Educației subiectele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Acestea pot fi consultate de elevi și profesori pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Potrivit documentelor oficiale, punctajul maxim acordat la proba scrisă este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 sunt acordate din oficiu tuturor candidaților.

Reguli stricte pentru elevi în sala de examen

Conform regulamentului în vigoare, candidaților le este interzis să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte personale, acestea urmând să fie depozitate în spațiile special amenajate de comisie. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la interzicerea accesului în sala de examen.

De asemenea, elevii nu au voie să dețină asupra lor materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea subiectelor, precum manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe sau rezumate. Interdicția se extinde și asupra telefoanelor mobile, căștilor audio, dispozitivelor electronice ori a oricăror mijloace de comunicare sau de calcul care permit accesul la internet sau la rețele de socializare.

Regulamentul interzice, totodată, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de materiale, copiatul sau orice tentativă de fraudă. Încălcarea acestor reguli se sancționează prin eliminarea din examen, iar candidații în cauză își pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale simulării, fără recunoașterea rezultatelor obținute anterior.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de liceu se desfășoară conform următorului calendar:

  • 23 martie 2026 - Limba și literatura română; 
  • 24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie); 
  • 25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării; 
  • 26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale);
  • 16 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

Editor : C.S. | M.C.

