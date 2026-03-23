Simulare Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi proba scrisă la limba română. Cum se desfășoară examenul

Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la limba și literatura română Reguli stricte pentru elevi în sala de examen Programa pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin luni, 23 martie, proba scrisă la limba și literatura română, care marchează debutul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Subiectele sunt concepute la nivel național, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea acestora. Testarea continuă cu probele obligatorii ale profilului, respectiv matematică sau istorie, în funcție de filiera urmată, iar rezultatele vor fi afișate în data de 16 aprilie.

Simulările se desfășoară simultan în 1.358 de unități de învățământ din întreaga țară, fiind organizate după modelul oficial al examenului de Bacalaureat.

Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la limba și literatura română

Când se publică subiectele și baremele de corectare

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Acestea pot fi consultate de elevi și profesori pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Potrivit documentelor oficiale, punctajul maxim acordat la proba scrisă este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 sunt acordate din oficiu tuturor candidaților.

Cum se desfășoară examenul

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar candidații sunt așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite de comisiile de organizare. Toate probele scrise încep la ora 9:00.

Elevii au la dispoziție 180 de minute pentru rezolvarea subiectelor, durata de lucru fiind calculată din momentul în care distribuirea acestora este finalizată în sala de examen. La începutul probei, fiecare candidat are obligația de a completa datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate, redactarea răspunsurilor urmând să fie realizată începând cu a doua pagină.

Elevii care finalizează lucrarea înainte de expirarea timpului alocat o pot preda, însă părăsirea sălii este permisă după minimum o oră de la începerea probei, fără a mai avea acces la materialele de examen.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților - precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea - durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, în conformitate cu procedurile Ministerului Educației.

Cum se corectează greșelile în lucrare

Greșelile apărute în timpul redactării lucrărilor la simularea examenului de Bacalaureat 2026 pot fi corectate în conformitate cu regulamentul oficial. În cazul răspunsurilor scrise, erorile se marchează printr-o linie orizontală, iar varianta corectă este notată în apropiere, fără utilizarea altor semne sau marcaje care ar putea afecta lizibilitatea lucrării.

La subiectele de tip grilă, întâlnite la anumite discipline, răspunsurile greșite se anulează printr-o linie orizontală, iar opțiunea considerată corectă se încercuiește. Dacă un răspuns este modificat de mai multe ori, varianta finală trebuie consemnată în rubrica special destinată punctajului, alăturată opțiunilor de răspuns, pentru a asigura o evaluare corectă, transparentă și ușor de urmărit.

Reguli stricte pentru elevi în sala de examen

Conform regulamentului în vigoare, candidaților le este interzis să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte personale, acestea urmând să fie depozitate în spațiile special amenajate de comisie. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la interzicerea accesului în sala de examen.

De asemenea, elevii nu au voie să dețină asupra lor materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea subiectelor, precum manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe sau rezumate. Interdicția se extinde și asupra telefoanelor mobile, căștilor audio, dispozitivelor electronice ori a oricăror mijloace de comunicare sau de calcul care permit accesul la internet sau la rețele de socializare.

Regulamentul interzice, totodată, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de materiale, copiatul sau orice tentativă de fraudă. Încălcarea acestor reguli se sancționează prin eliminarea din examen, iar candidații în cauză își pierd dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale simulării, fără recunoașterea rezultatelor obținute anterior.

Programa pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026

Ministerul Educației a publicat programele aferente simulării examenului de Bacalaureat 2026, documente care stabilesc conținuturile și competențele evaluate în cadrul probelor scrise.

Simularea debutează cu proba obligatorie la limba și literatura română, urmată de examenele specifice profilului. Astfel, elevii de la filierele real, tehnologic și vocațional susțin proba la matematică, în timp ce candidații de la profil uman urmează să fie evaluați la istorie.

De asemenea, toți elevii susțin și o probă la alegere, în funcție de profil și specializare. Candidații de la profil real pot opta pentru fizică, chimie, biologie sau informatică, în timp ce elevii de la profil uman pot alege între logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.

Pentru studenții care studiază în limbile minorităților naționale, structura simulării include și o probă suplimentară, la limba maternă, menită să evalueze competențele lingvistice specifice.

Editor : M.C.

