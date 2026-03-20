Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la istorie. Cum arată cerințele și ce presupune proba scrisă

Elevii de clasa a XII-a care vor susține proba la istorie în cadrul examenului de Bacalaureat 2026 au la dispoziție modele de subiecte care evidențiază structura și tipurile de cerințe utilizate în evaluarea din vară. Acestea pun accent, în special, pe analiza textelor și pe formularea unor răspunsuri argumentate, pe baza cunoștințelor acumulate în anii de studiu.

Modelele de subiecte publicate reprezintă cel mai relevant instrument de pregătire, întrucât reflectă exact structura examenului. Parcurgerea acestora contribuie la familiarizarea cu tipurile de cerințe și la dezvoltarea competențelor necesare pentru obținerea unui punctaj ridicat. Totodată, baremele de corectare oferă un reper clar pentru evaluarea răspunsurilor și identificarea greșelilor.

Cine susține proba la istorie

În cadrul Bacalaureatului, istoria reprezintă proba obligatorie pentru elevii care urmează profil umanist (filologie, științe sociale), dar și majoritatea specializărilor vocaționale (pedagogic, teologic, artistic). În schimb, elevii de la profil real sau tehnologic susțin proba la matematica, în funcție de specializare.

Cum sunt structurate subiectele la istorie

Potrivit modelului public, lucrarea este împărțită în trei subiecte, fiecare evaluând competențe diferite, iar toate cerințele sunt obligatorii. Timpul de lucru este de trei ore, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu.

Subiectul I (30 de puncte) are la bază două surse istorice. Elevii trebuie să răspundă la cerințe punctuale, precum: identificarea unor informații din text, menționarea unor personalități sau evenimente, stabilirea relațiilor de cauzalitate, dar și formularea unor asemănări sau prezentarea unor fapte istorice.

Subiectul al II-lea (30 de puncte) presupune analiza unei singure surse istorice. Cerințele vizează extragerea de informații, formularea unui punct de vedere susținut cu argumente din text, plasarea evenimentelor în context istoric și realizarea unei argumentări pe baza unui fapt istoric relevant.

Subiectul al III-lea (30 de puncte) constă în redactarea unui eseu structurat, de aproximativ două pagini, pe o temă dată. Elevii trebuie să respecte cerințele formulate (reperele cronologice și tematice), să folosească limbaj istoric adecvat, să evidențieze relații cauză-efect, dar și să construiască un argument istoric coerent.

Editor : C.S.