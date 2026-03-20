Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică. Exemple pe care elevii le pot studia înainte de examen

Simularea Bacalaureatului 2026 se apropie, iar pentru elevii de clasa a XII-a, modelele de subiecte la matematică devin un reper important în perioada de pregătire. Publicate anual de Ministerul Educației, acestea reproduc structura probei scrise și oferă o imagine clară asupra cerințelor de evaluare. Variantele au caracter orientativ și urmăresc să testeze atât nivelul de înțelegere a noțiunilor teoretice, cât și capacitatea de aplicare a acestora în rezolvarea exercițiilor.

Modelele sunt disponibile pentru fiecare profil și sunt însoțite de bareme de corectare, ceea ce le permite elevilor să își verifice singuri nivelul de pregătire.

Cum sunt structurate subiectele la matematică.

Subiectele pentru simularea Bacalaureatului sunt elaborate în conformitate cu programa școlară și diferă în funcție de profilul urmat de elevi: mate-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic. Lucrarea este împărțită, de regulă, în trei subiecte:

Subiectul I - exerciții de bază, care verifică noțiuni fundamentale (numere reale, funcții, ecuații);

Subiectul al II-lea - probleme de dificultate medie, axate pe calcule și aplicarea formulelor;

Subiectul al III-lea - cerințe complexe, care presupun raționament matematic și demonstrații.

Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru este de trei ore.

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii.

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și de notare

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii.

Proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie

În cadrul examenului de Bacalaureat, proba obligatorie a profilului diferă în funcție de specializarea urmată de elevi. Astfel:

Proba la matematica este susținută de elevii de la profil real (mate-informatică, științe ale naturii); filieră tehnologică; unele specializări vocaționale (profil militar sau tehnic).

Proba la istorie este obligatorie pentru elevii de la profil umanist (filologie, științe sociale); majoritatea specializărilor vocaționale (pedagogic, teologic, artistic).

