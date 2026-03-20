Live TV

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică. Exemple pe care elevii le pot studia înainte de examen

Data publicării:
Modele de subiecte la matematică. Foto Getty Images
Din articol
Cum sunt structurate subiectele la matematică. Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și de notare

Simularea Bacalaureatului 2026 se apropie, iar pentru elevii de clasa a XII-a, modelele de subiecte la matematică devin un reper important în perioada de pregătire. Publicate anual de Ministerul Educației, acestea reproduc structura probei scrise și oferă o imagine clară asupra cerințelor de evaluare. Variantele au caracter orientativ și urmăresc să testeze atât nivelul de înțelegere a noțiunilor teoretice, cât și capacitatea de aplicare a acestora în rezolvarea exercițiilor.

Modelele sunt disponibile pentru fiecare profil și sunt însoțite de bareme de corectare, ceea ce le permite elevilor să își verifice singuri nivelul de pregătire.

Cum sunt structurate subiectele la matematică.

Subiectele pentru simularea Bacalaureatului sunt elaborate în conformitate cu programa școlară și diferă în funcție de profilul urmat de elevi: mate-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic. Lucrarea este împărțită, de regulă, în trei subiecte:

  • Subiectul I - exerciții de bază, care verifică noțiuni fundamentale (numere reale, funcții, ecuații);
  • Subiectul al II-lea - probleme de dificultate medie, axate pe calcule și aplicarea formulelor;
  • Subiectul al III-lea - cerințe complexe, care presupun raționament matematic și demonstrații.

Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru este de trei ore.

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte la matematică

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;

Citește și descarcă: Modele subiecte matematică: Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii.

Simulare Bacalaureat 2026: Barem de evaluare și de notare

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică-informatică Filiera vocațională, profilul militar, specializarea matematică-informatică;

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera vocațională, profilul pedagogic, specializarea învățător-educatoare;

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic, toate calificările profesionale;

Citește și descarcă: Barem de evaluare și de notare - Filiera teoretică, profilul real, specializarea științe ale naturii.

Proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie

În cadrul examenului de Bacalaureat, proba obligatorie a profilului diferă în funcție de specializarea urmată de elevi. Astfel:

  • Proba la matematica este susținută de elevii de la profil real (mate-informatică, științe ale naturii); filieră tehnologică; unele specializări vocaționale (profil militar sau tehnic).
  • Proba la istorie este obligatorie pentru elevii de la profil umanist (filologie, științe sociale); majoritatea specializărilor vocaționale (pedagogic, teologic, artistic).

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

N-au stat la discuții: sancțiune drastică pentru Israel!
Digi Sport
N-au stat la discuții: sancțiune drastică pentru Israel!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
Fanatik.ro
Ce pasiuni are noul fundaș de la Dinamo. Vorbește cu accent limba română și îl admiră pe Asasinul cu față de...
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Tatăl fotbalistului de la FCSB, dezamăgit de ce i se întâmplă fiului său: ”Asta e viața!”
Adevărul
Cazul bloggerului pro-Kremlin care a ajuns la psihiatrie după ce s-a întors împotriva lui Putin
Playtech
Poți fi amendat dacă ai plantat flori sau arbuști în jurul blocului? Detalii importante pentru locatari
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii...
Newsweek
Casa de Pensii, cursă contra-cronometru pentru ca pensionarii să ia ajutoare la pensie de Paște. „Avem banii”
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit