Live TV

Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte pentru proba la alegere a profilului. Lista materiilor în funcție de specializare

Data publicării:
Proba la alegere a profilului, simulare 2026. Foto Getty Images
Din articol
Ce este proba la alegere a profilului și specializării Cum sunt structurate subiectele la proba scrisă Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Chimie Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Economie Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Filosofie Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Psihologie Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Sociologie Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Fizică Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Geografie Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Informatică

Elevii care participă la simularea examenului de Bacalaureat 2026 susțin miercuri, 25 martie, proba scrisă la alegere a profilului și specializării. În funcție de parcursul educațional urmat, candidații își aleg disciplina corespunzătoare, subiectele fiind concepute după structura oficială a examenului din sesiunea de vară.

Proba scrisă este adaptată profilului urmat la liceu și oferă candidaților posibilitatea de a alege disciplina în care consideră că sunt cel mai bine pregătiți.

Ce este proba la alegere a profilului și specializării

Proba la alegere (E.d) face parte din cele trei examene scrise susținute în cadrul simulării Bacalaureatului, alături de limba română și proba obligatorie a profilului - matematică sau istorie. Evaluarea le oferă elevilor posibilitatea de a selecta disciplina corespunzătoare profilului urmat, fiind concepută pentru a verifica nivelul competențelor specifice domeniului ales.

Lista disciplinelor din care elevii pot alege este una extinsă și acoperă atât profilul real, cât și cel uman:

  • Discipline pentru profilul real și tehnologic: fizică, chimie, biologie, informatică;
  • Discipline pentru profilul uman și vocațional: geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie. 

Cum sunt structurate subiectele la proba scrisă

La fel ca în examenul oficial, subiectele de la simulare sunt concepute după un model standardizat și includ:

  • Subiectul I - cerințe de bază, verificarea cunoștințelor fundamentale;
  • Subiectul II - exerciții de nivel mediu;
  • Subiectul III - cerințe complexe, care testează analiza și aplicarea informațiilor studiate.

Elevii au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, în condiții similare examenului din vară.

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Chimie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Economie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Filosofie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Psihologie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Sociologie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Fizică

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Geografie

Modele subiecte Bacalaureat 2026 - Informatică

Barem de corectare

Barem de corectare (comun pentru limbajele C/C++ și Pascal).

Pentru promovarea Bacalaureatului, elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă și media generală cel puțin 6. Rezultatele simulării vor fi comunicate la începutul lunii aprilie și nu se trec automat în catalog, dar pot fi analizate la nivelul fiecărei școli pentru a îmbunătăți performanța elevilor.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Christina Applegate, mărturisiri dureroase: „Mă gândesc la moarte în fiecare zi, mi-am cumpărat deja loc de...
Cancan
Localitatea din România în care o casă costă doar 6.999€ în martie 2026. Vine și cu un teren de 104 mp
Fanatik.ro
Fostul jucător de la Real Madrid, dezvăluire uluitoare despre Cristiano Ronaldo: „L-am lovit din greșeală și...
editiadedimineata.ro
Slovenia investighează interferența firmei israeliane Black Cube în alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Jucătoarea de tenis care a încins atmosfera, după ce a pozat în costum de baie. Cum s-a afișat sportiva
Adevărul
Povestea navei Fundulea, atacă de iranieni cu napalm în strâmtoarea Ormuz. „Au tras câte două rachete pe...
Playtech
Alimentele de bază care se vor scumpi în următoarea perioadă. Veştile nu sunt bune pentru români
Digi FM
Soția unui marinar dispărut în accidentul naval din zona Midia, acuzații dureroase: „Știau riscurile! Cine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la...
Pro FM
Ce face Analia Selis la șapte ani de la divorțul de Răzvan Suma. Ce a răspuns când a fost întrebată dacă...
Film Now
Keith Urban, apariție surprinzătoare după ce s-a aflat de apropierea dintre Nicole Kidman și Simon Baker. Cum...
Adevarul
De ce a eșuat planul inițial al SUA pentru Iran. Analiza lui George Friedman: „Fără trupe la sol, războiul nu...
Newsweek
Ce bani se dau în plus la pensie, copiilor cu handicap, familiilor monoparentale în aprilie? Banii mai devreme
Digi FM
Justin Timberlake, declarații stânjenitoare în fața polițiștilor care l-au oprit în trafic: „E greu de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când nu dormi suficient. Avertismentul lansat de specialiști
Digi Animal World
Reacția unui Golden Retriever când stăpâna sa schimbă scutecul bebelușului. Imaginile sunt virale
Film Now
Gemenii lui Chuck Norris, mesaje sfâșietoare după decesul tatălui lor: „Nimic nu te pregătește pentru moartea...
UTV
Alexandra Stan a anunțat că va deveni mamă de fetiță, artista a făcut dezvăluirea într-un mod emoționant