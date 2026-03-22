Simulare Bacalaureat 2026: Modele de subiecte pentru proba la alegere a profilului. Lista materiilor în funcție de specializare

Elevii care participă la simularea examenului de Bacalaureat 2026 susțin miercuri, 25 martie, proba scrisă la alegere a profilului și specializării. În funcție de parcursul educațional urmat, candidații își aleg disciplina corespunzătoare, subiectele fiind concepute după structura oficială a examenului din sesiunea de vară.

Proba scrisă este adaptată profilului urmat la liceu și oferă candidaților posibilitatea de a alege disciplina în care consideră că sunt cel mai bine pregătiți.

Ce este proba la alegere a profilului și specializării

Proba la alegere (E.d) face parte din cele trei examene scrise susținute în cadrul simulării Bacalaureatului, alături de limba română și proba obligatorie a profilului - matematică sau istorie. Evaluarea le oferă elevilor posibilitatea de a selecta disciplina corespunzătoare profilului urmat, fiind concepută pentru a verifica nivelul competențelor specifice domeniului ales.

Lista disciplinelor din care elevii pot alege este una extinsă și acoperă atât profilul real, cât și cel uman:

Discipline pentru profilul real și tehnologic: fizică, chimie, biologie, informatică;

Discipline pentru profilul uman și vocațional: geografie, logică, argumentare și comunicare, psihologie, economie, sociologie, filosofie.

Cum sunt structurate subiectele la proba scrisă

La fel ca în examenul oficial, subiectele de la simulare sunt concepute după un model standardizat și includ:

Subiectul I - cerințe de bază, verificarea cunoștințelor fundamentale;

Subiectul II - exerciții de nivel mediu;

Subiectul III - cerințe complexe, care testează analiza și aplicarea informațiilor studiate.

Elevii au la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor, în condiții similare examenului din vară.

Pentru promovarea Bacalaureatului, elevii trebuie să obțină minimum nota 5 la fiecare probă și media generală cel puțin 6. Rezultatele simulării vor fi comunicate la începutul lunii aprilie și nu se trec automat în catalog, dar pot fi analizate la nivelul fiecărei școli pentru a îmbunătăți performanța elevilor.

Editor : C.S.