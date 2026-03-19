Simulare Bacalaureat 2026: Numărul elevilor înscriși și totalul unităților de învățământ în care se desfășoară probele

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026 debutează luni, 23 martie, și se va desfășura în peste 1.350 de unități de învățământ, potrivit datelor centralizate de inspectoratele școlare județene. Aproximativ 131.000 de elevi din clasele terminale sunt înscriși, iar circa 95% dintre licee vor organiza testările, menite să evalueze nivelul de pregătire și să familiarizeze candidații cu cerințele sesiunii din vară.

Simulările au rolul de a evalua, în mod obiectiv, nivelul de pregătire al elevilor înaintea examenelor finale din vară. Desfășurate în condiții similare, acestea îi ajută pe candidați să se familiarizeze cu structura și cerințele probelor, dar și să identifice eventualele lacune, astfel încât pregătirea să poată fi ajustată în perioada următoare.

Simulare Bacalaureat 2026

Informare (intermediară) privind simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 2026

„Potrivit informațiilor transmise de către inspectoratele școlare județene (data de referință: 19 martie, ora 16:00), simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfășura în peste 1.350 de unități de învățământ cu elevi în clase terminale de liceu. Situația statistică la acest moment (actualizabilă, în funcție de dinamica raportărilor):

Unități de învățământ în care se organizează simularea: 1.358 (95,16%);

Număr (estimativ) de elevi înscriși în platformă până la momentul raportării: peste 131.000;

Unități de învățământ care au anunțat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%);

Număr de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel local: peste 60.500.

„Mulțumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea și desfășurarea acestor simulări, au contribuit și contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire și familiarizarea acestora cu condițiile de desfășurare a examenelor naționale din vara acestui an.”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării într-un comunicat de presă.

