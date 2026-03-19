Simulare Bacalaureat 2026: Numărul elevilor înscriși și totalul unităților de învățământ în care se desfășoară probele

Simulare BAC 2026. Foto Getty Images
Simulare BAC 2026. Foto Getty Images
Simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2026 debutează luni, 23 martie, și se va desfășura în peste 1.350 de unități de învățământ, potrivit datelor centralizate de inspectoratele școlare județene. Aproximativ 131.000 de elevi din clasele terminale sunt înscriși, iar circa 95% dintre licee vor organiza testările, menite să evalueze nivelul de pregătire și să familiarizeze candidații cu cerințele sesiunii din vară.

Simulările au rolul de a evalua, în mod obiectiv, nivelul de pregătire al elevilor înaintea examenelor finale din vară. Desfășurate în condiții similare, acestea îi ajută pe candidați să se familiarizeze cu structura și cerințele probelor, dar și să identifice eventualele lacune, astfel încât pregătirea să poată fi ajustată în perioada următoare.

Simulare Bacalaureat 2026

Informare (intermediară) privind simularea probelor scrise din cadrul examenului național de bacalaureat 2026

„Potrivit informațiilor transmise de către inspectoratele școlare județene (data de referință: 19 martie, ora 16:00), simularea probelor scrise din cadrul examenului national de bacalaureat din acest an, programată în cursul săptămânii viitoare, se va desfășura în peste 1.350 de unități de învățământ cu elevi în clase terminale de liceu. Situația statistică la acest moment (actualizabilă, în funcție de dinamica raportărilor):

  • Unități de învățământ în care se organizează simularea: 1.358 (95,16%);
  • Număr (estimativ) de elevi înscriși în platformă până la momentul raportării: peste 131.000;
  • Unități de învățământ care au anunțat că nu participă la simulare până la momentul raportării: 69 (4,84%);
  • Număr de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel local: peste 60.500.

„Mulțumim tuturor cadrelor didactice care, indiferent de sarcinile avute în organizarea și desfășurarea acestor simulări, au contribuit și contribuie la derularea acestui demers important, realizat în interesul elevilor, pentru evaluarea nivelului de pregătire actual, identificarea eventualelor lacune în pregătire și familiarizarea acestora cu condițiile de desfășurare a examenelor naționale din vara acestui an.”, a declarat Mihai Dimian, ministrul Educației și Cercetării într-un comunicat de presă.

Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Berbec pe 20 martie. Momentul care schimbă energia tuturor și îi face pe Săgetători să simtă...
Cancan
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit...
Fanatik.ro
Decizie radicală după venirea lui Mirel Rădoi la FCSB! Ia în calcul retragerea din fotbal
editiadedimineata.ro
Pariuri pe moarte și război: cum ajung conflictele globale mize pe miliarde de dolari
Fanatik.ro
Universitatea Craiova – Dinamo, scor uluitor. Care este meciul în care s-au marcat cele mai multe goluri
Adevărul
Trump amenință cu distrugerea zăcământului iranian South Pars dacă Teheranul lovește din nou o instalație de...
Playtech
Ce rol au tetierele: sunt vitale în anumite cazuri, însă puţini şoferi răspund corect la întrebare
Digi FM
Sarmale de post ca la bunica. Rețeta simplă care iese perfect de fiecare dată
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză la CFR Cluj
Pro FM
Enrique Iglesias a topit inimile fanilor cu noua imagine în care apar cei patru copii ai săi: „Familia”. Anna...
Film Now
Uma Thurman dezvăluie de ce a ales să nu se mute la Hollywood: „Cred că este păcat, întotdeauna mi-am dorit...
Adevarul
Ucraina a dezvoltat o dronă kamikaze cu o rază de acțiune de 200 km
Newsweek
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
Digi FM
Monica Tatoiu, declarații rare despre fiul ei: „Este frumos și deștept, doar e crescut de mă-sa!” Cu ce se...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele meningitei care te pot păcăli. 7 boli comune confundate cu infecția mortală care face ravagii în...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Kurt Russell a împlinit 75 de ani, iar Goldie Hawn i-a transmis cel mai dulce mesaj: De 43 de ani împreună...
UTV
Kylie Jenner a întors toate privirile într-o rochie inspirată de Jessica Rabbit