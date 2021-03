Elevii de clasa a VIII-a au susținut, marți, 30 martie, proba la Matematică din cadrul simulării pentru Evaluarea Naţională. Examenul a început la ora 09.00, iar elevii au avut două ore la dispoziție pentru a rezolva subiectele la matematică la simulare evaluare națională 2021.

Elevii din partea minorităţilor naţionale care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă vor susţine pe 31 martie simularea probei la Limba şi literatura maternă.

Luni, 29 martie, elevii au susținut prima probă a simulării pentru Evaluare Națională - la limba română.

Elevii înmatriculaţi în unităţile de învăţământ din localităţile carantinate vor putea susţine simulări ale examenelor naţionale, cu prezenţă fizică, după încetarea măsurilor de carantinare, conform unui calendar aprobat de inspectoratele şcolare, dar nu mai târziu de 15 mai 2021.

Simulare Evaluare Națională 2021, subiectele la matematică

Simulare Evaluare Națională 2021. Subiectele la matematică FOTO: hotnews.ro

Subiectele la matematică la simularea evaluării naționale 2021 sunt unele după modelul testelor PISA, în premieră.

Calendar Simulare Evaluarea Națională 2021

29 martie 2021 – Limba și literatura română – probă scrisă

30 martie 2021 – Matematică – probă scrisă

31 martie 2021 – Limba și literatura maternă – probă scrisă

16 aprilie 2021 – Afișarea rezultatelor

Regulile simulării la Evaluarea Națională 2021

Regulile simulării sunt aceleași cu cele de la examenele propriu-zise.

În sălile de examen elevii sunt așezați câte unul în bancă, dar doar elevi din aceeași clasă, în ordine alfabetică.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații pot folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor și a desenelor, pot utiliza numai creion negru. Hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, este interzis accesul în săli cu orice fel de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul. Cei surprinși în aceste situații pot fi eliminați din simulare.

Fiecare lucrare este evaluată de doi profesori evaluatori: cadrele didactice din unitatea de învățământ care au urmat sau urmează programul de formare a profesorilor evaluatori pentru examenele și concursurile naționale vor fi selectate cu prioritate pentru evaluarea lucrărilor.

Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, nu se afișează și nu sunt făcute publice, ele sunt analizate la nivelul fiecărei clase. Toate unitățile de învățământ elaborează și transmit la inspectoratul școlar un raport pe școală, iar inspectoratul școlar elaborează un raport pe județ/municipiu și îl trimite mai departe la Ministerul Educației. Raportul trebuie să includă și un plan de acțiune care cuprinde măsurile de monitorizare, control și remediere acolo unde se impune.

