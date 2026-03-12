Live TV

Simulare Evaluarea Națională 2026: Calendarul probelor scrise din martie. Când se afișează rezultatele

Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Calendarul simulării Evaluării Naționale 2026 Când are loc Evaluarea Națională 2026: Calendar complet pentru examenul național

Elevii de clasa a VIII-a încep luni, 16 martie, simularea Evaluării Naționale 2026, o etapă importantă în pregătirea pentru examenul de la finalul gimnaziului. Prima probă este cea la limba și literatura română, iar marți, 17 martie, urmează proba la matematică. Rezultatele vor fi comunicate pe 30 martie, potrivit calendarului oficial stabilit de Ministerul Educației.

Testările sunt organizate la nivel național de Ministerul Educației și au rolul de a familiariza elevii cu structura subiectelor și cu condițiile reale de examen.

Calendarul simulării Evaluării Naționale 2026

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară pe parcursul a trei zile consecutive, în cadrul cărora elevii susțin probele scrise la disciplinele incluse în examenul de la finalul clasei a VIII-a.

Testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară, iar subiectele sunt unice la nivel național și elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Scopul acestor testări este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul propriu-zis din vară și de a identifica eventualele lacune în învățare.

Programul probelor scrise:

  • 16 martie 2026 - Limba și literatura română;
  • 17 martie 2026 - Matematică;
  • 18 martie 2026 - Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Când se afișează rezultatele

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate pe 30 martie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, fiecare candidat este identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului.

Listele publicate de unitățile de învățământ sau de inspectoratele școlare includ codul candidatului, în locul numelui și prenumelui, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală rezultată în urma simulării, dar și mențiunile speciale, acolo unde este cazul, precum „absent” sau „eliminat din examen”.

Rezultatele obținute la simulare nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an.

Rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Când are loc Evaluarea Națională 2026: Calendar complet pentru examenul național

  • 8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;
  • 12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
  • 22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;
  • 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;
  • 1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00);
  • 2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
  • 8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu de admitere în învățământul liceal, media obținută la examen având o pondere decisivă în repartizarea computerizată a elevilor.

