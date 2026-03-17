Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi proba la matematică. Ce reguli trebuie respectate în sala de examen

Elevii de clasa a VIII-a susțin marți, 17 martie, proba scrisă la matematică, cea de-a doua etapă a simulării Evaluării Naționale 2026, după testarea la limba și literatura română. Examenul are loc simultan în peste 4.500 de unități de învățământ din întreaga țară, iar subiectele sunt elaborate la nivel național de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor, iar rezultatele urmează să fie comunicate la finalul lunii martie.

Conform datelor transmise de Ministerul Educației, în 127 de unități de învățământ această sesiune nu este organizată. Simularea Evaluării Naționale 2026 se va încheia miercuri, 18 martie, cu proba la limba și literatura maternă.

Simulare Evaluarea Națională 2026 la matematică

Durata și desfășurarea probei scrise

Fiecare probă scrisă are o durată de două ore (120 de minute), interval calculat din momentul în care subiectele sunt distribuite elevilor. Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar testarea începe la ora 9:00.

Elevii care finalizează lucrările înainte de expirarea timpului alocat le pot preda mai devreme, însă părăsirea încăperii este permisă doar după trecerea a cel puțin o oră de la începerea probei. După terminarea examenului, candidații nu primesc subiectele.

În situații excepționale, care nu pot fi imputate elevilor, atunci când se decide anularea și rescrierea lucrării, timpul destinat redactării poate fi prelungit cu cel mult o oră, potrivit procedurilor stabilite de Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Când se publică subiectele și baremele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale 2026 sunt disponibile în aceeași zi, după încheierea fiecărei probe, la ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor - subiecte.edu.ro, secțiunea „Subiecte și bareme”.

Totodată, candidații pot descărca PDF-ul aferent disciplinei dorite , pentru a verifica răspunsurile corecte și a înțelege modul de punctare al fiecărui exercițiu sau problemă.

Reguli stricte pentru elevi în sala de examen

Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen. Se interzice elevilor la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, aceștia având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

De asemenea, se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor în sala de examen este considerată fraudă sau tentativă de fraudă, iar candidații care nu respectă aceste norme vor fi eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă au folosit materialele sau obiectele interzise, dacă acestea au fost aduse de ei, de alți candidați, de cadrele comisiei sau de alte persoane, ori dacă le-au primit sau transmis mai departe.

Elevii eliminați pentru astfel de abateri primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Programa pentru simularea Evaluării Naționale 2026

Ministerul Educației a publicat programele pentru simularea Evaluării Naționale 2026, care stabilesc conținuturile și competențele ce pot fi evaluate la probele scrise. Documentele acoperă disciplinele limba și literatura română, matematică și limba maternă și servesc drept bază pentru elaborarea subiectelor pentru testările în desfășurare organizate în luna martie.

Exercițiile și problemele de la proba de matematică sunt realizate pentru a evalua modul în care elevii aplică noțiunile studiate în gimnaziu, precum operațiile cu numere reale, relațiile și funcțiile sau elementele de geometrie.

Pe lângă examenul la limba și literatura română, desfășurat luni, 16 martie 2026, simularea cuprinde și o a treia evaluare, destinată elevilor care studiază în limbile minorităților naționale - proba la limba și literatura maternă. Aceasta completează calendarul simulării și respectă aceeași structură ca examenul oficial.

