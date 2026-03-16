Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Ce prevede programa

Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi, 16 martie, proba scrisă la limba și literatura română, prima etapă a simulării Evaluării Naționale 2026. Examenul se desfășoară în toate școlile din țară, iar candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației. Simularea continuă marți, 17 martie, cu proba la matematică, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul acestei luni.

Potrivit datelor Ministerului Educației, simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în peste 4.500 de unități de învățământ, în timp ce în alte 127 de școli sesiunea nu este organizată.

Evaluarea Națională 2026: Subiecte la limba și literatura română

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale se publică în fiecare zi, după încheierea probei, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiecte.edu.ro (secțiunea Subiecte și bareme).

Cât durează proba scrisă

La simularea Evaluării Naționale, fiecare probă scrisă durează 120 de minute (două ore), timp calculat din momentul în care subiectele au fost distribuite elevilor în sala de examen. Accesul candidaților în săli are loc, de regulă, până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9:00.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Reguli stricte în sala de examen pentru elevi

Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen. Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor explicate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc. Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Ce prevede programa pentru simulare

Ministerul Educației a publicat și programele pentru simularea Evaluării Naționale 2026, documente care stabilesc conținuturile și competențele ce pot fi evaluate la probele scrise. Acestea vizează disciplinele limba și literatura română, matematică și limba maternă și stau la baza elaborării subiectelor pentru testarea în desfășurare, din luna martie.

Potrivit documentelor oficiale, materia inclusă în simulare este construită pe baza conținuturilor studiate pe parcursul claselor V-VIII, iar subiectele urmăresc evaluarea competențelor dobândite de elevi până în acest moment al anului școlar.

La limba și literatura română, cerințele pot viza înțelegerea și interpretarea unui text literar sau nonliterar, redactarea unor răspunsuri argumentate și utilizarea corectă a elementelor de vocabular și gramatică.

În cazul probei de matematică, exercițiile și problemele sunt concepute pentru a verifica aplicarea noțiunilor studiate în gimnaziu, precum operații cu numere reale, relații și funcții sau elemente de geometrie.

Publicarea programelor are rolul de a oferi elevilor și profesorilor un reper clar pentru pregătire, astfel încât simularea să reflecte cât mai bine structura și cerințele examenului de Evaluare Națională din vară.

Citește și descarcă programa pentru simularea Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a.

Editor : C.S.

Top Citite
KC-135 Stratotankers
1
Cinci avioane-cisternă ale Forțelor Aeriene ale SUA, lovite de o rachetă iraniană în timp...
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
2
Iranul dezminte afirmaţiile lui Hegseth şi spune că „nu există nicio problemă” cu liderul...
Torshavn and harbour, Nolsoy in the distance, Streymoy, Faroe Islands (Faroes), Denmark, Europe
3
„Pare că noi suntem următorii”. Teritoriul danez care vrea independența, dar se teme că...
Donald Trump
4
„Ar fi un coșmar pentru Trump și întreaga lume.” Piedica de care s-ar putea lovi SUA în...
Bogdan Ivan
5
Bogdan Ivan: Dacă nu am mai aduce în România niciun litru de motorină, putem funcționa 4...
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Digi Sport
S-a urcat în avion și a plecat în Iran, după gestul văzut de toată planeta: "Aceasta nu e o alegere proprie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Simulare Evaluarea Națională 2026. Foto Getty Images
Simulare Evaluarea Națională 2026: Calendarul probelor scrise din martie. Când se afișează rezultatele
Zile libere angajați în 2026. Foto Getty Images
Românii vor avea mai multe zile libere în următoarele trei luni. Ce minivacanțe sunt prevăzute în primăvara lui 2026
Vacanța de Paște 2026. Foto Getty Images
Vacanța de Paște 2026: Când se încheie cursurile pentru elevi și câte zile libere vor avea angajații
elevi in sala de clasa
Elevii olimpici s-ar putea înscrie la liceu fără să mai susțină Evaluarea Națională
Drone is flying in the sky. Operator controls the drone.
Construirea şi pilotarea de drone a devenit materie de studiu în şcolile din Rusia. Putin vrea un milion de specialişti până în 2030
Recomandările redacţiei
castigatori oscar pe scena
Oscar 2026. One Battle After Another, marele câștigător al galei și...
poarta fabricii dacia de la mioveni
Bolojan, despre concedierile de la Dacia: Niciun politician n-ar avea...
GUVERN MINISTRI BOLOJAN PARLAMENT MOTIUNE
USR nu va depune şi nu va vota amendamente la Legea bugetului de stat...
ilie bolojan
Reacția lui Ilie Bolojan la interviul dat de mama sa: „Nu mă pot...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 17. Trump spune că Washingtonul poartă discuții cu Iranul și cere ajutorul aliaților NATO
Când roboții gestionează hrana: automatizarea lanțului de aprovizionare crește risipa alimentară, arată un studiu
Românii au prins gustul fructelor exotice. Cum s-au transformat aprozarele clasice în afaceri cu rambutan, jackfruit sau mangustan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii care vor simți din nou fericirea, începând cu 15 martie 2026. Dispar energiile negative și apare o...
Cancan
O mare fabrică din România se închide după decenii de activitate. Peste 800 de angajați riscă să rămână fără...
Fanatik.ro
A răbufnit în direct după 19 ani când a fost întrebat dacă Dinamo a vândut calificarea cu Lazio: „Nu o să zic...
editiadedimineata.ro
Manipularea și inteligența artificială vor marca anul 2026, afirmă Forumul Economic Mondial
Fanatik.ro
Taxe locale mai mari, venituri mai mici. Deși au dublat impozitele românilor, primăriile marilor orașe din...
Adevărul
Mișcarea strategică a Italiei: guvernul Meloni explorează revenirea la energia nucleară după 40 de ani
Playtech
Parbrize sau parbrizuri, care este varianta de plural corectă? Greșeala pe care mulți români o fac fără să...
Digi FM
Maioneză de post. Rețeta simplă, rapidă și cremoasă, numai bună de adăugat în salate în Postul Paștelui
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cristi Chivu a păstrat tradiția, după Inter - Atalanta: "Și-a luat la revedere de la jucători"
Pro FM
Adevărul din spatele scandalului Pussycat Dolls. Motivul pentru care trupa s-a destrămat înainte de marele...
Film Now
De ce nu s-a căsătorit niciodată Al Pacino. Actorul, tatăl a patru copii, a avut relații cu mai multe actrițe...
Adevarul
Rusia a deschis un dosar penal împotriva Olandei, pe care o acuză furtul „aurului scitic” din Crimeea. Unde...
Newsweek
Pensiile, virate cu 2 zile mai devreme în aprilie. Paștele dă peste cap cale programul Casei de Pensii
Digi FM
Ținute care au rămas în istoria premiilor Oscar. De la rochia lebădă a lui Bjork și costumul purtat cu fața...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Corbii sunt mai inteligenţi decât se credea. „Ei stăpânesc cunoştinţe mult mai vaste decât știam noi că este...
Film Now
Dakota Johnson, pictorial de senzație la 36 de ani. Fanii, uimiți: „Nimeni nu poate fi ca tine când e vorba...
UTV
Liviu Vârciu reacționează după ce Lucian Mitrea a povestit că l-a găsit în pat cu Andreea Bănică