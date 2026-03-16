Simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română. Ce prevede programa

Elevii de clasa a VIII-a susțin astăzi, 16 martie, proba scrisă la limba și literatura română, prima etapă a simulării Evaluării Naționale 2026. Examenul se desfășoară în toate școlile din țară, iar candidații au la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor, conform regulilor stabilite de Ministerul Educației. Simularea continuă marți, 17 martie, cu proba la matematică, iar rezultatele vor fi comunicate la finalul acestei luni.

Potrivit datelor Ministerului Educației, simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în peste 4.500 de unități de învățământ, în timp ce în alte 127 de școli sesiunea nu este organizată.

Evaluarea Națională 2026: Subiecte la limba și literatura română

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale se publică în fiecare zi, după încheierea probei, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiecte.edu.ro (secțiunea Subiecte și bareme).

Cât durează proba scrisă

La simularea Evaluării Naționale, fiecare probă scrisă durează 120 de minute (două ore), timp calculat din momentul în care subiectele au fost distribuite elevilor în sala de examen. Accesul candidaților în săli are loc, de regulă, până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9:00.

Candidații care doresc să predea lucrările înainte de expirarea timpului maxim prevăzut pentru rezolvarea subiectelor pot părăsi sala de examen cel mai devreme după o oră de la începerea probei scrise. La părăsirea sălii de examen, candidații nu primesc subiectele.

În situații obiective, neimputabile candidaților, în care, în timpul probei scrise, este luată decizia anulării și a rescrierii lucrării, se poate prelungi timpul destinat redactării, cu cel mult o oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale.

Reguli stricte în sala de examen pentru elevi

Repartizarea candidaților pe săli se face în ordine alfabetică, la nivelul centrului de examen. Se interzice candidaților la evaluarea națională să introducă în sălile de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete și alte asemenea obiecte, candidații având obligația de a lăsa obiectele menționate în sala de depozitare a obiectelor personale, stabilită de comisia din unitatea de învățământ - centru de examen în acest scop. Candidații care refuză depozitarea obiectelor menționate în sala stabilită de comisie în acest scop nu sunt primiți în examen.

Se interzice candidaților la evaluarea națională să aibă, în sălile de examen, asupra lor, în obiectele de îmbrăcăminte sau încălțăminte, în penare și alte asemenea obiecte ori în băncile în care sunt așezați în sălile de examen, orice fel de lucrări: manuale, cărți, dicționare, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați etc. care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să copieze, să transmită materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Încălcarea regulilor explicate va fi considerată fraudă/tentativă de fraudă, iar candidații respectivi sunt eliminați de la proba respectivă, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceștia ori de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane și indiferent dacă ei au primit ori au transmis materiale interzise/ciorne/foi din lucrările scrise etc. Candidații eliminați de la o probă pentru fraudă sau tentativă de fraudă primesc nota 1 (unu) pe lucrarea scrisă.

Ce prevede programa pentru simulare

Ministerul Educației a publicat și programele pentru simularea Evaluării Naționale 2026, documente care stabilesc conținuturile și competențele ce pot fi evaluate la probele scrise. Acestea vizează disciplinele limba și literatura română, matematică și limba maternă și stau la baza elaborării subiectelor pentru testarea în desfășurare, din luna martie.

Potrivit documentelor oficiale, materia inclusă în simulare este construită pe baza conținuturilor studiate pe parcursul claselor V-VIII, iar subiectele urmăresc evaluarea competențelor dobândite de elevi până în acest moment al anului școlar.

La limba și literatura română, cerințele pot viza înțelegerea și interpretarea unui text literar sau nonliterar, redactarea unor răspunsuri argumentate și utilizarea corectă a elementelor de vocabular și gramatică.

În cazul probei de matematică, exercițiile și problemele sunt concepute pentru a verifica aplicarea noțiunilor studiate în gimnaziu, precum operații cu numere reale, relații și funcții sau elemente de geometrie.

Publicarea programelor are rolul de a oferi elevilor și profesorilor un reper clar pentru pregătire, astfel încât simularea să reflecte cât mai bine structura și cerințele examenului de Evaluare Națională din vară.

Editor : C.S.