Simulare Evaluarea Națională 2026: Subiecte la matematică. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii în sala de examen

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie, proba la matematică, a doua etapă a simulării Evaluării Naționale 2026. Testarea a început la ora 9:00, iar participanții au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea subiectelor. Conform informațiilor apărute în spațiul public, candidații au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme. Rezultatele vor fi comunicate la finalul lunii martie și vor oferi o imagine de ansamblu asupra nivelului de pregătire al elevilor înaintea examenului propriu-zis.

Testarea s-a desfășurat simultan în peste 4.500 de unități de învățământ la nivel național, subiectele fiind elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Simularea Evaluării Naționale 2026 se va încheia miercuri, 18 martie, cu proba la limba și literatura maternă.

Evaluarea Națională 2026: Subiecte la matematică

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme la proba de matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale 2026. La primul subiect, candidații au primit cinci itemi de tip grilă, precum și un exercițiu în care li s-a cerut să stabilească dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul al II-lea a fost alcătuit integral din itemi de tip grilă, majoritatea cerințelor vizând noțiuni de geometrie. La subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat pe foaia de examen rezolvările complete ale cerințelor. Ultimul exercițiu, de geometrie în spațiu, a avut ca punct de plecare un tetraedru regulat.

Subiectele exacte și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale se publică în fiecare zi, după încheierea probei, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiecte.edu.ro (secțiunea Subiecte și bareme).

Punctajul maxim pentru proba la matematică este de 100 de puncte, dintre care 90 sunt alocate rezolvării subiectelor, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu. Nota finală se stabilește prin împărțirea punctajului obținut la 10, rezultatul fiind exprimat pe o scară de la 1 la 10.

Când se afișează rezultatele finale

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate pe 30 martie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal.

Fiecare candidat este identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului, iar listele publicate de unitățile de învățământ sau de inspectoratele școlare includ codul candidatului, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală și eventualele mențiuni speciale, cum ar fi „absent” sau „eliminat din examen”.

Notele de la simulare nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an. Rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog.

Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

16 martie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă;

17 martie 2026: Matematică - probă scrisă;

18 martie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;

30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

