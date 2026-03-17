Simulare Evaluarea Națională 2026: Subiectele oficiale și baremul de corectare la matematică, publicate de Ministerul Educației

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie, simularea la matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026. Proba a început la ora 9:00 și a durat două ore, iar subiectele și baremul de corectare au fost publicate de Ministerul Educației pe platforma subiecte.edu.ro, dar pot fi consultate și pe Digi24.ro.

Simularea este organizată la nivel național de Ministerul Educației și are rolul de a familiariza elevii cu rigorile examenului oficial, dar și de a evalua nivelul de pregătire înaintea sesiunii din vară.

Evaluarea Națională 2026: Subiecte la matematică

Evaluarea Națională 2026: Barem de evaluare la matematică

Subiectele exacte și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale se publică în fiecare zi, după încheierea probei, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiecte.edu.ro (secțiunea Subiecte și bareme).

Citește și: Subiecte Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la limba română

Informare privind desfășurarea probei de matematică din cadrul simulării EN VIII 2026

La proba de matematică, desfășurată marți, 17 martie, în cadrul simulării EN VIII 2026, situația participării, potrivit informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene (ora de referință: 15:00), este următoarea:

Simularea a fost organizată în 4.545 de unități de învățământ (97.8% din totalul unităților de învățământ cu nivel gimnazial);

Elevi prezenți (lucrări încărcate): peste 144.300;

Elevi absenți din unitățile de învățământ care au organizat simularea probei: peste 12.700;

Au fost eliminați din examen 3 elevi (tentativă de fraudă);

Numărul elevilor de clasa a VIII-a din cele 104 unități care nu au organizat simularea: peste 5.200. (Sursa: Ministerul Educației)

Simularea probelor scrise din cadrul EN VIII 2026 continuă miercuri, 18 martie, cu proba scrisă la Limba și literatura maternă.

Subiectele au apărut mai devreme în spațiul public

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, elevii de clasa a VIII-a au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme la proba de matematică din cadrul simulării Evaluării Naționale 2026.

La primul subiect, candidații au primit cinci itemi de tip grilă, precum și un exercițiu în care li s-a cerut să stabilească dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul al II-lea a fost alcătuit integral din itemi de tip grilă, majoritatea cerințelor vizând noțiuni de geometrie. La subiectul al III-lea, elevii au avut de redactat pe foaia de examen rezolvările complete ale cerințelor.

Ultimul exercițiu, de geometrie în spațiu, a avut ca punct de plecare un tetraedru regulat.

Punctajul maxim pentru probă este de 100 de puncte, dintre care 90 sunt acordate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului la 10.

Conform calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate pe 30 martie.

Editor : C.S.