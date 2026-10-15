Sindicatele din educație cer ca profesorii să nu mai verifice dosarele pentru bursele sociale: „Nu sunt inspectori fiscali”

Dosarele pentru bursele sociale ale elevilor din familii cu venituri reduse ar trebui verificate de autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială, și nu de cadrele didactice, cer două federații sindicale din învățământ. Acestea susțin că procedura le ia profesorilor din timpul destinat elevilor și îi expune unor riscuri juridice privind protecția datelor personale.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” solicită ca analiza dosarelor pentru bursele sociale să fie scoasă din sarcina școlilor. În prezent, unitățile de învățământ trebuie să verifice veniturile familiilor prin intermediul platformei ANAF.

„Este inacceptabil ca profesorii și învățătorii să fie transformați în funcționari care procesează date financiare și evaluează dosare de asistență socială. Obligația ca unitățile de învățământ să acceseze platforma ANAF pentru a verifica veniturile familiilor vulnerabile este o sarcină complet atipică pentru fișa postului unui dascăl și pentru misiunea școlii. Mai grav, această procedură răpește un timp prețios care ar trebui dedicat exclusiv elevilor și actului educațional, expunând, în același timp, cadrele didactice la riscuri juridice nejustificate privind respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal”, se arată în comunicatul celor două federații.

Ce a răspuns Ministerul Educației

Sindicatele au transmis Ministerului Educației o solicitare pe această temă, iar răspunsul primit pe 30 septembrie este descris de acestea drept „strict birocratic”.

Potrivit federațiilor, ministerul le-a comunicat că implicarea cadrelor didactice în analiza dosarelor este legală și că profesorii care îndeplinesc această activitate nu sunt expuși unor riscuri. Verificarea datelor ar reprezenta o obligație de serviciu pentru diriginți și pentru membrii Comisiei de management al burselor.

„În loc să caute soluții pentru degrevarea angajaților din învățământ, ministerul se justifică afirmând că verificarea acestor date este o simplă obligație de serviciu a diriginților și a Comisiei de management al burselor, susținând că prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context nu ar comporta riscuri și este perfect legală. Dascălii nu sunt însă nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali”, afirmă sindicaliștii.

Aceștia invocă și un studiu finanțat de Ministerul Educației și Cercetării în 2024, care ar fi recomandat transferarea responsabilității pentru gestionarea burselor sociale către administrațiile locale.

„Solicităm public și ferm Ministerului Educației și viitorului ministru să renunțe la justificările sterile și să vină de urgență cu o modificare legislativă. Evaluarea dosarelor financiare pentru bursele sociale trebuie trecută la autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor”, se mai arată în comunicat.

Editor : A.D.