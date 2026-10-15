Live TV

Sindicatele din educație cer ca profesorii să nu mai verifice dosarele pentru bursele sociale: „Nu sunt inspectori fiscali”

Data publicării:
Ce zile libere au profesorii în anul școlar 2024-2025. Foto Shutterstock
Foto Shutterstock
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Ce a răspuns Ministerul Educației

Dosarele pentru bursele sociale ale elevilor din familii cu venituri reduse ar trebui verificate de autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială, și nu de cadrele didactice, cer două federații sindicale din învățământ. Acestea susțin că procedura le ia profesorilor din timpul destinat elevilor și îi expune unor riscuri juridice privind protecția datelor personale.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” solicită ca analiza dosarelor pentru bursele sociale să fie scoasă din sarcina școlilor. În prezent, unitățile de învățământ trebuie să verifice veniturile familiilor prin intermediul platformei ANAF.

„Este inacceptabil ca profesorii și învățătorii să fie transformați în funcționari care procesează date financiare și evaluează dosare de asistență socială. Obligația ca unitățile de învățământ să acceseze platforma ANAF pentru a verifica veniturile familiilor vulnerabile este o sarcină complet atipică pentru fișa postului unui dascăl și pentru misiunea școlii. Mai grav, această procedură răpește un timp prețios care ar trebui dedicat exclusiv elevilor și actului educațional, expunând, în același timp, cadrele didactice la riscuri juridice nejustificate privind respectarea normelor de protecție a datelor cu caracter personal”, se arată în comunicatul celor două federații.

Ce a răspuns Ministerul Educației

Sindicatele au transmis Ministerului Educației o solicitare pe această temă, iar răspunsul primit pe 30 septembrie este descris de acestea drept „strict birocratic”.

Potrivit federațiilor, ministerul le-a comunicat că implicarea cadrelor didactice în analiza dosarelor este legală și că profesorii care îndeplinesc această activitate nu sunt expuși unor riscuri. Verificarea datelor ar reprezenta o obligație de serviciu pentru diriginți și pentru membrii Comisiei de management al burselor.

„În loc să caute soluții pentru degrevarea angajaților din învățământ, ministerul se justifică afirmând că verificarea acestor date este o simplă obligație de serviciu a diriginților și a Comisiei de management al burselor, susținând că prelucrarea datelor cu caracter personal în acest context nu ar comporta riscuri și este perfect legală. Dascălii nu sunt însă nici asistenți sociali, nici inspectori fiscali”, afirmă sindicaliștii.

Aceștia invocă și un studiu finanțat de Ministerul Educației și Cercetării în 2024, care ar fi recomandat transferarea responsabilității pentru gestionarea burselor sociale către administrațiile locale.

„Solicităm public și ferm Ministerului Educației și viitorului ministru să renunțe la justificările sterile și să vină de urgență cu o modificare legislativă. Evaluarea dosarelor financiare pentru bursele sociale trebuie trecută la autoritățile locale, prin direcțiile de asistență socială din cadrul primăriilor”, se mai arată în comunicat.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
xx
1
Nicușor Dan amenință că vineri dizolvă Parlamentul, dacă joi partidele nu vor fi ajuns la...
Smartphone with new message push notifications from email or chat app. Digital communication and information overload concept on white background.
2
Senatul a adoptat proiectul prin care cetățenii ar putea primi SMS sau e-mail cu 30 de...
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
3
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
Romania Election
4
Prăbușirea like-urilor la postările lui Simion și ale influencerilor lui Georgescu...
sorin grindeanu kimberly guilfoyle
5
Reacția lui Grindeanu, după demisia ambasadoarei SUA Kimberly Guilfoyle. „Dacă îmi spunea...
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Digi Sport
Cine este jurnalista pe care antrenorul nu a îndrăznit să o privească în timpul interviului: "Nu aveam experiență"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
JURNAL ORA 17 CF 141026_40730
Incendiu la Ministerul Educației din Albania, în timpul protestelor studenților. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă
Înscrierea în clasa pregătitoare 2027. Foto Getty Images
Înscrierea în clasa pregătitoare 2027-2028. Când propune Ministerul Educației să înceapă depunerea cererilor
manuale scolare
Ministerul Educației a aprobat manualele şcolare pentru 63 de discipline la clasa a IX-a
Ziua Educației 2026. Sursă Foto Getty Images
Ziua Mondială a Educației 2026: De ce este sărbătorită pe 5 octombrie și ce semnificație are pentru profesorii din România
olimpici astonomie astrofizica
Elevii români, cinci medalii la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Trei sunt de aur
Recomandările redacţiei
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Nicușor Dan, despre atacurile navelor din Marea Neagră: O să existe o...
Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan: Un vot pentru guvernul Niculescu, pentru revenirea PSD...
mark rutte nicusor dan rumen radev
Mark Rutte, după întâlnirea cu Nicușor Dan și Rumen Radev: NATO va...
victor ponta inquam george calin
Victor Ponta: Acordurile între partide și Luca Niculescu nu au nicio...
Ultimele știri
Șase bombardiere ruseşti au fost lovite de rachete ucrainene pe aerodromul din regiunea Voronej
Bolojan, discuții cu liderii europeni, la summitul PPE, despre energia scumpă și securitatea regională. Ce propune România
După înțelegerea lui Trump cu Putin: AfD vrea motorină rusească pentru Germania
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
5 zodii atrag succesul și oportunitățile pe 15 octombrie 2026. Ziua în care pot face un pas important spre...
Cancan
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Fanatik.ro
Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de...
editiadedimineata.ro
Un jurnalist japonez riscă până la 20 de ani de închisoare pentru presupus spionaj în Rusia
Fanatik.ro
Miză financiară uriaşă pentru Universitatea Craiova în Conference League! Câţi bani iau pentru o victorie cu...
Adevărul
Autostrada cu tuneluri din vestul României, tot mai aproape de finalizare. Cum se lucrează pe șantierul...
Digieconomic
Statul nu are bani pentru programul „Viața la țară”.
Digi FM
Mircea Solcanu, de la celebritate la perioade în care trăia cu 50 de lei pe săptămână. Ce face astăzi și ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Unde a fost surprins Gerard Pique, la o săptămână de la întâlnirea cu Shakira
Pro FM
Paul McCartney susține că își amintește momentul în care s-a născut, în urmă cu 84 de ani: „Țin minte un...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Hilary Swank, însărcinată la 52 de ani! Actrița din „Million Dollar Baby” va deveni mamă pentru a treia oară
Adevarul
„N-a plouat nici cât să se așeze praful”. Seceta ține pe loc semănatul în sudul țării
Newsweek
Pensiile inclusiv cele militare se indexează din 1 ianuarie. Pensionarii primesc între 200 și 300 lei în plus
Digi FM
Fiul Ozanei Barabancea, mărturisiri după infarctul suferit la 24 de ani: "O perioadă care mi-a deschis ochii"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
10 lucruri care ne îmbătrânesc mai repede decât trecerea timpului. Obiceiurile și emoțiile care își lasă...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de un bărbat pe barca în care se afla. Imaginile sunt virale: „Nu am mai văzut așa ceva...
Film Now
Judi Dench, declarație neașteptată la 91 de ani: "Vreau să mor în cabina mea, după un spectacol". Actrița își...
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro