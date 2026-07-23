Sindicatele din educație refuză consultările cu Ministerul Muncii pe legea salarizării: Hadăr: Proiectul e „groaznic și inacceptabil”

Scandalul pe legea salarizării continuă: sindicatele din educație refuză consultările cu Ministerul Muncii, despre care spun că sunt un simplu exercițiu de imagine. Discuțiile erau programate pentru astăzi la ora 14:00. Și Sanitas, cel mai mare sindicat din sănătate, a refuzat ieri să meargă la consultări pe marginea acestui proiect de lege. Anton Hadăr, liderul sindicatului Alma Mater, a spus la Digi24 că cele trei mari federații sindicale din educație au votat aseară să nu meargă la discuții, pentru că ar merge „degeaba”.

Sindicatele din Educație refuză să meargă astăzi la consultările programate la Ministerul Muncii. Există în acest moment mai multe nemulțumiri și mai multe semne de întrebare legate de proiectul legii salarizării, care se află în acest moment în dezbatere publică.

Principalul punct de controversă sunt grilele de salarizare din actualul proiect. În acest moment, un lector universitar cu experiență de 3-5 ani va avea un salariu mai mic decât un asistent universitar. Pe de altă parte, un asistent universitar, dacă va promova, acesta nu va avea nicio majorare salarială.

Mai mult decât atât, sunt și constrângeri bugetare în ceea ce privește acel fond de maximum 4% pentru noile premii de performanță ale profesorilor. În acest moment, Ministerul Educației nu va primi bani în plus pentru acest fond din care ar urma să fie premiați și profesorii, conform noului sistem.

Discuțiile sunt blocate. Ieri, reprezentanții Sanitas au refuzat să vină la consultările privind modificările în sistemul de sănătate.

Mai mult decât atât, acest proiect ar trebui să intre în circuitul parlamentar până săptămâna viitoare, atunci când ar urma să fie adoptate mai multe legi care sunt finanțate prin fonduri europene, legi importante pe care România nu mai are timp să le amâne.

Din informațiile Digi24, la Cotroceni ar trebui să aibă loc astăzi discuții tehnice pe acest proiect.

Anton Hadăr, liderul sindicatului Alma Mater, a spus la Digi24 că cele trei mari federații sindicale din educație au votat aseară să nu meargă la discuții, pentru că ar merge „degeaba”.

„Am constatat acest lucru și în urma celorlalte întâlniri, două sau trei la număr, câte au fost. Iau cazul federație Alma Marer, pe care o reprezint ca președinte. Una s-a discutat la ultima întâlnire cu domnul Dragoș Pîslaru, alta a apărut, acele anomalii, acele reduceri de coeficienți din grilă, față de ceea ce discutaserăm atunci atunci. Eram nemulțumiți din cauza tăierii, repet, abuzive, a sporului de doctorat, nematerializată tăierea în coeficienți, și acuma regret că n-am spus da, pentru că, repet, acolo erau coeficienții mult mai mari. De ce a tăiat acei coeficienți, dacă venise cu ei, să-i propună pentru a fi agreați cât de cât? Pentru că ceea ce a ieșit în final este drastic, este groaznic și inacceptabil”, a spus Hadăr.

„Vorbim despre un coeficient 2,11 la un conferențiar universitar 3-6 ani vechime, care va lua în mână 5.060 lei. Nu putem accepta așa ceva, avem și noi dorința și tendința de a ne ridica mai mult de 5.000 lei pentru asistent, or lectorul și conferențiarul sunt mult mai sus în ierarhia universitară. Ce să facem noi pentru a-i ajuta pe acești colegi? Să mergem acolo și să mimeze domnul ministru dialogul social și să ne spună că ne mai dă la a doua zecimală, ceva cum a dat la preuniversitar?”, a continuat el.

„Speranța este ca lumea politică să înțeleagă faptul că educația are nevoie de sprijin. Credeam că ne-a venit și nouă rândul, să fim luați în seamă în mod consistent, mai ales că există legislație în acest sens. Adică trebuia să plece cu debutantul de la salariul mediu brut pe economie și să nu îi dea lectorului mai puțin decât asistentului și multe alte asemenea”, a mai spus liderul sindical.

El a spus că pe legea salarizării a discutat cu fosta ministră a muncii, Simona Bucura Oprescu, în 2023 și „puțin din 2024” și „a ieșit un proiect destul de bun”, dar care nu a fost păstrat.

El crede că modificările ulteriare au fost făcute „probabil domnul Manole (fost ministru al Muncii, n.r.), dar mai abitir de către domnul Dragoș Pîslaru”.

„Pentru că domnia sa ne-a spus: noi atât avem, ca anvelopă, trebuie să ne încadrăm în această zonă și gata. Dar cele 3 miliarde pe care zice domnia sa că le alocă educației, după părerea mea, nu le văd existența, pentru că am făcut și noi în calcul. Dacă am împărți la cei 280.000 de salariați și la cele 12 luni ale unui an, ar trebui ca fiecare să aibă 1.000 lei în plus. Or, noi vorbim de scăderi, de scăderi de sute de lei în toate funcțiile, de la lector în sus, la conferențiar și puțin și la profesor. Singura categorie de de cadre didactice din învățământul superior cât de cât mulțumită o reprezintă într-adevăr profesorul universitar, ultimul grad, dar aici sunt foarte puțini”, a mai spus Hadăr.

Cele trei mari confederații sindicale din învățământ - Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), Federaţia Sindicatelor din Educaţie Spiru Haret şi Federaţia Naţională Sindicală Alma Mater au anunţat printr-un comunicat de presă că nu vor participa la „aşa-zisele discuţii'' pe tema legii salarizării programate pentru joi la Ministerul Muncii, explicând că nu pot sta la masa unor „negocieri false”.

„Nu vom gira cu prezenţa noastră un simplu exerciţiu de imagine. Cele trei federaţii şi-au transmis deja punctul de vedere comun, fundamentat şi detaliat, în cadrul discuţiilor anterioare. Nu putem valida soluţii conjuncturale sau ajustări minimale care nu răspund în mod real problemelor semnalate. În contextul în care Guvernul şi ministrul Muncii ne-au transmis deja, sec şi cinic, că 'mai mult de atât nu se poate', participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanţilor”, se arată într-un comunicat citat de Agerpres.

Potrivit celor trei federaţii sindicale, ceea ce face Guvernul nu este „doar o încălcare" a legii, ci „o abandonare" directă a întregului sistem educaţional.

„Atragem atenţia că actualul proiect de lege încalcă flagrant tocmai actele normative adoptate de Executiv odată cu finalizarea grevei generale din anul 2023. Este o dovadă de ipocrizie şi o desconsiderare totală a angajamentelor luate în faţa societăţii. Ceea ce face Guvernul astăzi nu este doar o încălcare a legii, ci o abandonare directă a întregului sistem educaţional, dovedind încă o dată că pentru actualul Executiv educaţia nu reprezintă o prioritate. Nu putem sta la masa unor negocieri false, menite doar să bifeze o acţiune pe agenda publică a ministerului. Mimarea consultării publice nu va diminua revolta legitimă a colegilor şi nu poate substitui responsabilitatea reală pe care autorităţile trebuie să o manifeste faţă de educaţie”', au transmis sindicaliştii.

În opinia acestora, parlamentarii trebuie să opteze între două variante: „să refuze iniţierea acestui pseudo-proiect al legii salarizării sau să promoveze o lege sănătoasă, în care salariaţii din învăţământ să fie poziţionaţi conform importanţei muncii depuse, aşa cum a fost proiectul lucrat la Ministerul Muncii împreună cu reprezentanţii Băncii Mondiale în anul 2024''.

Editor : M.B.