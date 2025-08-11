Live TV

Video Sindicatele din Educație vor boicota începutul anului școlar: au discutat cu Bolojan, dar premierul nu pare să fi auzit ce i-au cerut

Data actualizării: Data publicării:
protest sindicalisti educatie
Foto: captură video

Sindicaliştii din Educaţie s-au întâlnit, luni, cu premierul Ilie Bolojan pentru a discuta despre nemulţumirile pe care le-au produs măsurile adoptate pentru reducerea deficitului bugetar, iar la final au anunţat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus. În aceste condiţii, liderii sindicali au transmis că vor boicota începerea anului şcolar.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Sindicaliştii din Educaţie protestează şi luni, nemulţumiţi de măsurile adoptate de Guvern pentru reducerea deficitului bugetar. Ei cer demisia ministrului Educaţiei, Daniel David, scrie News.ro.

Acţiuni de pichetare vor avea loc şi în zilele de marţi şi miercuri.

Luni, liderii sindicali s-au întâlnit cu premierul Ilie Bolojan pentru a-şi prezenta nemulţumirile, iar la final au precizat că premierul i-a ascultat, dar nu a părut că a şi auzit ce au avut de spus.

„Vom boicota începutul anului şcolar”, au transmis liderii sindicali.

Aceştia au transmis că la 1 septembrie începe anul şcolar, dar se va stabili calendarul protestelor şi dacă vor începe sau nu cursurile în 8 septembrie, aşa cum ar trebui.

Sindicaliştii avertizează că protestele vor continua şi vor avea o amploare din ce în ce mai mare.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
2
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de partenera sa și de cei...
avion prabusit arad planor
3
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad, surprins de o cameră...
Maria Bontsler
4
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui...
Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy Conference Call With U.S President Donald Trump
5
Contrapropunerile Ucrainei și Europei la pretențiile lui Vladimir Putin. Linia roșie...
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Digi Sport
1.000.000€ la semnătură pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata să-l transfere
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Victor Negrescu, eurodeputat PSD.
Condițiile PSD pentru a rămâne la guvernare. Victor Negrescu: „Nimeni...
apapr pensii private radu craciun
Preşedintele Asociaţiei de Pensii Private, explicații despre...
US Vice President Vance
Washingtonul vrea să „programeze” o întâlnire Trump-Putin-Zelenski...
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
O rețea care slăbește sistemul de sănătate din interior. Manageri...
Ultimele știri
Donald Trump a ascuns portretele lui Barack Obama și George Bush din Casa Albă. Unde au fost mutate tablourile
SUA și Coreea de Sud vor organiza exerciții militare comune. Cum răspunde Coreea de Nord
România ar putea atrage investiții industriale majore în următorii ani. Care sunt zonele cu potențial. „Nu mai suntem piață periferică”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bancnote de 100 de lei
Premierul Ilie Bolojan, despre proiectul privind pensiile private: Guvernul nu confiscă, nu foloseşte niciun ban
autostrada moldovei din drona
Ilie Bolojan îi răspunde lui Marius Budăi privind lucrările la A7 și A8: „Am semnat contracte de investiţii mult prea mari”
ilie bolojan face declaratii
Prima reacție a premierului Ilie Bolojan, după ce PSD a amenințat că iese din coaliție
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_11_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce se întâmplă cu primăriile falimentare după măsurile Guvernului. Ilie Bolojan: Vor beneficia de sprijin, dar sunt multe anormalități
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_024
Dosarul „10 august”, anchetă fără sfârșit. După șapte ani, nu există nicio concluzie
Partenerii noștri
Pe Roz
Luiza, presupusa fiică a lui Vladimir Putin, atac subtil: „Bărbatul care a luat milioane de vieți și a...
Cancan
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul...
Fanatik.ro
Primele imagini cu Radu Mazăre și fiul său în paradisul din Madagascar. Cât costă o noapte la hotelul de lux...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii explică mecanismul care stă la baza îmbătrânirii pielii
Fanatik.ro
Anamaria Prodan i-a trimis un mail sfâșietor lui Laurențiu Reghecampf, care a plecat să antreneze în Sudan...
Adevărul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Andreea Marin, în colanți și bustieră, în sala de sport, după ce a slăbit 20 de kilograme: „După 50 de ani...
Digi Sport
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu și i-a decis soarta după meciul cu Unirea Slobozia
Pro FM
Jennifer Lopez, „atacată” de un greier uriaș pe scenă în Kazahstan. Reacția artistei a devenit virală: „Mă...
Film Now
A murit mama actorului Brad Pitt. Jane Etta Pitt avea 84 de ani. Mesajul emoționant postat de nepoata ei
Adevarul
Diplomați mahmuri, cozi la toalete și ploșnițe în paturile liderilor lumii. Ce nu se spune despre conferința...
Newsweek
Casa de Pensii anunță orele la care virează, mâine, pensia pe card. „Am făcut transferurile”
Digi FM
Momentul în care o turistă începe să plângă și cade în genunchi când vede Palatul Parlamentului din...
Digi World
Semnele insolației și ale șocului termic. Cum le recunoști și cum intervii rapid
Digi Animal World
Descoperirea incredibilă a unei familii după ce a adoptat un câine: «Am țipat în sala de conferințe». Ce a...
Film Now
David Justice, primul soț al lui Halle Berry, dezvăluie motivul pentru care a decis să o părăsească pe...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”