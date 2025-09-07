Sindicatele din Învățământ, mesaj dur la început de an școlar: „Sălile de clasă vor fi goale, o imagine sumbră a educației din țară”

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) susține că noul an școlar, care începe luni, debutează „fără bucurie, fără optimism și fără sărbătoare”. Sindicaliștii acuză tăieri mascate de salarii, reducerea calității educației și anunță un marș de amploare în București, la care vor participa mii de profesori din toată țara, potrivit Agerpres.

Noul an școlar nu aduce entuziasm în rândul profesorilor, avertizează Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI). Organizația sindicală acuză Guvernul Ilie Bolojan că prin măsurile adoptate a generat un climat de nemulțumire profundă în sistem.

„Prima zi de școală nu poartă în acest an nicio urmă de bucurie, nicio notă de optimism și în niciun caz nu poate fi vorba despre o sărbătoare. Ne-am fi dorit ca împreună cu elevii noștri, să transformăm data de 8 septembrie într-o amintire frumoasă. (...) În multe unități de învățământ sălile de clasă vor fi în data de 8 septembrie goale, o imagine sumbră a ceea ce va fi educația din această țară!”, a transmis președintele FSLI, Simion Hăncescu, printr-un comunicat de presă.

„Marșul Educației” la București

Sindicaliștii anunță că luni va avea loc „Marșul Educației”, la care și-au anunțat participarea mii de cadre didactice din întreaga țară.

Manifestarea va începe la ora 11:00, în Piața Victoriei, și se va desfășura până la Palatul Cotroceni.

„Trebuie să arătăm că suntem uniți, că avem o voce puternică. Pe 8 septembrie noi toți vom lupta pentru educație, nu împotriva ei!”, a subliniat liderul FSLI.

Critici la adresa Guvernului și a Ministerului Educației

FSLI susține că măsurile adoptate de Guvern, inclusiv creșterea normei didactice, duc la scăderea veniturilor profesorilor și afectează calitatea învățământului.

„Creșterea normei didactice, una dintre măsurile cu care se mândrește actualul Executiv, înseamnă, în realitate, o tăiere mascată a veniturilor încasate de cadrele didactice cu 10-20%. Este ceea ce Guvernul Bolojan nu recunoaște! (...) Forțarea cadrelor didactice să predea mai multe materii, din arii curriculare diferite, doar pentru a-și face norma didactică, înseamnă reducerea calității în educație! Multe dintre unitățile de învățământ se vor confrunta cu această problemă a predării «mozaic». Cum poți să aștepți ca un profesor de educație fizică să predea biologie sau unul de limba română fizică sau chimie la același standard de calitate cu colegii care au pregătirea necesară? Aceste lucruri nu contează nici măcar pentru ministrul Educației, Daniel David”, se mai arată în comunicatul federației.

Sindicaliștii avertizează, de asemenea, că reducerea fondurilor pentru educație va conduce la școli mai slab dotate, la plecarea cadrelor didactice din sistem și la o calitate redusă a procesului de învățare.

