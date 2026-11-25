Sindicatul cadrelor didactice din judeţul Iaşi anunţă că va da în judecată Ministerul Educaţiei, după ce o profesoară de la o şcoală din municipiu a fost agresată de un elev cu cerinţe educaţionale speciale (CES). Sindicaliştii reclamă numărul insuficient de profesori pentru clasele în care învaţă astfel de copii şi acuză Ministerul Educaţiei că ignoră acest lucru.

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar (USLIP) Iaşi susţine. Miercuri, într-un comunicat de presă, că o profesoară a semnalat un incident grav petrecut într-o şcoală din municipiul Iaşi, respectiv faptul că a fost agresată fizic de către un elev cu cerinţe educaţionale speciale, informează News.ro.

Conducerea USLIP Iaşi afirmă că, dincolo de incidentul în sine, care trebuie tratat „cu maximă seriozitate”, autorităţile ignoră o problemă „sistemică” şi anume supraaglomerarea claselor în care învaţă copii cu cerinţe educaţionale speciale, dar şi lipsa personalului specializat necesar pentru desfăşurarea unui proces educaţional în condiţii de siguranţă şi normalitate.

Potrivit USLIP Iaşi, în clasa în care profesoara îşi desfăşoară activitatea sunt înscrişi 13 elevi cu cerinţe speciale, în condiţiile în care efectivul legal aplicabil este de opt elevi.

„Cum este posibil ca o asemenea situaţie să existe într-o unitate de învăţământ? Cine a aprobat depăşirea efectivului? Cine răspunde pentru faptul că un singur profesor este pus în situaţia de a gestiona o clasă cu un număr atât de mare de copii care au nevoie de atenţie individualizată, sprijin şi intervenţie specializată? Nu putem accepta ca aceste întrebări să rămână fără răspuns”, a transmis USLIP Iaşi.

Sindicaliştii precizează că nu copiii cu cerinţe speciale sunt problema, ci sistemul, pentru că nu asigură resursele umane şi materiale necesare.

„Lipsa profesorilor de sprijin nu mai este o problemă punctuală, ci o disfuncţionalitate gravă, prezentă în întregul sistem de învăţământ”, susţine USLIP Iaşi.

Totodată, sindicaliştii solicită celor doi miniştri ai Educaţiei să ia act de încălcarea prevederilor legale privind efectivele de elevi, precum şi de lipsa personalului de sprijin necesar în unităţile de învăţământ.

De asemenea, USLIP anunţă că va da în judecată Ministerul Educaţiei.

„USLIP Iaşi nu va mai aştepta decizii tardive şi batjocoritoare din partea decidenţilor din Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În aceste condiţii, vom acţiona în instanţă şi vom lua în calcul inclusiv solicitarea unor despăgubiri morale. Nu vom permite ca, sub pretextul economiilor bugetare, sănătatea şi siguranţa copiilor şi a cadrelor didactice să fie puse în pericol. Respectarea legii şi asigurarea condiţiilor corespunzătoare în şcoli nu reprezintă opţiuni, ci obligaţii”, au precizat reprezentanţii USLIP Iaşi.

Editor : Ș.R.