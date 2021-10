Sorin Cîmpeanu: Aproape 70 de milioane de teste COVID vor fi necesare în școli până la sfârșitul anului

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni că, în câteva zile, Autoritatea Naţională a Medicamentului urmează să stabilească tipul de teste non-invazive care vor fi folosite pentru screening-ul infecţiei cu SARS-CoV-2 în şcoli, circa 70 de milioane de teste trebuind să fie puse la dispoziţia unităţilor de învăţământ până la sfârșitul primului semestru.

„Prim-ministrul a solicitat celeritate. E vorba de o achiziţie de nivel foarte mare, pentru că au rămas din cele 14 săptămâni de şcoală din semestrul I, care urmează să se încheie la finalul anului calendaristic, un număr de 11 săptămâni, (...) 3,2 milioane de beneficiari. Având în vedere că procesul de screening necesită posibilitatea de testare a tuturor, înseamnă circa 3,2 milioane de beneficiari în sistemul de educaţie, înmulţit cu doi, înseamnă 6,4 milioane de teste non-invazive necesare săptămânal şi, dacă vorbim de 11 săptămâni, rezultă 70 de milioane de teste non-invazive pe bază de salivă”, a explicat Cîmpeanu, luni, într-o conferinţă de presă.

Ministrul a precizat că Autoritatea Naţională a Medicamentului urmează să stabilească tipul de test şi cerinţele minime de performanţă.

„Nu vor fi omologate. Ele vor fi autorizate pe baza identificării acestor cerinţe minime de performanţă şi a cerinţelor de reglementare, foarte importante. Sunt convins că vorbim de zile”, a spus Sorin Cîmpeanu, citat de Agerpres.

Cum vor fi folosite testele

El a adăugat că se fac teste în şcoli, acolo unde există cabinete medicale, Ministerul Sănătăţii suplimentând, la finalul săptămânii trecute, cu 280.000 numărul de teste antigen aflate la dispoziţia şcolilor.

„Se adaugă celor minimum 5.000 de teste existente în fiecare judeţ. Aceste teste sunt în continuare la dispoziţia şcolilor. Aceste teste vor putea fi utilizate nu numai în cazul apariţiei unor persoane cu simptome, vorbim de elevi şi cadre didactice în egală măsură, ci vor putea fi utilizate, tocmai ce am transmis o instrucţiune către toate Inspectoratele şcolare judeţene, şi pentru testarea acelor elevi care vor să revină în cea de-a opta zi la şcoală, pe baza prezentării unui test negativ, test antigen negativ sau test PCR”, a indicat ministrul Educaţiei.

Potrivit lui Cîmpeanu, posibilitatea de revenire în cea de-a opta zi la şcoală, cu condiţia prezentării unui test PCR sau antigen rapid negativ, a existat din data de 13 septembrie. „Vreme de trei săptămâni, în toată România, nu am înregistrat nicio situaţie în care să se solicite efectuarea acestor teste. Nici măcar una, ca să înţelegem bine amploarea solicitării”, a mai spus el.

Cîmpeanu: Testele non-invazive pe bază de salivă nu vor putea fi folosite pentru raportarea în Corona Forms

Ministrul Educaţiei a explicat că testele non-invazive pe bază de salivă pentru screening-ul infecţiei cu SARS-CoV-2 nu vor putea fi folosite pentru raportarea în Corona Forms a cazurilor pozitive, acestea trebuind, în continuare, să fie confirmate prin teste PCR sau antigen rapide.

„Nici în România şi nici în alt stat, indiferent care va fi tipul testelor non-invazive pe bază de salivă, acestea nu vor putea fi folosite pentru raportare în Corona Forms a cazurilor de persoane infectate. Ele vor trebui în continuare să fie confirmate.

Atunci când în procesul de screening vom avea acele semnale de atenţie, rezultat pozitiv la teste pe bază de salivă, vor trebui să fie confirmate prin teste PCR sau prin teste antigen rapide şi raportate, bineînţeles, în Corona Forms”, a afirmat Cîmpeanu, citat de Agerpres.

Potrivit ministrului, dacă se insistă pe teste care să necesite personal medical pentru administrare, procesul se va bloca, deoarece personalul sanitar este „deja depăşit”.

„În martie, aprilie am solicitat public să se autorizeze testele non-invazive, pe bază de salivă, din mai multe motive.

O dată am observat nivelul de respingere a testelor considerate invazive de către părinţi, a doua oară am constatat lipsa de personal medical necesar pentru administrarea acestor teste (...) şi a treia oară am constatat că sunt ţări europene în care aceste teste pot fi administrate chiar şi de către copii de vârstă mică. Cu atât mai mult ele pot fi administrate de părinţi fără competenţe medicale şi chiar sunt convins că există disponibilitate şi din partea angajaţilor din învăţământ. Una din cerinţe este să fie uşor administrabile. Acestea sunt motivele pentru care sunt convins că şi testele pe care Agenţia Naţională a Medicamentului le va identifica vor fi uşor administrabile. Toate variantele sunt posibile.

Dacă insistăm pe teste care să necesite personal medical pentru administrare, ştim foarte bine că personalul sanitar este deja depăşit şi vom avea din nou o blocare a procesului de testare”, a spus Cîmpeanu.

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, luni, că şcolile se vor închide în momentul în care, prin ordine de carantinare, se va face această precizare expresă. Potrivit ministrului, miercuri va fi prezentată o situație referitoare la numărul de clase unde orele în format fizic au fost suspendate din cauza apariției cazurilor de Covid-19.

Antepreșcolarii, preșcolarii și elevii pot merge fizic la unitățile de învățământ indiferent de rata de incidență cumulată a cazurilor de Covid-19 din localitate, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2.

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a declarat că în momentul în care va apărea într-o clasă un copil care este infectat, din acel moment, pe baza Ordinului comun Ministerul Educației - Ministerul Sănătății, toată clasa va trece în online pentru 14 zile. Această perioadă se poate prescurta numai în cazul în care după a 8-a zi toți elevii sunt testați și sunt negativi.

