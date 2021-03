Sorin Cîmpeanu, despre dificultatea examenelor din 2021: „Nu se coboară ștacheta, însă se triază materia”

Sorin Cîmpeanu a vorbit la Digi24 despre examenele pe care le vor susține elevii anul acesta, referindu-se în mod special la complexitatea acestora. „Nu se coboară ștacheta, se adaptează tematica la specificul acestui an”, a spus ministrul Educației, precizând că materia va fi triată. „Nu este normal ca elevii să deconteze aceste pierderi (de materie – n.red.)”, a adăugat Cîmpeanu.

Cosmin Prelipceanu, jurnalist Digi24: La ce vă așteptați de la rezultatele examenelor din acest an? Vor fi dezastruoase, vor fi mai proaste decât cele de anul trecut? La ce vă așteptați?

Sorin Cîmpeanu, ministrul Educației: Sunt optimist din construcție. Mă aștept să fie cel puțin la fel de bune, dacă nu chiar mai bune decât cele de anul trecut.

Cosmin Prelipceanu: Pentru că se coboară ștacheta?

Sorin Cîmpeanu: Nu se coboară ștacheta, se adaptează tematica la specificul acestui an. Nu se coboară gradul de dificultate, însă se triază materia, pentru că dacă nu am face acest lucru ar înseamna că am negat ceea ce s-a întâmplat, ceea ce vedem cu toții.

Acest an școlar nu a fost normal. Predarea online, în orice situație, în orice stat generează pierderi. Nu este normal ca elevii să deconteze aceste pierderi, pentru că noi nu am fost pregătiți – avem și noi circumstanțe atenuante – să asigurăm o predare așa cum se cuvine elevilor. O spun cu toată răspunderea.

Editor : Liviu Cojan