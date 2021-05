Sorin Cîmpeanu: Teama excesivă de boală este o vulnerabilitate, elevul poate rămâne să învețe online

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni seara la Digi24 că teama excesivă de boală, din partea părintelui sau poate a elevului, poate fi trecută în categoria „vulnerabilități”, astfel că acei copii pot rămâne în continuare acasă, să învețe online, școala fiind obligată să-i asigure accesul la educație.

Ordinul comun al ministrul educaţiei, Sorin Cîmpeanu, şi ministrului sănătăţii, Ioana Mihăilă, care prevede că prezenţa fizică nediferenţiată în şcoli s-ar putea face încă de a doua zi după înregistrarea unei rate de infectare mai mică de 1 la mie, a fost publicat luni seara în Monitorul Oficial.

„Noi am creat cadrul legal pentru ca acest Comitet pentru Situații de Urgență al Municipiului București și alte comitete județene să poată să decidă adaptat la realități, am dat libertate, dacă aș fi în acest Comitet, m-aș uita la rata de infectare de mâine, dacă se păstrează trendul descendent, dacă este sub 0,94”, a declarat la Digi24 ministrul Sorin Cîmpeanu.

Astfel, începând de miercuri, toți elevii din București, inclusiv cei care până acum au făcut școala online, adică clasele V-XI (cu excepția clasei a VIII-a, care deja face cursuri față în față, ca și clasele a XII-a și a XIII-a), vor putea reveni fizic la școală. Nu este însă obligatoriu ca CMSUB să ia această decizie, poate să decidă și altceva, a menționat Sorin Cîmpeanu. El a arătat că o eventuală hotărâre a CMSUB de revenire a tuturor copiilor în bănci trebuie inițiată de Inspectoratul Școlar și de DSP.

„Elevilor care prezintă simptome specifice de orice fel li se recomandă să nu intre în comunitate. Elevii care au vulnerabilități medicale sau au alte motive întemeiate vor trebui să aibă asigurat procesul de învățare în online”, a precizat ministrul educației, dorind să elimine „acel zvon cu privire la obligativitatea (învățământului față în față - n.r.) impusă în orice fel de condiții”.

Aproape 7.800 de elevi din București au depus deja cereri de a rămâne în continuare în online. „Trebuie să li se asigure accesul la învățământ online”, a subliniat ministrul. „Dacă ai simptome specifice, nu trebuie să aștepți confirmarea medicală. Anunți școala că propriul copil are simptome specifice, motiv pentru care nu va fi prezent la școală și vrea să aibă asigurat în sistem online procesul de învățare”, a arătat Sorin Cîmpeanu. „Eu cred că puține sunt clasele unde să nu existe cel puțin un elev în acestă situație, deci recomandarea este să fie camerele video pregătite”, a adăugat ministrul educației.

Întrebat ce se întâmplă în cazul părinților care se tem să-și trimită copiii la școală, deși copilul este bine și nu are simptome, ministrul a răspuns: „Nu știu, eu aș încadra asta la vulnerabilități. Teama exagerată este o vulnerabilitate. Cadrul legal acesta este: simptome specifice de orice fel sau vulnerabilități sau motive întemeiate. Sunt convins că în școli va exista înțelegere”, a punctat Sorin Cîmpeanu.

El a mai precizat că sunt în jur de 100 de clase cu activitatea suspendată în întreaga ţară, din cauza faptului că sunt cazuri confirmate în acele clase. Situația aceasta afectează cam 3.000 de copii.

Acestora li se adaugă câteva sute de elevi care nu pot merge la şcoală pentru că au intrat în contact cu persoane bolnave. În Bucureşti, sunt peste 20 de şcoli, deci 7-800 de elevi care nu vor putea veni cu prezenţă fizică pentru simplul fapt că au fost contacţi ai unor cazuri confirmate, a declarat Cîmpeanu.

„Rata de infectare este foarte mică, sunt 260 în întreaga ţară, 43 în Bucureşti, 260 în întreaga ţară, de elevi confirmaţi pozitiv. Dar există. De asta trebuie să respectăm în continuare regulile, pandemia nu a trecut”, a subliniat ministrul.

