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Exclusiv Sorin Costreie, despre concursul pentru directorii de școli: „Cred că a fost o problemă timpul alocat și faptul că nu au avut ciornă”

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Concurs pentru directorii de școli. Foto: Profimedia Images
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Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat miercuri seară, la Digi24, că vor fi analizate condițiile în care s-a desfășurat concursul pentru directorii de școli, după apariția unor contestații. Invitat la emisiunea „Jurnalul de Seară”, ministrul a semnalat posibile probleme legate de timpul alocat candidaților și de faptul că aceștia nu au avut la dispoziție ciorne, dar a precizat că eventualele măsuri vor fi luate după verificarea aspectelor legale.

Întrebat despre subiectele de concurs, Sorin Costreie a explicat că acestea au vizat în principal capacitatea de raționament a candidaților. „Ele sunt niște subiecte standard de logică, de gândire logică. Pe alocuri erau și de gramatică, chiar unele de matematică”, a declarat ministrul.

În privința posibilității de anulare a concursului, Costreie a precizat că acesta va produce efecte, însă trebuie analizate mai întâi contestațiile depuse și eventualele probleme de legalitate.

„Bineînțeles că va produce [efecte]. Dar întâi trebuie să vedem dacă el s-a desfășurat și dacă, din punct de vedere legal, e vreo problemă, că avem niște contestații. După care tragem concluziile, ce putem îmbunătăți”, a explicat ministrul Educației.

Acesta a atras atenția și asupra interesului tot mai scăzut pentru funcțiile de conducere din școli, în condițiile în care responsabilitățile directorilor sunt mult mai mari, fără beneficii salariale corespunzătoare.

„Dorința de a deveni director a devenit din ce în ce mai mică. Și pot să-i înțeleg. Ai același salariu, dar cu mult mai multe responsabilități. Nu ai degrevare de normă decât minimală”, a spus Costreie.

Ministrul consideră că sistemul de învățământ are nevoie de directori și inspectori profesionalizați, de măsuri care să încurajeze ocuparea acestor funcții, dar și de o autonomie mai mare a școlilor, însoțită de responsabilități sporite pentru conducerea acestora.

Referindu-se la modul de organizare a concursului, Costreie a arătat că testarea a urmărit evaluarea capacităților cognitive și de analiză ale candidaților, însă anumite condiții de examinare ridică semne de întrebare.

„Acolo cred că a fost o problemă timpul alocat, faptul că nu au avut ciornă, deși acolo m-am uitat și eu, scria «problemele se rezolvă în cap sau pe ciornă». Deci sunt niște mici detalii pe care le vom analiza și vom vedea de unde au ajuns așa, de ce sunt așa și ce implicații au avut asupra desfășurării concursului”, a declarat ministrul Educației.

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Editor : M.I.

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