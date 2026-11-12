Sorin Costreie, despre violența în școli: Când părinţii duc copilul la şcoală, nu înseamnă că e un transfer total de responsabilitate

Responsabilitatea pentru prevenirea violenţei în şcoli este comună, împărtăşită în special între familie şi şcoală, a declarat joi ministrul Educaţiei, Sorin Costreie.

El a participat, alături de premier şi ministrul Muncii, la Palatul Victoria, la reuniunea Grupului de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, constituit la nivelul Guvernului cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor din domeniul educaţiei.

„Astăzi am primit un raport al unui studiu sociologic. Şi populaţia consideră aşa: 59% dintre români cred că responsabilitatea pentru prevenirea violenţei în şcoli revine părinţilor şi familiei, 16,6% - Ministerului Educaţiei, 14,2% - profesorilor şi conducerilor şcolii, deci aproximativ 30%, împreună minister şi conducerea şcolilor, 7,9% - Poliţiei, 6,9% - elevilor. Deci, e clar că responsabilitatea, aşa cum este văzută de societate, şi cred că aşa şi este, este comună, împărtăşită în special între familie şi şcoală. Şi aici e şi o problemă de mentalitate, în clipa în care părinţii duc copilul la şcoală, asta nu înseamnă că este un transfer total de responsabilitate, că nu-i mai interesează şi invers, în sensul în care profesorii trebuie să urmărească întreg parcursul, trebuie să se uite şi să-i asculte pe copii, să se intereseze dincolo de situaţia lor şcolară cum stăm, astfel încât să vorbim şi cred că cupola sub care trebuie să stăm este 'şcoli sigure', şi nu 'şcoli singure'”, a subliniat Sorin Costreie, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, societatea, Guvernul, statul nu trebuie să lase şcoala singură pentru a face faţă acestui fenomen.

„Şi, împreună cu părinţii, împreună cu toate celelalte entităţi abilitate şi instituţii care participă trebuie să conlucrăm”, a transmis ministrul Educaţiei.

Costreie a menţionat că România are o Strategie pentru combaterea şi prevenirea violenţei şcolare, care deja se aplică.

„Astăzi s-a pus în transparenţă noua strategie pentru o formă mai specializată, să spunem, această radicalizare, care este o formă pe care am văzut-o şi la Bistriţa şi începe să apară din ce în ce mai mult, dar, noi trebuie să vedem violenţa sub toate aspectele ei şi pentru acest lucru, cum am spus, trebuie colaborare şi cooperare”, a afirmat el.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a evidenţiat rolul solidarităţii în privinţa prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli.

„Pentru că, într-adevăr, violenţa în şcoală trebuie să înceapă a fi prevenită cu mult înainte de intrarea în şcoală. Şi o sumă întreagă de factori doar se manifestă, eventual, în şcoală, şi nu numai în şcoală, dar se nasc în afara şcolii. Foarte des, motivaţia violenţei în şcoală ţine de sărăcie, excluziune socială, violenţă domestică, ţine de inechităţi, de rasism, ţine de tot soiul de diferenţe valorizate negativ. Sigur că pentru aceste probleme există soluţii teoretice, există şi soluţii practice”, a spus el.

Manole a menţionat că Ministerul Muncii derulează împreună cu organizaţii neguvernamentale un program foarte important de servicii comunitare integrate în peste 2.000 de comunităţi rurale din România, adică „peste jumătate din ruralul românesc”.

El a punctat ca important în combaterea fenomenului şi rolul politicienilor şi al celor care setează discursul public.

Editor : A.P.