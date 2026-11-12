Live TV

Sorin Costreie, despre violența în școli: Când părinţii duc copilul la şcoală, nu înseamnă că e un transfer total de responsabilitate

Data publicării:
Sorin Costreie.
Sorin Costreie. Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Responsabilitatea pentru prevenirea violenţei în şcoli este comună, împărtăşită în special între familie şi şcoală, a declarat joi ministrul Educaţiei, Sorin Costreie.

El a participat, alături de premier şi ministrul Muncii, la Palatul Victoria, la reuniunea Grupului de lucru pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar, constituit la nivelul Guvernului cu participarea reprezentanţilor organizaţiilor din domeniul educaţiei.

„Astăzi am primit un raport al unui studiu sociologic. Şi populaţia consideră aşa: 59% dintre români cred că responsabilitatea pentru prevenirea violenţei în şcoli revine părinţilor şi familiei, 16,6% - Ministerului Educaţiei, 14,2% - profesorilor şi conducerilor şcolii, deci aproximativ 30%, împreună minister şi conducerea şcolilor, 7,9% - Poliţiei, 6,9% - elevilor. Deci, e clar că responsabilitatea, aşa cum este văzută de societate, şi cred că aşa şi este, este comună, împărtăşită în special între familie şi şcoală. Şi aici e şi o problemă de mentalitate, în clipa în care părinţii duc copilul la şcoală, asta nu înseamnă că este un transfer total de responsabilitate, că nu-i mai interesează şi invers, în sensul în care profesorii trebuie să urmărească întreg parcursul, trebuie să se uite şi să-i asculte pe copii, să se intereseze dincolo de situaţia lor şcolară cum stăm, astfel încât să vorbim şi cred că cupola sub care trebuie să stăm este 'şcoli sigure', şi nu 'şcoli singure'”, a subliniat Sorin Costreie, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, societatea, Guvernul, statul nu trebuie să lase şcoala singură pentru a face faţă acestui fenomen.

„Şi, împreună cu părinţii, împreună cu toate celelalte entităţi abilitate şi instituţii care participă trebuie să conlucrăm”, a transmis ministrul Educaţiei.

Costreie a menţionat că România are o Strategie pentru combaterea şi prevenirea violenţei şcolare, care deja se aplică.

„Astăzi s-a pus în transparenţă noua strategie pentru o formă mai specializată, să spunem, această radicalizare, care este o formă pe care am văzut-o şi la Bistriţa şi începe să apară din ce în ce mai mult, dar, noi trebuie să vedem violenţa sub toate aspectele ei şi pentru acest lucru, cum am spus, trebuie colaborare şi cooperare”, a afirmat el.

La rândul său, ministrul Muncii, Florin Manole, a evidenţiat rolul solidarităţii în privinţa prevenirii şi combaterii violenţei în şcoli.

„Pentru că, într-adevăr, violenţa în şcoală trebuie să înceapă a fi prevenită cu mult înainte de intrarea în şcoală. Şi o sumă întreagă de factori doar se manifestă, eventual, în şcoală, şi nu numai în şcoală, dar se nasc în afara şcolii. Foarte des, motivaţia violenţei în şcoală ţine de sărăcie, excluziune socială, violenţă domestică, ţine de inechităţi, de rasism, ţine de tot soiul de diferenţe valorizate negativ. Sigur că pentru aceste probleme există soluţii teoretice, există şi soluţii practice”, a spus el.

Manole a menţionat că Ministerul Muncii derulează împreună cu organizaţii neguvernamentale un program foarte important de servicii comunitare integrate în peste 2.000 de comunităţi rurale din România, adică „peste jumătate din ruralul românesc”.

El a punctat ca important în combaterea fenomenului şi rolul politicienilor şi al celor care setează discursul public.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
1
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată în preferințe...
ovidiu vanghele
2
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
3
Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos...
harta romaniei pe judete si regiuni
4
De ce vrea PSD reorganizarea administrativ-teritorială a României. Explicațiile...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
Digi Sport
"Ca niște șerpi": frații Nurmagomedov s-au dus peste un fost campion UFC și l-au umplut de sânge!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Sorin Costreie.
Sorin Costreie: Nu putem să avem o educaţie de calitate fără protecţia copiilor şi a profesorilor
sorin costreie
Sorin Costreie, după întâlnirea cu foşti miniştri ai Educaţiei: „O colaborare reală poate ajuta la continuarea reformelor”
sorin costreie digi24
Costreie, după întâlnirea cu sindicatele din educație: Vom susţine cauza unui profesor bine plătit, ca să fie bine motivat
Businesswoman,Hands,Working,In,Stacks,Of,Paper,Files,For,Searching
Ministrul Educaţiei anunţă un studiu privind debirocratizarea în şcoli: „Vom elimina ce nu are rost”. Când vor fi publicate rezultatele
sorin-costreie
Mesajul ministrului Educației după prima săptămână de mandat: școli mai sigure și mai autonome. Ce schimbări își propune Sorin Costreie
Recomandările redacţiei
primarie rude
Primăria din România în care angajații sunt rude cu primarul: „Suntem...
george simion consultari cotroceni 2
George Simion a rămas cu datorii de milioane de lei, pe persoană...
luca niculescu guvern 2
Guvernul pregătește un plan pentru siguranța în școli. Luca...
profimedia-1151453269
Românul implicat în accidentul catastrofal din Bulgaria este în stare...
Ultimele știri
George Simion anunță un protest AUR în fața Primăriei Capitalei
Ludovic Orban, despre fuziunea Forța Dreptei cu PNL și contestatarii lui Ilie Bolojan: „Tabăra iubitoare de PSD este minoritară”
Salariul mediu net a crescut la 5.717 lei, dar nu a ținut pasul cu inflația. Cât a pierdut puterea de cumpărare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Le-a păsat doar să-i numere banii. Oameni plini de ură, falși și necinstiți". Mihaela Rădulescu, tranșantă...
Cancan
S-a aflat cauza morții femeii din Galați, care a decedat la doar 10 minute după ce a ajuns acasă. Așteptase 6...
Fanatik.ro
Ce s-a ales de casa în care a copilărit Nadia Comăneci la Onești. Locul de unde a plecat cea mai cunoscută...
editiadedimineata.ro
SRI anunță că a oprit un atac cibernetic din Rusia asupra unei instituții guvernamentale
Fanatik.ro
Sorin Cârțu, confesiune emoționantă la 71 de ani: „Cea mai grea perioadă din viața mea!” Exclusiv
Adevărul
Titi Aur: „Șoferii de camion din România distrug cel mai mult în Europa”. Cum funcționează efectul de turmă...
Digieconomic
Cum poți primi indemnizația pentru creșterea copilului chiar dacă nu ai avut contract de muncă în ultimul an
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Transfer "astronomic"! Au început negocierile: Dennis Man și Kevin De Bruyne, în aceeași echipă
Pro FM
Cum arată Anca Badiu la 48 de ani și cu ce se ocupă. De ce s-a retras din lumina reflectoarelor fosta membră...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Johnny Depp, despre revenirea sa după opt ani departe de Hollywood: „A fost o mică vacanță”. Actorul este...
Adevarul
Ucraina pregătește noua armă care ar putea lăsa Rusia „fără dinți”
Newsweek
Pensiile au intrat deja pe cardurile pensionarilor care au cont la CEC Bank. La ce oră iau banii ceilalți?
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum trebuie să gătești broccoli ca să nu-i pierzi beneficiile. Trucul simplu pe care puțini îl cunosc
Digi Animal World
Și-au lăsat câinii la un hotel în ziua nunții, dar când s-au întors acasă au avut parte de o surpriză. Ce...
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...