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Sorin Costreie, după întâlnirea cu foşti miniştri ai Educaţiei: „O colaborare reală poate ajuta la continuarea reformelor”

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sorin costreie
Foto: Facebook/Sorin Costreie
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Educaţia nu poate fi reconstruită la fiecare mandat, este o construcţie pe termen lung, a declarat ministrul Sorin Costreie, care s-a întâlnit vineri cu foşti miniştri ai Educaţiei şi Cercetării de după 1990.

El a arătat că ia în calcul să pună bazele unui consiliu consultativ dedicat temelor esenţiale din educaţie şi cercetare.

„Am iniţiat o premieră la minister: întâlnire cu foşti miniştri ai Educaţiei şi Cercetării de după 1990. Cred că o colaborare reală între foşti şi actuali miniştri poate ajuta la continuarea reformelor, dincolo de schimbările de mandat. Multe dintre soluţiile care pot să îmbunătăţească educaţia nu trebuie reinventate, dar este nevoie ca proiectele şi reformele începute să nu se piardă odată cu fiecare schimbare la conducerea ministerului”, a Costreie pe Facebook.

Educaţia nu poate fi reconstruită la fiecare mandat, este o construcţie pe termen lung, deci continuitatea politicilor publice este cu atât mai importantă, a subliniat ministrul.

„Raţionamentul meu este simplu: construim pe ce funcţionează, îmbunătăţim ce nu funcţionează. Iar expertiza trebuie să fie mai presus de afinităţile politice. Vom avea o întâlnire şi cu foştii miniştri care nu au putut fi prezenţi astăzi. Am convenit că, după întâlnirea cu aceştia, vom pune bazele unui consiliu consultativ dedicat temelor esenţiale din educaţie şi cercetare. Le mulţumesc pentru prezenţă doamnelor Ecaterina Andronescu, Monica Anisie, Ligia Deca şi domnilor Anton Anton, Cristian Adomniţei, Alexandru Athanasiu, Daniel Breaz, Mihnea Costoiu, Adrian Curaj, Mihai Dimian, Pavel Năstase, Remus Pricopie”, a transmis ministrul.

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Editor : A.P.

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