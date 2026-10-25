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Exclusiv Sorin Costreie explică de ce România are nevoie de două ministere ale Educației: un argument ar fi practica europeană

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Sorin Costreie.
Sorin Costreie. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Educației, Sorin Costreie, a vorbit despre independența sa în guvern, în contextul în care PSD a nominalizat la educație și un ministru delegat pentru învățământul preuniversitar. Costreie a explicat că este vorba de o situație normală și a subliniat că este un lucru bun ca domeniul educației să fie separat între învățământul preuniversitar și cel universitar. Astfel, explică Costreie, nu se poate impune o singură viziune. Interviul integral cu Sorin Costreie de la emisiunea „În fața ta” poate fi urmărit duminică, de la ora 14:00, la Digi24. 

Întrebat despre independența sa în guvern, în contextul în care la educație există și un ministru din partea PSD delegat pentru învățământul preuniversitar, Sorin Costreie a explicat că politicile din educație vor fi făcute cu acordul premierului, nu al social-democraților.

„Eu sper fie făcute doar în minister și cu acordul normal al premierului, pentru că el coordonează întregul guvern. Da, bun, o să spuneți. Păi, atunci, de ce ai un ministru PSD în minister, nu ca ministru delegat pentru învățământ preuniversitar? Ca lucrurile să fie clare. Eu le-am cerut și dacă vă uitați la ce am declarat în ultimii ani și e parte dintr-o viziune, eu cred cu tărie că trebuie să separăm în sensul bun aceste două subsisteme. Adică deja din 2023, de când avem două legi organice, noi avem două legi organice, pentru învățământul preuniversitar și pentru învățământul univers, dar avem un singur minister și aici sunt mai multe argumente. De ce ar trebui să să fie situația cum este astăzi, adică cu doi miniștri? Un prim argument ar fi practica europeană”, a explicat oficialul. 

El a mai argumentat că acest minister este împărțit în două și în alte țări din Europa.

„Lumea cu greu acceptă că Ministerul Educației poate fi spart, dar dacă ne uităm în Franța, în Suedia, în Polonia, în Danemarca, în multe țări din Europa avem două ministere, în Finlanda este exact cum e la noi un minister, dar cu doi miniștri. În Spania avem trei ministere, că vorbeam și de cercetare, avem preuniversitar, universitarul și cercetarea, ceea ce nu cred că e benefic. Eu vorbesc pentru spațiul nostru românesc. Eu cred că cercetarea trebuie să stea împreună cu universitarul. Doi, iarăși, dacă vă uitați la ce se întâmplă de facto când vine un ministru, dacă el este din preuniversitar, este privit cu haideți să-ți spunem, oarecare suspiciune de cei din universitar, iar dacă este din universitar este privit cu o oarecare suspiciune de colegii din preuniversitar”, a adăugat Sorin Costreie. 

Ministrul și-a exprimat apoi speranța ca cei doi miniștri să fie separați în ministere distincte. 

„Un minister care deocamdată e cu doi miniștri, dar eu cred că benefic ar fi să ajungem la două ministere în care cele două sisteme sunt gestionate. Și noi avem două legi acuma, de oameni din sistem care au o anumită legitimitate și care au un anumit ecou la colegii lor”, a conchis Sorin Costreie.

Editor : I.B.

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