Sorin Costreie a recunoscut, la Digi24, că birocrația reprezintă o problemă majoră pentru cadrele didactice și susține că este nevoie de măsuri concrete pentru reducerea timpului alocat documentelor administrative. Ministrul Educației a propus un proiect-pilot prin care să fie comparate rezultatele elevilor din școli sau clase similare, unele dintre acestea fiind scutite de birocrație, pentru a evalua impactul asupra procesului educațional.

„Recunosc, asta este o mare problemă şi este o problemă a României, a formelor fără fond. Noi, în loc să facem lucruri, trebuie să facem ca să justificăm ceea ce facem”, a declarat Sorin Costreie, miercuri seară, la Digi24.

Ministrul a explicat că una dintre prioritățile sale este simplificarea activității profesorilor, astfel încât aceștia să se poată concentra mai mult asupra elevilor și mai puțin asupra documentelor justificative.

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„Ce putem noi face pentru colegii noştri? Unu, să debirocratizăm. Să nu mai piardă timp cu toată această hârţogăreală. Recunosc, asta este o mare problemă şi este o problemă a României, a formelor fără fond. Noi, în loc să facem lucruri, trebuie să facem ca să justificăm ceea ce facem”, a declarat Sorin Costreie.

În acest context, oficialul ia în calcul desfășurarea unui experiment în mai multe unități de învățământ, prin care să fie analizate efectele eliminării birocrației asupra rezultatelor școlare. Evaluarea ar urma să compare elevii din școli asemănătoare sau din clase paralele ale aceleiași instituții, în condiții diferite de organizare administrativă.

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„Luăm trei şcoli în care pilotăm, scoatem birocraţia pentru un an şi alte trei şcoli similare, cât mai asemănătoare sau în aceeaşi şcoală luăm clase paralele sau lucruri de tipul ăsta. Şi aş fi foarte curios care sunt rezultatele. Scanăm sistemul la intrare, deci copiii la intrare şi la ieşire. Şi sunt foarte curios să văd unde copiii obţin rezultate ale învăţării mai bune. Pentru că, în definitiv, de ce facem noi toate acele fişe? Ca să justificăm activitatea profesorului. Dar activitatea profesorului de bază unde este?

Şi acolo o chestie subtilă pe care de mâine poate să o facă orice profesor e să-şi pună problema pentru ce facem această educaţie. Să le turnăm integrale, să îi facem să ştie toate capitalele lumii, să ştie, să ştie, să ştie sau să cunoască şi să înţeleagă şi să se gândească. Pentru că aici cred că se poate ajunge dacă mergem pe acest model doar de a repeta la nesfârşit şi a memora informaţia”, a susţinut Sorin Costreie.

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Editor : Ana Petrescu