Exclusiv „Sport, artă și voluntariat”. Soluția ministrului Educației pentru combaterea consumului de droguri în școli

Andreea Ghiorghe
Întrebat, la Interviurile Digi24.ro, care ar fi soluțiile pentru combaterea consumului de droguri în școli, ministrul Educației a spus că apreciază „modelul islandez”. Mai exact, îndrumarea elevilor către activități extrașcolare din care să își ia doza de fericire. „Să nu fie o fericire falsă”, a mai completat Mihai Dimian.

Ministrul Educației, Mihai Dimian, este de părere că prevenția consumului de droguri în școli se poate face cu ajutorul activităților extrașcolare: „Elevii sa își ia endorfinele din aceste activități.”

„M-am bucurat când am revenit în România și am văzut că nivelul de utilizare a drogurilor de către studenți, spre exemplu, era mult mai scăzut decât cel din Statele Unite și sufeream în Statele Unite pentru fiecare student pe care îl vedeam plecat la o clinică de dezintoxicare și nu mai era același om când venea înapoi. Drept urmare, m-am bucurat că aici putem face lucrurile preventiv.

Însă modelul pe care eu personal l-am apreciat și l-am văzut cu rezultate a fost modelul islandez. Și ei aveau, sigur, nu doar probleme cu droguri, aveau și consumul de alcool și așa mai departe. Și au reușit să reducă semnificativ acest consum prin lucrurile simple: sport, artă și voluntariat. Și asta este ceea ce am încercat și la universitate, și aici tot așa am zis, domnule, hai să vedem cum oferim le elevilor activități extracuriculare, astfel încât să-și ia endorfinele din aceste activități, să își dea seama că da, e o cale mai lungă către fericire, dar e o fericire adevărată, nu o fericire falsă dată de acea cale scurtă”, a explicat ministrul.

Mihai Dimian a mai precizat că a purtat discuții și cu biserica:

„Adică nu am pretenția că doar educația, doar școala intervine și rezolvă această problemă. Autoritățile trebuie să intervină. Și când vorbeați de 6% din PIB pentru educație, s-a intervenit inclusiv în această zonă, în activități extracuriculare.

Prin intervenția președintelui s-a introdus în acest an în buget o sumă pentru sportul în școală 100 de milioane de lei. În ideea tocmai de a deschide bazele sportive în afara orelor pentru elevi, a-i încuraja să facă sport.

Și cred că asta este calea. Da, sigur că sport, artă, voluntariat, credință, valorile morale pe care noi le avem.”

Ministrul Educației a precizat că la orele de consiliere la liceu ar trebui să existe module de prevenția adicțiilor: „Și nu vorbim doar de droguri, în România văd că jocurile de noroc, utilizarea excesivă a telefoanelor mobile și a social media sunt de asemenea aspecte ce trebuie abordate și atunci noi putem să oferim astfel de module”.

