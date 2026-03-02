SRI lansează un proiect pentru prevenirea radicalizării tinerilor. Cât costă și cum va funcționa programul PREVISIO 2

Serviciul Român de Informații a anunțat, luni, printr-un comunicat că inițiază proiectul PREVISIO 2 prin care își propună să prevină radicalizarea tinerilor din România. Proiectul va dura 18 luni și costă peste două milioane de lei, cea mai mare parte fiind fonduri europene nerambursabile.

Autoritățile anunță că proiectul „Prevenirea radicalizării în rândul tinerilor și în mediile vulnerabile” – PREVISIO 2, a început deja în luna februarie și se va încheia în 2027.

„Finanțarea nerambursabilă este asigurată din Programul Național Securitate Internă – www.fed.mai.gov.ro, în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de management Afaceri interne, Direcția Fonduri Externe Nerambursabile din Ministerul Afacerilor Interne.

Valoarea totală a proiectului este de 2.224.209,00 lei cu TVA, din care 2.001.788,10 lei finanțare europeană nerambursabilă și 222.420,90 lei cofinanțare națională proprie.

Perioada de implementare este de 18 de luni de la data semnării contractului de finanțare, din februarie 2026 până în august 2027.

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea competențelor necesare pentru cadrele didactice din sistemul preuniversitar, precum și pentru reprezentanții Direcției Siguranță Școlară din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și Administrației Naționale a Penitenciarelor, în identificarea, gestionarea și prevenirea radicalizării și extremismului violent în rândul tinerilor școlari și a celor privați de libertate/aflați în centrele de reeducare, precum și facilitarea accesului la formare continuă specializată în acest domeniu.

Proiectul are ca scop extinderea și consolidarea eforturilor deja inițiate în cadrul proiectului ”Prevenirea radicalizării și a extremismului violent în sistemul de învățământ preuniversitar” - PREVISIO, contribuind la creșterea nivelului de conștientizare și la dezvoltarea competențelor în domeniul prevenirii radicalizării și a extremismului violent.

Rezultate propuse: actualizarea platformei e-learning realizată în cadrul proiectului PREVISIO, 670 persoane formate, 25 de sesiuni formare derulate”, se arată în comunicatul remis de către SRI.

