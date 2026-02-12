Structura anului școlar 2026-2027: Ce se schimbă în calendarul cursurilor. Programul complet al elevilor

Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social din 9 februarie 2026. Documentul aprobat stabilește durata totală a anului educațional și principalele repere ale activității didactice, care se vor desfășura pe parcursul a 36 de săptămâni. Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Forma finală aprobată aduce schimbări față de proiectul inițial, oferind elevilor, părinților și cadrelor didactice un calendar complet și bine structurat pentru desfășurarea activităților școlare pe tot parcursul anului.

Structura anului școlar 2026-2027

Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027;

și se vor încheia pe 18 iunie 2027; Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri ;

; Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.

şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027. Pentru clasa a VIII-a , anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027.

, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027. Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027.

Calendar educațional 2026 - 2027

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie - 7 martie 2027.

Decizia privind săptămâna de vacanță se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinții acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

În ceea ce privește propunerile primite în perioada de consultare publică:

„În urma propunerii de modificare a intervalului calendaristic destinat vacanței la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București (propunerea viza stabilirea intervalului de vacanță în ultimele două săptămâni din luna februarie 2027), s-a revenit la trei intervale între care se poate alege săptămâna de vacanță la nivel de județ (față de două propuse în proiectul lansat în consultare publică), intervale ce includ și ultimele două săptămâni din luna februarie.

Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, facem următoarele precizări:

eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora;

începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menținerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027).

Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenții clasei a XII-a).

În ceea ce privește decizia de a menține Programele Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile.”, potrivit Ministerului Educației

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene

Potrivit proiectului initial, varianta propusă şi lansată în consultare:„Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027.”

Ordinul care aprobă structura anului școlar 2026 - 2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.

