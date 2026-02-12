Live TV

Structura anului școlar 2026-2027: Ce se schimbă în calendarul cursurilor. Programul complet al elevilor

Data actualizării: Data publicării:
Structura an școlar 2026-2027. Foto Getty Images
Structura an școlar 2026-2027. Foto Getty Images
Din articol
Structura anului școlar 2026-2027

Forma finală a structurii anului școlar 2026-2027 a fost avizată în cadrul ședinței Comisiei de Dialog Social din 9 februarie 2026. Documentul aprobat stabilește durata totală a anului educațional și principalele repere ale activității didactice, care se vor desfășura pe parcursul a 36 de săptămâni. Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027.

Forma finală aprobată aduce schimbări față de proiectul inițial, oferind elevilor, părinților și cadrelor didactice un calendar complet și bine structurat pentru desfășurarea activităților școlare pe tot parcursul anului.

Structura anului școlar 2026-2027

  • Cursurile vor începe pe 7 septembrie 2026 și se vor încheia pe 18 iunie 2027;
  • Anul școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri;
  • Pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă, anul şcolar are o durată de 34 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 4 iunie 2027.
  • Pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 11 iunie 2027.
  • Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 - 23 aprilie 2027.

Calendar educațional 2026 - 2027

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene/al municipiului București va fi planificată în perioada 15 februarie - 7 martie 2027.

Decizia privind săptămâna de vacanță se ia în urma consultărilor cu elevii, cu părinții acestora și cu cadrele didactice, realizate la nivelul unităților de învățământ.

Pentru predictibilitate, până la data de 1 aprilie 2026, fiecare unitate de învățământ va comunica elevilor și părinților structura detaliată a anului școlar viitor, cu includerea deciziilor pentru elementele flexibile ale acesteia.

În ceea ce privește propunerile primite în perioada de consultare publică:

„În urma propunerii de modificare a intervalului calendaristic destinat vacanței la decizia inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București (propunerea viza stabilirea intervalului de vacanță în ultimele două săptămâni din luna februarie 2027), s-a revenit la trei intervale între care se poate alege săptămâna de vacanță la nivel de județ (față de două propuse în proiectul lansat în consultare publică), intervale ce includ și ultimele două săptămâni din luna februarie.

Referitor la propunerile de începere a anului școlar în 15 septembrie, cu încheierea acestuia în 15 iunie, respectiv de eliminare/comasare a Programelor Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, facem următoarele precizări:

  • eliminarea acestor programe nu ar fi generat reducerea numărului de săptămâni de cursuri, cele două programe fiind cuprinse în numărul total al acestora;
  • începerea cursurilor cu o săptămână mai târziu, cu menținerea numărului de săptămâni de cursuri (36), ar fi implicat decalarea cu o săptămână a încheierii cursurilor anului școlar (25 iunie, față de 18 iunie), ceea ce are drept consecință decalarea cu o săptămână a examenelor naționale (evaluare națională și bacalaureat 2027).

Considerăm că este în interesul superior al copilului ca examenele să nu se decaleze, date fiind etapele ulterioare (admiterea la liceu, pentru absolvenții clasei a VIII-a, respectiv admiterea la facultate, pentru absolvenții clasei a XII-a).

În ceea ce privește decizia de a menține Programele Naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde”, aceasta este justificată de faptul că scopul acestor programe este să creeze cadrul pentru desfășurarea unor activități care să îmbine teoria cu aplicațiile ei din viața de zi cu zi. Acest obiectiv poate fi atins prin activități gratuite, desfășurate în școală, folosindu-se resursele disponibile.”, potrivit Ministerului Educației

Săptămâna de vacanță la decizia inspectoratelor școlare județene

Potrivit proiectului initial, varianta propusă şi lansată în consultare:„Principala modificare, faţă de structura anilor şcolari anteriori, vizează reducerea intervalelor (săptămânilor) între care se poate decide pentru vacanţa la decizia inspectoratelor şcolare la două (faţă de trei). Propunerea are drept fundament faptul că în anii anteriori, la nivel naţional, s-a optat preponderent pentru două intervale (săptămâni) dintre cele trei propuse (unul dintre intervale a fost constant opţiunea a maximum trei judeţe, restul optând pentru celelalte două intervale/săptămâni de vacanţă). Prin urmare, săptămâna de vacanţă la decizia inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti este propusă pentru perioada 22 februarie - 7 martie 2027.”

Ordinul care aprobă structura anului școlar 2026 - 2027 va fi disponibil pe site-ul Ministerului Educației și Cercetării după publicarea în Monitorul Oficial.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Students' Union building, Brayford campus, University of Lincoln, city of Lincoln, Lincolnshire, England, UK
1
Anchetă în Marea Britanie. Un deputat susține că studenți români ar fi implicați în...
Donald Tusk, premierul Poloniei
2
Polonia riscă să părăsească Uniunea Europeană, avertizează Donald Tusk. Argumentul...
Diana Iovanovici Șoșoacă.
3
Eurodeputata Diana Șoșoacă va fi invitată la audieri de o comisie a Parlamentului...
Donald Trump
4
Donald Trump interzice Rusiei și altor patru țări să încheie acorduri petroliere cu...
Călin Georgescu.
5
Reacția lui Călin Georgescu atunci când susținătorii săi au început să spună Tatăl Nostru...
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Digi Sport
Mărturiile tulburătoare ale medicului care i-a acordat primul ajutor legendarei Lindsey Vonn
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Zile libere de Paște 2026. Foto Getty Images
Zile libere de Paște 2026: Cât durează minivacanța angajaților din România. De când se întorc elevii la școală
Vacanța de schi în București. Foto Getty Images
Vacanța de schi pentru elevii din București și Ilfov. Județele care încheie perioada liberă din februarie 2026
Vacanța de Paște. Foto Getty Images
Vacanța de Paște 2026 pentru elevi: 11 zile libere înainte de ultimele săptămâni de cursuri
cuvantul greva scrisa pe tabla
Bolojan exclude reducerea normei didactice, deși profesorii amenință cu grevă generală: „Trebuie să fim realişti”
Calendarul înscrierii în clasa pregătitoare. Foto Getty Images
Calendarul pentru clasa pregătitoare 2026-2027: Când se desfășoară prima etapă de înscriere în învățământul primar
Recomandările redacţiei
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, înainte de reuniunea informală a Consiliului European...
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
Controversă după ce edilul Robert Negoiță a fost testat antidrog de...
INSTANT_REUNIUNE_INFORMALA_CE_BELGIA_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, despre Europa „cu două viteze”: Nu trebuie să fim...
trump-juncker-tusk-tw
Tensiune fără precedent între Polonia și SUA: Relațiile dintre aliați...
Ultimele știri
Război total între Rusia și WhatsApp. Kremlinul a blocat accesul, aplicația anunță că va permite rușilor să comunice în continuare
Atac sângeros în Sofia: un tânăr a fost ucis, două persoane rănite. Un alt incident violent a avut loc la metrou
David Popovici s-a întâlnit cu Victor Rebengiuc, întâmplător, la un spectacol în București: „Recunoscător pentru acest moment”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sumă impresionantă strânsă pentru familia mare a lui James Van Der Beek, după moartea lui: "Resursele lor...
Cancan
Moartea căpitanului Emil Seftiuc într-un port din Turcia, învăluită în mister: 'N-au mai văzut așa ceva nici...
Fanatik.ro
Profeția uluitoare a lui Mitică Dragomir: „E trăsnet! El va fi viitorul portar al echipei naționale”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Kaufland și Asociația Accept, ținta unei campanii de dezinformare extremiste
Fanatik.ro
Deputatul AUR declarat „dușman al poporului ucrainean” l-a adus la disperare pe un vecin. Ce acuzații i se...
Adevărul
Riposta Kremlinului: Reacția Moscovei la confiscarea petrolierelor din „flota fantomă”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Fratele lui Michael Schumacher se căsătorește cu partenerul lui. Fosta soție l-a felicitat pentru logodnă
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De față cu soțul ei, a pronunțat numele lui Novak Djokovic și a spus ce ar face: ”E ceva de neimaginat!”
Pro FM
Jaafar Jackson, nepotul lui MJ, spune că a trebuit să câștige cu adevărat rolul din filmul "Michael": "Am...
Film Now
Angelina Jolie, seducătoare într-o rochie transparentă cu paiete. Actrița a atras toate privirile pe covorul...
Adevarul
Cum rezistă soldații ucraineni în tranșee, în condiții de frig extrem: „Vin spre noi ca niște zombi”
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii 15 lei la pensie pentru fiecare an muncit? Vin alți 2 ani cu pensii înghețate?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Simptomele cancerului de colon care pot apărea la orice vârstă. Ce trebuie să știi despre boala care l-a ucis...
Digi Animal World
Trei greșeli care pot scurta viața animalelor de companie. Un medic veterinar trage un semnal de alarmă
Film Now
Ultimele imagini cu James Van Der Beek îl arată fragil. Actorul s-a stins la 48 de ani, după o luptă discretă...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online