Universitățile din România concurează pe o piață acerbă, când vine vorba despre atragerea candidaților. Ca să îi convingă, instituțiile de învățământ superior organizează școli de vară gratuite, în care elevii își fac o idee mai clară despre oferta academică și viața din campus. Foarte mulți recunosc că alegerea unei facultăți este o misiune complicată, iar astfel de experiențe sunt de ajutor.

Peste 100 de liceeni din toată țara, tentați de o carieră în agricultură sau medicină veterinară, au posibilitatea să se convingă, timp de o săptămână, la Universitatea de Științele Vieții din Iași, dacă specializarea la care s-au gândit pentru facultate li se potrivește.

Sebastian Cozminca, absolvent de liceu: M-am tot răzgândit, tot mi-au plăcut chestii diferite. Îmi place să fac foarte multe lucruri, dar tot am găsit câte ceva nou, ceva ce m-a atras. Am mers de la IT, la psihologie, la chimie, la un moment dat.

Sebastian a terminat anul acesta liceul și își pune mari speranțe în această școală de vară, pentru a se hotărî pentru viitorul său academic.

Sebastian Cozminca, absolvent de liceu: Sper chiar să mă ajute să mă decid, să văd în ce direcție urmează să merg.

Orientarea în carieră rămâne un proces prea puțin prezent în sistemul educațional românesc.

Tânără: Mi se pare că sunt promovate două, trei facultăți și atât. De exemplu, Dreptul, Medicina și Ingineria.

Tânără: Este o problemă în generația tânără, că nu știm ce să alegem.

Tudor Plop, student USV Iași: Ei descoperă foarte multe specializări, de care probabil nu au mai auzit. Acum studiez industrie alimentară. Habar nu aveam că se poate studia așa ceva, în momentul în care am ajuns aici.

Gerard Jitareanu, rector USV Iași: Le-am făcut un program foarte interesant, de o săptămână, în care vor locui în cămin, vor merge la cursuri, la activități practice și micro-producție.

Elevii veniți la școala de vară testează și viața din campus, locuitul în cămin, dar și mâncarea de la cantină.

Angajata cantinei: Piure, piept de pui cu ciuperci, salată de gogoșari, prăjitura și pâiniță, da?

Viitoare stuentă: Da.

