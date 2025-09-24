Live TV

Studenţii din marile centre universitare ies luni în stradă. Ce-i nemulțumește și care e programul protestelor

Data publicării:
BUCURESTI - PROTEST EDUCATIE - 8 SEP 2025
Protest organizat de mai multe organizatii sindicale din invatamant si de studenti fata de masurile adoptate de guvern, in Bucuresti, 8 septembrie 2025. Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Studenţii din cele mai mari centre universitare din ţară se alătură protestelor organizate în Bucureşti, la începutul săptămânii viitoare, au anunţat reprezentanţii Alianţei Naţionale a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), care au precizat că sunt nemulţumiţi de hotărârile luate de guvernanţi, care afectează sistemul de educaţie.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România anunţă, miercuri, organizarea protestelor de la începutul anului universitar, din 29 septembrie, în centrele universitare din Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi, Galaţi şi Suceava.

„Studenţii din toată ţara resimt efectele negative ale măsurilor de austeritate prevăzute prin Legea nr. 141/2025 şi O.U.G. 156/2024 care afectează calitatea învăţământului din România şi limitează accesul la educaţie al beneficiarilor direcţi. Astfel, studenţii din cele mai mari centre universitare din ţară se alătură protestelor organizate de ANOSR în Bucureşti şi ies în stradă în 29.09.2025 pentru a-şi arăta nemulţumirile faţă de un sistem de guvernare bazat pe ignoranţă”, au transmis reprezentanţii ANOSR.

Ei au menţionat că protestele vor avea loc în 29 septembrie, astfel:

  • în Bucureşti, de la ora 16:00, în Piaţa Victoriei,
  • în Timişoara, de la ora 14:00, în Piaţa Victoriei,
  • în Cluj-Napoca, între orele 11:30-13:00, în faţa Prefecturii,
  • la Iaşi, la ora 13:00, în Piaţa Unirii,
  • la Galaţi, la ora 18:00, în faţa Prefecturii
  • La Suceava , la ora 13:00, pe Esplanada Corpului A al Universităţii ”Ştefan cel Mare”

„Astăzi transportul şi bursele, mâine ce urmează? Aşteptăm toată comunitatea de studenţi să iasă în stradă pentru a se împotrivi unei guvernanţe lipsite de colaborare şi care nu prioritizează investiţia şi sprijinul în viitorul ţării – studenţii”, au mai afirmat reprezentanţii ANOSR.

