Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025: Elevii susțin astăzi proba la alegere a profilului și specializării

Miercuri, 13 august, absolvenții de liceu susțin proba la alegere a profilului și specializării din cadrul sesiunii de toamnă a examenului național de Bacalaureat 2025. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, luni, 18 august, vor fi afișate rezultatele inițiale, candidații își vor putea vizualiza lucrările scrise și vor avea posibilitatea să depună contestații.

Marți, 12 august, rata de prezență la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului național de bacalaureat (a doua sesiune/S2), a fost de 84,2%: 15.780 de candidați prezenți din totalul de 18.745 de candidați înscriși (toate promoțiile) pentru susținerea acestei probe. Au absentat 2.965 de candidați, iar 24 de candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Luni, 11 august, elevii înscriși în a doua sesiune a examenului de bacalaureat au susținut proba scrisă la limba și literatura română, iar rata de participare a fost de 87,1%: 13.992 de candidați prezenți din totalul de 16.058 de candidați înscriși - toate promoțiile pentru susținerea acestei probe).

Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate astăzi pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, subiecte.edu.ro, la ora 15:00.

La proba la alegere a profilului și specializării, candidații, în funcție de filiera, profilul și specializarea absolvite, au avut posibilitatea să opteze pentru una dintre disciplinele incluse în cele două grupe de mai jos:

Pentru profilul real din filiera teoretică, pentru profilul tehnic şi profilul resurse naturale şi protecţia mediului din filiera tehnologică şi pentru profilul militar din filiera vocaţională:

Fizică;

Chimie;

Biologie;

Informatică.

Pentru profilul servicii din filiera tehnologică şi pentru toate profilurile şi specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar:

Geografie;

Filosofie;

Logică și argumentare;

Economie;

Psihologie;

Sociologie.

Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea din toamnă 2025

11 august 2025: Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă ;

; 12 august 2025: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă ;

; 13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă ;

; 14 august 2025: Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor

„Afișarea primelor rezultate, anonimizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), va avea loc în data de 18 august, până la ora 12:00 (pe site-ul bacalaureat.edu.ro și în centrele de examen). Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea eventualelor contestații au loc în aceeași zi (în intervalul orar 14:00 - 18:00), respectiv în intervalul 19 - 20 august 2025.

Contestațiile pot fi depuse atât în format standard, cât și electronic. În acest sens, candidații completează, semnează și depun/transmit electronic inclusiv o declarație-tip, prin intermediul căreia își exprimă acordul informat privind faptul că nota acordată ca urmare a soluționării contestației este finală și poate modifica, după caz (prin creștere sau descreștere), nota inițială.”, potrivit Edu.

