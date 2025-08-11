Subiecte BAC, sesiunea de toamnă 2025: Elevii susțin astăzi proba scrisă la limba și literatura română

Pe 11 august 2025 are loc prima probă scrisă din cadrul examenului de bacalaureat, sesiunea de toamnă, la limba și literatura română. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, luni, 18 august, se vor afișa rezultatele inițiale, va fi permisă vizualizarea lucrărilor scrise, iar elevii vor putea depune contestații. Subiectele și baremele de corectare vor fi publicate astăzi pe site-ul dedicat al Ministerului Educației, subiecte.edu.ro.

Rezultatele obţinute de fiecare candidat la probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulaţie internaţională se exprimă prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene. Altfel spus, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

Subiectele și baremele de corectare pentru proba la limba și literatura română vor fi publicate de Ministerul Educației pe site-ul dedicat, subiecte.edu.ro, începând cu ora 15:00.

Examenul național de bacalaureat 2025: Informare privind desfășurarea celei de-a doua sesiuni

Potrivit comunicatului transmis de Ministerul Educației și Cercetării: „S-au înscris în această sesiune peste 30.200 de absolvenți de liceu (peste 18.200 de candidați provin din promoţia curentă, iar circa 12.000 de candidați - din promoţiile anterioare), care vor susține întreg examenul sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar probele nepromovate.”

Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen

Accesul candidaților în centrul de examen pentru probele scrise se face între 7:30 și 8:30, iar probele încep la ora 9:00. Timpul alocat pentru rezolvarea subiectelor este de 3 ore și se calculează imediat după distribuirea subiectelor. Candidații pot preda lucrările înainte de expirarea celor trei ore, însă nu mai devreme de o oră și jumătate după distribuirea subiectelor în sala de examen.

Obiecte interzise în sala de examen

În sala de examen, candidații sunt așezați în ordine alfabetică, câte un singur elev în fiecare bancă. Asistenții din sală le verifică actele de identitate, iar înainte de distribuirea subiectelor, elevilor li se explică modul în care se va desfășura proba scrisă.

Este interzisă introducerea în sala de examen a ghiozdanelor, rucsacurilor, sacoșelor, poșetelor și a altor obiecte similare. Acestea trebuie lăsate în sala de depozitare stabilită de comisia de bacalaureat. Candidații care refuză să depoziteze aceste obiecte riscă să nu fie primiți în examen.

Este strict interzisă, în sala de examen, deținerea oricăror materiale auxiliare precum manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe, precum și a dispozitivelor electronice: telefoane mobile, căști audio, ceasuri inteligente, brățări sau alte aparate care pot stoca informații ori permite accesul la internet în scopul rezolvării subiectelor sau al comunicării cu alți candidați ori persoane din afara centrului de examen.

Candidații nu au voie să comunice între ei sau cu alte persoane din exterior. De asemenea, nu au voie să transmită către alți colegi materiale care permit copiatul sau să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe ori alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor.

Calendarul examenului de bacalaureat, sesiunea din toamnă 2025

11 august 2025: Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;

12 august 2025: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;

13 august 2025: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;

14 august 2025: Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;

18 august 2025: Afișarea rezultatelor la probele scrise, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

19-20 august 2025: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

26 august 2025: Afișarea rezultatelor finale.

Examenul este promovat de candidații care îndeplinesc, simultan, următoarele condiţii: au susţinut toate probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise (fiind notați cu minimum 5 la fiecare dintre acestea) și au obținut cel puțin media 6 (în baza notelor primite la probele scrise).

