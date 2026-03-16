Subiecte Evaluarea Națională 2026: Ce au avut de rezolvat elevii la limba și literatura română

Subiecte limba română, Evaluarea Națională 2026.
Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni, 16 martie, simularea la limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026. Testarea a început la ora 9:00 și a avut o durată de două ore, conform calendarului anunțat de Ministerul Educației. Organizată după modelul examenului din vară, simularea urmărește să îi familiarizeze pe candidați cu structura subiectelor și cu modul în care se desfășoară examenul.

Potrivit datelor Ministerului Educației, simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară în peste 4.500 de unități de învățământ, în timp ce în alte 127 de școli sesiunea nu este organizată.

Evaluarea Națională 2026: Subiecte la limba și literatura română

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, elevii de clasa a VIII-a au primit două texte la prima vedere la simularea probei de limba și literatura română din cadrul Evaluării Naționale 2026. Primul text este un fragment din opera „De ce plânge mama?” de Ion D. Sîrbu, iar al doilea este articolul „Eu și vulpea”, semnat de Vintilă Mihăilescu și publicat în revista Dilema veche.”

Primul subiect, care a avut cea mai mare pondere în punctaj, a fost construit pe baza a două texte la prima vedere - unul literar și unul nonliterar. Pornind de la acestea, elevii au avut de rezolvat mai multe tipuri de cerințe. Printre acestea s-au numărat întrebări de înțelegere a textului, exerciții de vocabular, identificarea unor figuri de stil, dar și itemi de gramatică și ortografie.

Subiectul al II-lea a presupus redactarea unui text argumentativ. Elevii au avut de realizat o compunere de minimum 150 de cuvinte, în care să susțină, prin două argumente, răspunsul la întrebarea: „Crezi că știm cum să reacționăm atunci când lucrurile nu merg așa cum ne-am așteptat?”.

Punctajul maxim pentru probă este de 100 de puncte, dintre care 90 sunt acordate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 puncte sunt acordate din oficiu. Nota finală se obține prin împărțirea punctajului la 10.

Subiectele exacte și baremele de corectare pentru simularea Evaluării Naționale se publică în fiecare zi, după încheierea probei, la ora 15:00, pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată subiecte.edu.ro (secțiunea Subiecte și bareme).

Când se afișează rezultatele

Potrivit calendarului oficial, rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 vor fi comunicate pe 30 martie. Notele nu sunt afișate nominal, ci în format anonimizat, pentru a respecta prevederile privind protecția datelor cu caracter personal. Astfel, fiecare candidat este identificat printr-un cod unic atribuit la începutul examenului.

Listele publicate de unitățile de învățământ sau de inspectoratele școlare includ codul candidatului, în locul numelui și prenumelui, unitatea de învățământ, notele obținute la fiecare probă, media generală rezultată în urma simulării, dar și mențiunile speciale, acolo unde este cazul, precum „absent” sau „eliminat din examen”.

Rezultatele primite la simulare nu se trec în catalog

Rezultatele obținute la simulare sunt analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare în perspectiva examenelor din vara acestui an. Rezultatele obținute nu se contestă și nu se trec în catalog.

Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

Calendar Simulare Evaluare Națională 2026

  • 16 martie 2026: Limba și literatura română - probă scrisă;
  • 17 martie 2026: Matematică - probă scrisă;
  • 18 martie 2026: Limba și literatura maternă - probă scrisă;
  • 30 martie 2026: Comunicarea rezultatelor.

