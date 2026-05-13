Subiecte Evaluarea Națională 2026, clasa a II-a: Elevii au susținut proba de citire la Limbă și comunicare. Când se anunță rezultatele

Evaluare Națională 2026, clasa a II-a. Foto Getty Images
Elevii de clasa a II-a au început în această săptămână Evaluarea Națională 2026, odată cu susținerea probei scrise la Limbă și comunicare, organizată marți, urmată miercuri de testarea competențelor de citire. Probele s-au desfășurat în timpul orelor de curs și au avut o durată de 45 de minute. Rezultatele obținute nu sunt făcute publice și nu sunt folosite pentru stabilirea unor clasamente, acestea fiind incluse în portofoliul educațional individual al fiecărui elev.

Scopul acestor testări este de a oferi profesorilor și părinților o imagine asupra nivelului de pregătire al copiilor și asupra eventualelor aspecte care necesită îmbunătățiri.

Evaluare Națională clasa a II-a: Cum se desfășoară probele

Conform regulilor stabilite de Ministerul Educației, testările sunt organizate în unitățile de învățământ în care studiază copiii, de regulă chiar în sălile lor de clasă, pentru a le asigura un mediu familiar. Fiecare probă se desfășoară pe durata a 45 de minute, în timpul orelor obișnuite.

La începutul examenului, fiecărui participant îi este distribuit testul corespunzător probei susținute, pe care sunt completate datele de identificare. Înainte de start, profesorii pregătesc spațiul de examinare prin eliminarea materialelor care ar putea influența rezolvarea cerințelor.

Cadrele didactice explică regulile într-un limbaj accesibil și urmăresc respectarea timpului alocat. Regulamentul interzice profesorilor să ofere indicații în timpul probei sau să intervină asupra răspunsurilor, astfel încât verificarea să reflecte cât mai exact nivelul real al cunoștințelor dobândite.

Cum sunt structurate testele pentru clasa a II-a

Documentul oficial prevede trei probe distincte, concepute pentru verificarea principalelor abilități dezvoltate în primii ani de școală.
Prima dintre acestea urmărește capacitatea copiilor de a redacta și formula corect mesaje scrise în limba română. A doua este dedicată înțelegerii textelor și evaluării receptării mesajelor citite.

Ultima probă vizează disciplinele Matematică și explorarea mediului și are rolul de a verifica noțiunile matematice de bază, precum și capacitatea elevilor de a înțelege elemente esențiale despre lumea înconjurătoare.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, elevii de clasa a II-a au primit, la proba de citire din cadrul Evaluării Naționale 2026, un text-suport inspirat din volumul „Matilda”, de Roald Dahl. Pe baza fragmentului, copiii au avut de rezolvat mai multe cerințe de înțelegere a textului și de formulare a unor răspunsuri scurte.

Cine evaluează lucrările

Testele sunt corectate la nivelul fiecărei școli de către profesorii desemnați pentru această activitate. Procedura prevede ca fiecare lucrare să fie analizată de doi evaluatori, unul dintre aceștia putând fi chiar învățătorul clasei.

Pentru asigurarea unei corectări unitare, cadrele implicate participă înaintea evaluării la sesiuni speciale de instruire privind aplicarea baremelor și a criteriilor de apreciere.

Cum sunt comunicate rezultatele

Punctajele obținute de elevi nu sunt publicate și nu sunt trecute automat în catalog. Acestea au rol orientativ și sunt utilizate exclusiv pentru monitorizarea evoluției școlare.

Fiecare copil primește un rezultat individual, introdus ulterior în portofoliul educațional. La solicitarea părinților sau a reprezentanților legali, punctajele pot fi transformate în calificative ori note.

Procedurile în vigoare stabilesc că evaluarea lucrărilor pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a trebuie încheiată în cel mult șapte zile de la ultima probă susținută.

Ministerul Educației precizează că informațiile obținute în urma acestor verificări sunt folosite pentru stabilirea unor măsuri personalizate de învățare. În funcție de rezultate, profesorii pot decide activități de recuperare, consolidare sau aprofundare a anumitor noțiuni.

Totodată, metodologia prevede acordarea unui feedback individual atât elevilor, cât și părinților, pentru ca parcursul școlar să poată fi adaptat cât mai eficient nevoilor fiecărui copil.

Calendar Evaluare Națională 2026 clasa a II-a

  • 12 mai 2026: Limbă și comunicare - Scris - Limba română;
  • 12 mai 2026: Limbă și comunicare - Scris - Limba maternă;
  • 13 mai 2026: Limbă și comunicare - Citit - Limba română;
  • 13 mai 2026: Limbă și comunicare - Citit - Limba maternă;
  • 14 mai 2026: Matematică și Explorarea mediului;
  • 15 mai 2026: Limbă și comunicare - Scris - Citit - Limba română pentru minoritățile naționale.

