Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin astăzi proba la istorie. Cum sunt structurate subiectele

Candidații înscriși la sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului, la matematică sau istorie, după evaluarea la limba și literatura română desfășurată cu o zi înainte. Testarea începe la ora 9:00, iar timpul alocat rezolvării subiectelor este de trei ore.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și transmise simultan către toate centrele organizate la nivel național.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se desfășoară proba scrisă la istorie

Istoria este una dintre disciplinele susținute la proba obligatorie a profilului, a doua evaluare scrisă din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Testarea este destinată absolvenților filierei teoretice - profilul umanist, precum și celor de la filiera vocațională pentru care această disciplină este prevăzută în programa de examen, în funcție de profil și specializare.

La probă participă candidații înscriși în actuala sesiune care nu au promovat această disciplină anterior, nu s-au prezentat la evaluările programate sau susțin doar examenele nepromovate. Notele obținute în sesiunile precedente la probele promovate pot fi recunoscute la cerere, în condițiile prevăzute de metodologia Bacalaureatului.

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Înainte de distribuirea subiectelor, candidații completează datele personale în spațiul special destinat de pe foaia-tipizată. Pentru redactarea lucrării poate fi folosită numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

La ce oră încep probele scrise

Probele scrise încep la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție 180 de minute ( trei ore) pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care distribuirea acestora s-a încheiat în fiecare sală de examen. În situații excepționale, care nu le pot fi imputate participanților, durata alocată redactării lucrării poate fi prelungită cu cel mult o oră, potrivit metodologiei și procedurilor aplicabile.

Candidații care finalizează lucrarea înainte de expirarea celor trei ore o pot preda, însă au dreptul să părăsească sala numai după ce a trecut cel puțin o oră de la distribuirea subiectelor.

În timpul probei sunt interzise comunicarea între participanți, folosirea telefoanelor mobile ori a altor dispozitive electronice, precum și deținerea unor materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea cerințelor. Nerespectarea acestor reguli poate atrage eliminarea din examen.

Cum sunt structurate subiectele la istorie

Potrivit modelului oficial publicat de Ministerul Educației și Cercetării, lucrarea este alcătuită din trei subiecte, fiecare evaluat cu 30 de puncte. Candidații primesc, de asemenea, 10 puncte din oficiu, astfel că punctajul maxim este de 100 de puncte. Cerințele urmăresc verificarea cunoștințelor dobândite în timpul liceului, dar și capacitatea de a analiza surse, de a stabili relații între fapte și de a construi argumente pe baza informațiilor istorice.

Subiectul I - Analizarea a două surse istorice

Prima parte a lucrării are la bază două texte istorice la prima vedere. Candidații trebuie să identifice și să selecteze informații din sursele date, să precizeze elemente precum conducători, spații sau evenimente și să stabilească relații de tip cauză–efect. Unele cerințe presupun și valorificarea cunoștințelor dobândite în timpul liceului, prin prezentarea unor fapte ori evidențierea unei asemănări între acțiuni și procese din perioadele studiate.

Subiectul al II-lea - Analizarea unei surse istorice

A doua parte este construită în jurul unui singur text-suport și evaluează capacitatea de selectare, interpretare și corelare a informațiilor. Candidații trebuie să identifice aspectele istorice solicitate, să formuleze un punct de vedere susținut prin exemple din fragmentul prezentat și să argumenteze o afirmație referitoare la tema indicată, folosind un fapt relevant și conectori care exprimă cauzalitatea și concluzia.

Subiectul al III-lea - Eseul istoric

Ultima parte presupune redactarea unui eseu de aproximativ două pagini despre o temă inclusă în programa de examen. Candidații trebuie să răspundă tuturor cerințelor din enunț, să prezinte faptele în ordine cronologică, să utilizeze termeni istorici adecvați și să formuleze un punct de vedere argumentat.

La evaluare sunt luate în considerare corectitudinea și relevanța informațiilor, evidențierea relațiilor de cauzalitate, respectarea succesiunii cronologice, organizarea textului, coerența argumentării și încadrarea eseului în limita de spațiu indicată.

Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare

Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

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Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă

10 august - Proba E.a): Limba și literatura română ;

; 11 august - Proba E.c): Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) ;

; 12 august - Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;

13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă;

Rezultate și contestații

18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00);

19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

20 - 21 august - Soluționarea contestațiilor;

24 august - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S. | M.C.