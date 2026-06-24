Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: Cum este structurat examenul și ce tipuri de exerciții pot primi elevii

Elevii de clasa a VIII-a susțin miercuri, 24 iunie, proba scrisă la matematică din cadrul Evaluării Naționale 2026. Candidații vor avea de rezolvat exerciții și probleme care verifică noțiunile studiate pe parcursul gimnaziului, inclusiv din algebră, geometrie și interpretarea datelor, potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației.

La proba scrisă la limba și literatura română au fost înscriși 148.268 de absolvenți de clasa a VIII-a. Potrivit datelor transmise de Ministerul Educației, 4.551 de candidați au absentat de la examen. De asemenea, patru elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă sau nerespectarea regulilor de desfășurare a probei.

Cum se desfășoară proba la matematică

Accesul elevilor în sălile de examen este permis până cel târziu la ora 8:30, pe baza unui act de identitate. Proba începe la ora 9:00, iar timpul de lucru este de două ore din momentul în care distribuirea broșurilor cu subiecte s-a încheiat pentru toți candidații, conform metodologiei Ministerului Educației.

Rezolvările se redactează cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar pentru realizarea desenelor și a construcțiilor geometrice elevii pot utiliza instrumente specifice, în condițiile prevăzute de regulamentul examenului. Candidații trebuie să respecte cu atenție instrucțiunile privind completarea lucrării, deoarece orice semn distinctiv poate conduce la anularea acesteia.

Cum sunt structurate subiectele la matematică la Evaluarea Națională 2026

Potrivit modelului oficial publicat de Ministerul Educației pentru Evaluarea Națională 2026, testul este organizat în trei subiecte, fiecare având rolul de a evalua nivelul de pregătire al elevilor în raport cu programa școlară.

Primul subiect cuprinde exerciții cu răspuns scurt și itemi obiectivi care verifică noțiuni fundamentale de matematică. Cerințele vizează efectuarea de calcule, utilizarea proprietăților numerelor, interpretarea unor informații prezentate în tabele sau diagrame, precum și aplicarea unor formule de bază.

Al doilea subiect conține probleme și exerciții care solicită aplicarea cunoștințelor de algebră și geometrie. Elevii trebuie să demonstreze că pot utiliza corect relații matematice, formule și proprietăți studiate în gimnaziu pentru rezolvarea unor situații concrete.

Cel de-al treilea subiect este alcătuit din cerințe cu un grad mai ridicat de dificultate, care urmăresc evaluarea capacității de analiză și raționament matematic. În această secțiune, candidații trebuie să prezinte rezolvări complete și argumentate, demonstrând etapele parcurse pentru obținerea rezultatului final.

Ce noțiuni pot fi evaluate la proba de matematică

Subiectele sunt elaborate pe baza programei pentru Evaluarea Națională și pot include cerințe din domenii precum numere reale, rapoarte și proporții, procente, ecuații, funcții, elemente de statistică și probabilități, precum și noțiuni de geometrie plană și în spațiu.

De asemenea, elevii pot întâlni probleme care presupun interpretarea unor situații practice și aplicarea conceptelor matematice în contexte apropiate de viața de zi cu zi, în concordanță cu modelele publicate de minister.

Când vor fi publicate subiectele și baremele oficiale

Elevii vor putea consulta subiectele și baremele oficiale în după-amiaza zilei de examen, după ce Ministerul Educației le va publica pe platforma dedicată evaluărilor naționale, de regulă în jurul orei 15:00.

Media obținută la Evaluarea Națională reprezintă principalul criteriu pentru admiterea în învățământul liceal. După afișarea rezultatelor inițiale, candidații vor avea posibilitatea să își vizualizeze lucrările și să depună contestații.

Editor : C.S.