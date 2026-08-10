Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Subiectele la limba română au fost publicate de Ministerul Educației

Subiectele au apărut în mediul online înainte de publicarea oficială
Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, candidații au primit subiecte diferite în funcție de profil. La profilul real, filiera tehnologică și filiera vocațională, cu excepția profilului pedagogic, la Subiectul al III-lea aceștia au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu, la alegere. Pentru profilul umanist, cerința de la Subiectul al III-lea a vizat opera poetului George Bacovia.
La Subiectul I, pentru profilul real, candidații au primit un fragment din volumul de memorii „Am ales teatrul”, de Maria Filotti, iar la partea a doua au avut de redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte despre importanța implicării în acțiuni civice în situații de criză. Subiectul al II-lea a avut la bază un fragment din piesa „Chițimia”, de Ion Băieșu, cerința fiind prezentarea rolului notațiilor autorului.
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se desfășoară examenul la limba și literatura română
Proba scrisă la limba și literatura română deschide sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2026 și este susținută de absolvenții care nu au promovat în prima etapă sau care, din diferite motive, nu au participat la toate testările programate anterior.
Accesul candidaților este permis până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Ulterior, aceștia sunt repartizați în bănci potrivit procedurilor stabilite pentru organizarea examenului. Înainte de distribuirea subiectelor, datele personale sunt completate în spațiul special destinat de pe foaia tipizată, iar pentru redactarea răspunsurilor poate fi folosită numai cerneală sau pastă de culoare albastră.
La ce oră încep probele scrise
Probele scrise încep la ora 09:00, iar absolvenții au la dispoziție 180 de minute ( trei ore) pentru redactarea lucrării. Timpul este calculat din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în fiecare sală. În situații excepționale, care nu pot fi imputate participanților, durata poate fi prelungită cu cel mult o oră, în condițiile prevăzute de metodologia și procedurile aplicabile bacalaureatului.
Cei care finalizează lucrarea înainte de expirarea celor trei ore o pot preda, însă părăsirea sălii este permisă numai după trecerea a cel puțin 60 de minute de la începerea probei.
Pe parcursul testării sunt interzise comunicarea între participanți, utilizarea telefoanelor mobile ori a altor dispozitive electronice, precum și deținerea materialelor care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.
Cum sunt structurate subiectele la limba și literatura română
Potrivit modelelor oficiale pentru bacalaureat, proba scrisă la limba română cuprinde trei subiecte, prin care sunt evaluate competențele de înțelegere și analiză a textului, capacitatea de argumentare, precum și cunoștințele de literatură prevăzute în programa de examen. Lucrarea este evaluată cu 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.
Subiectul I - Înțelegerea fragmentului și redactarea unui text argumentativ
Prima parte, notată cu 50 de puncte, are la bază un text la prima vedere și este împărțită în două secțiuni. La punctul A, candidații trebuie să rezolve mai multe cerințe formulate pe baza fragmentului dat, care urmăresc înțelegerea informațiilor, explicarea sensului unor secvențe și valorificarea conținutului acestuia.
La punctul B, absolvenții au de redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte pe o temă indicată, raportându-se atât la informațiile din fragmentul-suport, cât și la experiența personală sau culturală.
Subiectul al II-lea - Analiza unui text literar
A doua parte a lucrării valorează 10 puncte și presupune redactarea unui răspuns de minimum 50 de cuvinte, pornind de la un fragment literar. În funcție de cerință, candidaților li se poate solicita să evidențieze perspectiva narativă, rolul notațiilor autorului, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice sau alte particularități relevante ale textului.
Subiectul al III-lea - Eseul
Ultima parte este notată cu 30 de puncte și presupune redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, pe baza operelor și autorilor studiați conform programei pentru bacalaureat. Cerința poate viza particularitățile unei opere literare, construcția unui personaj sau relația dintre două personaje, în funcție de subiectul primit și de programa corespunzătoare profilului.
Pentru obținerea unui punctaj cât mai mare, candidații trebuie să respecte cerințele formulate, să valorifice corect cunoștințele prevăzute în programă și să redacteze răspunsuri coerente, argumentate și corecte din punct de vedere lingvistic.
Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare
Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.
La probele scrise, punctajul maxim este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 de puncte sunt alocate rezolvării cerințelor, iar 10 se acordă din oficiu fiecărui candidat.
Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă
10 august - Proba E.a): Limba și literatura română;
11 august - Proba E.c): Proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie);
12 august - Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;
13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă;
Rezultate și contestații
18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00);
19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;