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Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Subiectele la limba română au fost publicate de Ministerul Educației

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Proba scrisă la limba română, sesiunea de toamnă bac 2026. Foto Getty Images
Proba scrisă la limba română, sesiunea de toamnă bac 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Subiecte la limba română Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se desfășoară examenul la limba și literatura română Cum sunt structurate subiectele la limba și literatura română Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă

Ministerul Educației a publicat luni, la ora 15:00, subiectele și baremele oficiale de evaluare și notare pentru examenul scris la limba și literatura română din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Documentele sunt disponibile pe platforma subiecte.edu.ro și pe Digi24.ro. Seria testărilor scrise continuă marți, 11 august, cu disciplina obligatorie a profilului - matematică sau istorie, în funcție de filiera și specializarea absolvite.

Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele inițiale ale sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026 vor fi afișate pe 18 august.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Subiecte la limba română

Subiecte limba română, profil real

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Subiecte limba română, profil uman

subiecte, uman, pag 1
subiecte, uman, pag 1
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subiecte, uman, pag 1 | Poza 1 din 2
subiecte, uman, pag 1
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Citește și descarcă: Subiecte limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară - Filiera tehnologică;

Citește și descarcă: Subiecte limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară - Filiera teoretică - Profilul real;

Citește și descarcă: Subiecte limba şi literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limba maghiară - Profilul umanist; Filiera vocaţională - Profilul pedagogic.

Subiectele au apărut în mediul online înainte de publicarea oficială

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, candidații au primit subiecte diferite în funcție de profil. La profilul real, filiera tehnologică și filiera vocațională, cu excepția profilului pedagogic, la Subiectul al III-lea aceștia au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte despre particularitățile unui text narativ aparținând lui Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu, la alegere.  Pentru profilul umanist, cerința de la Subiectul al III-lea a vizat opera poetului George Bacovia.

La Subiectul I, pentru profilul real, candidații au primit un fragment din volumul de memorii „Am ales teatrul”, de Maria Filotti, iar la partea a doua au avut de redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte despre importanța implicării în acțiuni civice în situații de criză. Subiectul al II-lea a avut la bază un fragment din piesa „Chițimia”, de Ion Băieșu, cerința fiind prezentarea rolului notațiilor autorului.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se desfășoară examenul la limba și literatura română

Proba scrisă la limba și literatura română deschide sesiunea de toamnă a bacalaureatului 2026 și este susținută de absolvenții care nu au promovat în prima etapă sau care, din diferite motive, nu au participat la toate testările programate anterior.

Accesul candidaților este permis până la ora 08:30, pe baza unui act de identitate valabil. Ulterior, aceștia sunt repartizați în bănci potrivit procedurilor stabilite pentru organizarea examenului. Înainte de distribuirea subiectelor, datele personale sunt completate în spațiul special destinat de pe foaia tipizată, iar pentru redactarea răspunsurilor poate fi folosită numai cerneală sau pastă de culoare albastră.

La ce oră încep probele scrise

Probele scrise încep la ora 09:00, iar absolvenții au la dispoziție 180 de minute ( trei ore) pentru redactarea lucrării. Timpul este calculat din momentul în care distribuirea subiectelor s-a încheiat în fiecare sală. În situații excepționale, care nu pot fi imputate participanților, durata poate fi prelungită cu cel mult o oră, în condițiile prevăzute de metodologia și procedurile aplicabile bacalaureatului.

Cei care finalizează lucrarea înainte de expirarea celor trei ore o pot preda, însă părăsirea sălii este permisă numai după trecerea a cel puțin 60 de minute de la începerea probei.

Pe parcursul testării sunt interzise comunicarea între participanți, utilizarea telefoanelor mobile ori a altor dispozitive electronice, precum și deținerea materialelor care ar putea fi folosite pentru rezolvarea subiectelor.

Cum sunt structurate subiectele la limba și literatura română

Potrivit modelelor oficiale pentru bacalaureat, proba scrisă la limba română cuprinde trei subiecte, prin care sunt evaluate competențele de înțelegere și analiză a textului, capacitatea de argumentare, precum și cunoștințele de literatură prevăzute în programa de examen. Lucrarea este evaluată cu 90 de puncte, la care se adaugă 10 puncte din oficiu.

Subiectul I - Înțelegerea fragmentului și redactarea unui text argumentativ

Prima parte, notată cu 50 de puncte, are la bază un text la prima vedere și este împărțită în două secțiuni. La punctul A, candidații trebuie să rezolve mai multe cerințe formulate pe baza fragmentului dat, care urmăresc înțelegerea informațiilor, explicarea sensului unor secvențe și valorificarea conținutului acestuia.

La punctul B, absolvenții au de redactat un text argumentativ de minimum 150 de cuvinte pe o temă indicată, raportându-se atât la informațiile din fragmentul-suport, cât și la experiența personală sau culturală.

Subiectul al II-lea - Analiza unui text literar

A doua parte a lucrării valorează 10 puncte și presupune redactarea unui răspuns de minimum 50 de cuvinte, pornind de la un fragment literar. În funcție de cerință, candidaților li se poate solicita să evidențieze perspectiva narativă, rolul notațiilor autorului, relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice sau alte particularități relevante ale textului.

Subiectul al III-lea - Eseul

Ultima parte este notată cu 30 de puncte și presupune redactarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, pe baza operelor și autorilor studiați conform programei pentru bacalaureat. Cerința poate viza particularitățile unei opere literare, construcția unui personaj sau relația dintre două personaje, în funcție de subiectul primit și de programa corespunzătoare profilului.

Pentru obținerea unui punctaj cât mai mare, candidații trebuie să respecte cerințele formulate, să valorifice corect cunoștințele prevăzute în programă și să redacteze răspunsuri coerente, argumentate și corecte din punct de vedere lingvistic.

Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare

Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

La probele scrise, punctajul maxim este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 de puncte sunt alocate rezolvării cerințelor, iar 10 se acordă din oficiu fiecărui candidat.

Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă

  • 10 august - Proba E.a): Limba și literatura română;
  • 11 august - Proba E.c): Proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie);
  • 12 august - Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă;

Rezultate și contestații

  • 18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00);
  • 19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 20 - 21 august - Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : M.C.

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