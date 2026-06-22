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Începe Evaluarea Națională 2026: Elevii susțin astăzi prima probă scrisă. Cum arată subiectele la limba și literatura română

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Subiecte română Evaluarea Națională. Foto Getty Images
Subiecte română Evaluarea Națională. Foto Getty Images
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Din articol
Cum se desfășoară proba de limba și literatura română Cum arată subiectele la limba și literatura română Când vor fi publicate subiectele și baremele oficiale

Elevii de clasa a VIII-a susțin luni, 22 iunie, prima probă scrisă din cadrul Evaluării Naționale 2026, cea la limba și literatura română. Testul deschide seria examenelor care stau la baza admiterii la liceu, iar candidații vor avea de rezolvat cerințe de înțelegere a textului, exerciții de gramatică și subiecte de redactare, potrivit modelelor publicate de Ministerul Educației.

După proba de limba română, elevii vor susține examenul la matematică pe 24 iunie, iar cei care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa și la proba de limba și literatura maternă, programată pe 26 iunie.

Cum se desfășoară proba de limba și literatura română

Accesul candidaților în sălile de examen se face pe baza unui act de identitate, până cel târziu la ora 8:30. Proba începe la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea broșurilor cu subiecte către toți candidații, potrivit metodologiei Ministerului Educației.

Lucrările sunt redactate cu pix sau stilou cu cerneală albastră, iar candidații trebuie să respecte cu atenție cerințele privind completarea răspunsurilor și redactarea textelor. Ministerul Educației atrage atenția că orice semn distinctiv pe lucrare poate conduce la anularea acesteia.

Cum arată subiectele la limba și literatura română

Potrivit modelului oficial publicat de minister pentru Evaluarea Națională 2026, testul este structurat în două secțiuni și urmărește evaluarea competențelor dobândite pe parcursul gimnaziului.

La primul subiect, elevii primesc două texte la prima vedere, pe baza cărora trebuie să rezolve exerciții de înțelegere și interpretare. Cerințele vizează identificarea unor informații explicite, formularea de concluzii, explicarea sensului unor cuvinte și expresii, precum și stabilirea relațiilor dintre ideile prezentate în texte. Tot în această parte sunt incluse și exerciții care verifică noțiuni de vocabular, ortografie, punctuație și gramatică, în conformitate cu programa școlară.

Al doilea subiect este dedicat redactării. Candidații trebuie să elaboreze texte în care să respecte cerințele privind conținutul, organizarea ideilor și normele limbii române. În funcție de cerință, elevii pot avea de realizat caracterizări, compuneri narative, texte argumentative sau alte tipuri de redactări prevăzute de programă.

O atenție deosebită trebuie acordată respectării numărului minim de cuvinte solicitat la exercițiile de redactare, utilizării corecte a semnelor de punctuație și evitării greșelilor de ortografie. De asemenea, răspunsurile trebuie formulate clar și argumentate atunci când cerința impune justificarea unei opinii.

Când vor fi publicate subiectele și baremele oficiale

Ministerul Educației va publica subiectele și baremele de corectare în ziua desfășurării probei, după încheierea examenului, pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro. Elevii vor putea consulta documentele oficiale pentru a verifica rezolvările și modul de acordare a punctajului.

Potrivit practicii din anii anteriori, subiectele și baremele sunt publicate în cursul după-amiezii, de regulă în jurul orei 15:00.

Ce trebuie să știe elevii despre Evaluarea Națională 2026

Media obținută la Evaluarea Națională reprezintă criteriul principal pentru admiterea în învățământul liceal. Calendarul oficial prevede afișarea rezultatelor inițiale la începutul lunii iulie, urmată de etapa de vizualizare a lucrărilor și de depunere a contestațiilor.

Calendarul probelor scrise este următorul:

  • 22 iunie 2026 - Limba și literatura română
  • 24 iunie 2026 - Matematică;
  • 26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă, pentru elevii care aparțin minorităților naționale.

Editor : C.S.

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