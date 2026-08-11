Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin astăzi proba la matematică. Cum sunt structurate cerințele în sala de examen

După evaluarea la limba și literatura română, elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie - din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Testarea începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și transmise simultan către toate centrele organizate la nivel național.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Proba la matematică

Matematica este una dintre disciplinele susținute la proba obligatorie a profilului, a doua testare scrisă din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Evaluarea este destinată absolvenților filierei teoretice - profilul real, celor de la filiera tehnologică și, în funcție de specializare, candidaților care au urmat studii în învățământul vocațional. Pentru profilurile la care disciplina obligatorie este istoria, examenul se desfășoară în aceeași zi.

La această probă participă absolvenții înscriși în actuala sesiune care nu au promovat examenul în etapele anterioare, nu s-au prezentat la evaluările programate sau susțin doar disciplinele pe care nu le-au promovat. Notele obținute anterior la probele promovate pot fi recunoscute, la cerere, în condițiile prevăzute de metodologia de organizare a bacalaureatului.

Cum se desfășoară examenul

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil, iar proba începe la ora 9:00. Înainte de distribuirea subiectelor, candidații completează datele personale în spațiul special destinat de pe foaia-tipizată.

Lucrările sunt redactate numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru realizarea schemelor și a desenelor poate fi utilizat creionul negru. La matematică sunt permise instrumentele de desen, însă folosirea mijloacelor de calcul este interzisă.

La cât încep probele scrise

Probele scrise încep la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție 180 de minute ( trei ore) pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în fiecare sală de examen. În situații excepționale, care nu le pot fi imputate participanților, durata alocată redactării lucrării poate fi prelungită cu cel mult o oră, potrivit metodologiei și procedurilor aplicabile.

Candidații care își finalizează lucrarea înainte de expirarea celor trei ore o pot preda, însă au dreptul să părăsească sala numai după ce a trecut cel puțin o oră de la distribuirea subiectelor.

În timpul probei sunt interzise comunicarea între participanți, folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice, precum și deținerea unor materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea cerințelor.

Cum sunt structurate subiectele la matematică

Subiectele pentru proba scrisă la matematică sunt elaborate în conformitate cu programa de examen și diferă în funcție de profilul și specializarea absolvite. Candidații primesc una dintre cele patru variante precum matematică-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic.

Primul subiect este alcătuit din șase exerciții, notate cu câte cinci puncte. Cerințele vizează conținuturi prevăzute în programa corespunzătoare fiecărui profil, precum calcule algebrice, funcții, ecuații, probabilități, trigonometrie sau geometrie.

Al doilea și al treilea subiect includ câte două probleme, fiecare împărțită în trei cerințe. Pentru rezolvarea acestora, candidații trebuie să aplice formule și proprietăți matematice, să efectueze corect operațiile și să prezinte etapele raționamentului.

Conținuturile evaluate diferă în funcție de varianta de examen și pot cuprinde elemente de algebră, analiză matematică ori geometrie, în limitele programei stabilite pentru specializarea urmată.

Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare

Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00.

Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”. La probele scrise, punctajul maxim este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 de puncte sunt alocate rezolvării cerințelor, iar 10 se acordă din oficiu fiecărui candidat.

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Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă

10 august - Proba E.a): Limba și literatura română ;

; 11 august - Proba E.c): Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie) ;

; 12 august - Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;

13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă;

Rezultate și contestații

18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00);

19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;

20 - 21 august - Soluționarea contestațiilor;

24 august - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S. | M.C.