Live TV

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin astăzi proba la matematică. Cum sunt structurate cerințele în sala de examen

Data publicării:
Elevii susțin astăzi proba la matematică din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Elevii susțin astăzi proba la matematică din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Proba la matematică Cum sunt structurate subiectele la matematică Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă

După evaluarea la limba și literatura română, elevii din clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin marți, 11 august, proba obligatorie a profilului: matematică sau istorie - din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Testarea începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.

Subiectele sunt elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare și transmise simultan către toate centrele organizate la nivel național.

Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Proba la matematică

Matematica este una dintre disciplinele susținute la proba obligatorie a profilului, a doua testare scrisă din cadrul sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat 2026. Evaluarea este destinată absolvenților filierei teoretice - profilul real, celor de la filiera tehnologică și, în funcție de specializare, candidaților care au urmat studii în învățământul vocațional. Pentru profilurile la care disciplina obligatorie este istoria, examenul se desfășoară în aceeași zi.

La această probă participă absolvenții înscriși în actuala sesiune care nu au promovat examenul în etapele anterioare, nu s-au prezentat la evaluările programate sau susțin doar disciplinele pe care nu le-au promovat. Notele obținute anterior la probele promovate pot fi recunoscute, la cerere, în condițiile prevăzute de metodologia de organizare a bacalaureatului.

Cum se desfășoară examenul

Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil, iar proba începe la ora 9:00. Înainte de distribuirea subiectelor, candidații completează datele personale în spațiul special destinat de pe foaia-tipizată.

Lucrările sunt redactate numai cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru realizarea schemelor și a desenelor poate fi utilizat creionul negru. La matematică sunt permise instrumentele de desen, însă folosirea mijloacelor de calcul este interzisă.

La cât încep probele scrise

Probele scrise încep la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție 180 de minute ( trei ore) pentru rezolvarea subiectelor. Timpul de lucru este calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în fiecare sală de examen. În situații excepționale, care nu le pot fi imputate participanților, durata alocată redactării lucrării poate fi prelungită cu cel mult o oră, potrivit metodologiei și procedurilor aplicabile.

Candidații care își finalizează lucrarea înainte de expirarea celor trei ore o pot preda, însă au dreptul să părăsească sala numai după ce a trecut cel puțin o oră de la distribuirea subiectelor.

În timpul probei sunt interzise comunicarea între participanți, folosirea telefoanelor mobile sau a altor dispozitive electronice, precum și deținerea unor materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea cerințelor.

Cum sunt structurate subiectele la matematică

Subiectele pentru proba scrisă la matematică sunt elaborate în conformitate cu programa de examen și diferă în funcție de profilul și specializarea absolvite. Candidații primesc una dintre cele patru variante precum matematică-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic.

Primul subiect este alcătuit din șase exerciții, notate cu câte cinci puncte. Cerințele vizează conținuturi prevăzute în programa corespunzătoare fiecărui profil, precum calcule algebrice, funcții, ecuații, probabilități, trigonometrie sau geometrie.

Al doilea și al treilea subiect includ câte două probleme, fiecare împărțită în trei cerințe. Pentru rezolvarea acestora, candidații trebuie să aplice formule și proprietăți matematice, să efectueze corect operațiile și să prezinte etapele raționamentului.

Conținuturile evaluate diferă în funcție de varianta de examen și pot cuprinde elemente de algebră, analiză matematică ori geometrie, în limitele programei stabilite pentru specializarea urmată.

Când sunt publicate subiectele și baremele de corectare

Subiectele și baremele de evaluare pentru cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00.

Documentele pot fi consultate pe platforma dedicată examenelor naționale, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”. La probele scrise, punctajul maxim este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 de puncte sunt alocate rezolvării cerințelor, iar 10 se acordă din oficiu fiecărui candidat.

Citește și: Baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă.

Calendarul probelor scrise ale bacalaureatului 2026, sesiunea de toamnă

  • 10 august - Proba E.a): Limba și literatura română
  • 11 august - Proba E.c): Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)
  • 12 august - Proba E.d): Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 13 august - Proba E.b): Limba și literatura maternă;

Rezultate și contestații

  • 18 august - Afișarea rezultatelor inițiale, vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (între orele 14:00 și 18:00);
  • 19 - 20 august - Vizualizarea lucrărilor și depunerea contestațiilor;
  • 20 - 21 august - Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august - Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S. | M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ardei iuti
1
Legătura dintre consumul de ardei iute și cancer. Ce a descoperit un nou studiu
JURNAL ORA 18 090826_02217
2
Tinerii care au atacat ambulanța din Cluj au fost reținuți. Mărturia echipajului: „Au...
Mohsen Rezaei
3
Un fost comandant militar, reprezentant al lui Mojtaba Khamenei în Consiliul de...
Boxing In Riyadh: Tyson Fury v Francis Ngannou
4
Mii de fani s-au strâns la o catedrală pentru nunta lui Cristiano Ronaldo şi Georgina...
profimedia-1051364381
5
Priștina dă jos drapelul Ucrainei după declarațiile lui Zelenski în Serbia: „Kosovo...
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Digi Sport
Era milionar și avea lumea la picioare, dar totul s-a năruit într-o clipă: a murit la doar 29 de ani. Cauza decesului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Elevii susțin astăzi proba la istorie din cadrul sesiunii de toamnă a bacalaureatului 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Elevii susțin astăzi proba la istorie. Cum sunt structurate subiectele
Proba scrisă la limba română, sesiunea de toamnă bac 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Subiectele la limba română au fost publicate de Ministerul Educației
Baremul de corectare la limba română de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă. Foto Getty Images
Baremul la limba română a fost publicat de Ministerul Educației. Cum se rezolvau subiectele de la bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă
Cum se corectează o greșeală în lucrarea de la bac 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Cum se corectează o greșeală în lucrare. Regula care îi ajuta pe elevi sa nu piardă puncte
Încep probele scrise la bac, sesiunea de toamnă. Sursă Getty Images
Bacalaureat 2026, sesiunea de toamnă: Peste 33.000 de candidați susțin probele scrise. La ce oră este programat primul examen
Recomandările redacţiei
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
Campania de lovituri a Ucrainei s-ar putea întoarce împotriva sa...
Nicusor Dan
Zi decisivă pentru Legea salarizării: Nicușor Dan are consultări cu...
viorel pasca 2
Curtea de Apel București a desființat acuzațiile DIICOT din cazul...
Palatul lui Putin de pe malul rusesc al Mării Negre
„Palatul lui Putin de la Marea Neagră a rămas neprotejat.” Un analist...
Ultimele știri
Trump, noi recomandări în privinţa vaccinării copiilor și falsa legătură cu autismul. Vorbește de „doze de mărimea unei sticle de suc”
Temperaturi ridicate și ploi puține în august și la început de septembrie. Prognoza ANM pe patru săptămâni
Nivelul scăzut al Dunării, în atenția Comisiei Europene. Grupul de coordonare pentru energie electrică se întrunește astăzi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica cea mică a lui Bruce Willis și Demi Moore s-a căsătorit. Nuntă de vis în Idaho. Primele imagini cu...
Cancan
Cine este Anna și cum l-a 'smintit' pe pensionarul MApN care i-a scris numele pe stâncă. Povestea 'interzisă'...
Fanatik.ro
„Îl veți da vreodată afară pe Meme Stoica de la FCSB?” Gigi Becali a rostit un singur cuvânt, apoi a...
editiadedimineata.ro
Google Earth a devenit, pentru o zi, o fabrică de imagini false
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, de fapt, după Sepsi – FCSB 0-0. Imaginile care nu s-au văzut la TV
Adevărul
Poliția i-a confiscat Ferrari-ul de 3,7 milioane de lire sterline la o jumătate de oră după ce s-a urcat la...
Playtech
De ce pun tot mai mulţi șoferi folie de aluminiu pe cheia mașinii. Trucul simplu, dar genial are un rol...
Digi FM
A câștigat un milion de euro la loterie, apoi a aruncat biletul la gunoi. Gestul făcut muncitorii de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Gigi Becali i-a decis viitorul lui MM Stoica! ”Astăzi i-am spus și lui” / ”A venit la mine și a început să...
Pro FM
Dakota Johnson, colaborare surpriză cu iubitul ei. Cum a ajuns actrița din „Materialiștii” să apară pe noul...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fenomenul „Spider-Man: Brand New Day”: încasări de peste 1,6 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Dunărea atinge un nou minim istoric la intrarea în România. Doar 25 de centimetri până la următorul prag de...
Newsweek
Care sunt cele mai potrivite rase de câini pentru pensionari. Îi ajută să scape de singurătate
Digi FM
Și-a rupt un deget în vacanță, dar asta nu i-a stricat cheful. Halle Berry, naturală, fără machiaj, superbă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywoodul. Decizia luată după divorțul de Melanie Griffith și infarctul...
UTV
Selly recunoaște că părinții încă îi fac observații, în ciuda succesului său. „În ochii părinților rămâi...