Simulare Bacalaureat 2026: Elevii susțin astăzi proba la matematică. Cum sunt structurate subiectele

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a, înscriși la formele de învățământ seral sau cu frecvență redusă, susțin marți, 24 martie, proba obligatorie a profilului - matematică sau istorie - din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026, după evaluarea la limba și literatura română. Testarea începe la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru a rezolva subiectele.

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate în data de 16 aprilie. Afișarea se va realiza în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod individual care înlocuiește numele și prenumele. Acesta a fost distribuit elevilor, pe bază de semnătură, la prima probă susținută.

Cât durează proba scrisă

Toate probele scrise încep la ora 9:00, iar elevii au la dispoziție 180 de minute (trei ore) pentru rezolvarea subiectelor, durata de lucru fiind calculată din momentul în care acestea ajung integral la fiecare candidat. Accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar participanții sunt așezați în bănci în ordine alfabetică, conform procedurilor stabilite de comisiile de organizare.

La începutul probei, fiecare candidat are obligația de a completa datele personale în colțul din dreapta sus al foii tipizate. Redactarea răspunsurilor se realizează începând cu a doua pagină. Elevii care finalizează lucrarea înainte de expirarea timpului alocat o pot preda, însă părăsirea sălii este permisă după minimum o oră de la începerea evaluării, fără a mai avea acces la materialele de examen.

În situații obiective, care nu pot fi imputate candidaților, precum incidente tehnice sau decizia comisiei de a anula și relua lucrarea, durata probei poate fi prelungită cu cel mult o oră, conform regulamentului Ministerului Educației. Această măsură asigură desfășurarea echitabilă a examenului și respectarea principiilor de corectitudine în evaluare.

Cum sunt structurate subiectele la matematică

Subiectele pentru simularea Bacalaureatului sunt elaborate în conformitate cu programa școlară și diferă în funcție de profilul urmat de elevi: mate-informatică, științe ale naturii, pedagogic sau tehnologic. Lucrarea este împărțită, de regulă, în trei părți:

Subiectul I - exerciții de bază, care verifică noțiuni fundamentale (numere reale, funcții, ecuații);

Subiectul al II-lea - probleme de dificultate medie, axate pe calcule și aplicarea formulelor;

Subiectul al III-lea - cerințe complexe, care presupun raționament matematic și demonstrații.

Când publică Ministerul Educației subiectele și baremele

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat 2026 sunt publicate după încheierea fiecărei probe, începând cu ora 15:00. Acestea pot fi consultate de elevi și profesori pe site-ul oficial al Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Potrivit documentelor oficiale, punctajul maxim acordat la proba scrisă este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 sunt acordate din oficiu tuturor candidaților.

Ce reguli trebuie să respecte elevii în sala de examen

Conform regulamentului în vigoare, candidaților le este interzis să introducă în sala de examen ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete sau alte obiecte personale, acestea urmând să fie depozitate în spațiile special amenajate de comisie. Nerespectarea acestei prevederi poate duce la interzicerea accesului în sala de examen.

De asemenea, elevii nu au voie să dețină asupra lor materiale care ar putea fi utilizate la rezolvarea subiectelor, precum manuale, cărți, dicționare, culegeri, notițe sau rezumate. Interdicția se extinde și asupra telefoanelor mobile, căștilor audio, dispozitivelor electronice ori a oricăror mijloace de comunicare sau de calcul care permit accesul la internet sau la rețele de socializare.

Regulamentul interzice, totodată, comunicarea între candidați sau cu exteriorul, schimbul de materiale, copiatul sau orice tentativă de fraudă. Încălcarea acestor reguli se sancționează prin eliminarea din examen, iar candidații în cauză își pierd dreptul de a participa la următoarele sesiuni ale simulării, fără recunoașterea rezultatelor obținute anterior.

Cum se corectează o greșeală în lucrare

Orice răspuns din cadrul Subiectului I sau Subiectului II poate fi corectat prin tăierea răspunsului greșit cu o linie orizontală și încercuirea variantei corecte. Această procedură permite elevilor să corecteze erorile fără a afecta lizibilitatea lucrării și asigură o evaluare transparentă și corectă.

În situația în care elevul decide să schimbe răspunsul selectat inițial și consideră corectă o altă variantă, noua alegere trebuie consemnată în rubrica destinată punctajului aferent itemului, situată lângă zona cu cele patru variante de răspuns.

Marcajele permise la proba de matematică

Elevilor le este permis să marcheze și să completeze figurile geometrice folosind creion sau stilou/pix de culoare albastră, realizându-le în spațiul destinat rezolvării problemelor și respectând cadrul și dimensiunile indicate pe foaia tipizată.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de liceu se desfășoară conform următorului calendar:

23 martie 2026 - Limba și literatura română;

24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării;

26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale);

16 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

