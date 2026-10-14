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Subiecte și barem de evaluare la concursul de directori 2026. Ce au avut de rezolvat candidații și când urmează proba scrisă

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Subiecte concurs directori 2026. Foto Getty Images
Subiecte concurs directori 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Subiectele pentru concursul de directori 2026 Barem de evaluare pentru concursul de directori 2026 Rezultatele anunțate de Ministerul Educației Calendarul următoarelor etape ale concursului de directori 2026

Subiectele și baremul pentru proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului de directori și directori adjuncți 2026 au fost publicate, potrivit anunțului Ministerului Educației și Cercetării. Candidații au susținut pe 13 octombrie un test cu 20 de întrebări, iar promovarea acestei etape le permite să continue concursul. Următoarea probă, care verifică pregătirea în management și legislație școlară, este programată pe 20 octombrie.

Proba de evaluare a competențelor din cadrul concursului pentru ocuparea funcției de director/director adjunct în unitățile de învățământ preuniversitar de stat s-a desfășurat marți, 13 octombrie 2026, în 42 de centre de concurs (în municipiul București au fost organizate două centre).

Subiectele pentru concursul de directori 2026

Subiectele și baremul de evaluare sunt disponibile pe platforma oficială subiecte.edu.ro, în secțiunea dedicată concursului pentru directori și directori adjuncți.
Testul susținut de candidați pe 13 octombrie 2026 poate fi consultat și în imaginile de mai jos.

Concurs directori 2026, pag 1
Concurs directori 2026, pag 1
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Concurs directori 2026, pag 1 | Poza 1 din 6
Concurs directori 2026, pag 1
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Concurs directori 2026, pag 5.
Concurs directori 2026, pag 6 | Poza 6 din 6
Concurs directori 2026, pag 6
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Ce a cuprins testul de evaluare a competențelor

Subiectele au fost elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare (CNCE), au vizat situații ipotetice din activitatea curentă a unei școli și au inclus:

  • 7 itemi de raționament verbal (capacitatea de a utiliza eficient vocabularul pentru a înțelege sau transmite clar concepte și perspective);
  • 7 itemi de raționament numeric (abilitatea de a înțelege informațiile numerice și de a rezolva corect problemele matematice);
  • 6 itemi de raționament logic (abilitatea de a înțelege ideile exprimate cu ajutorul logicii și rațiunii).

Nota minimă pentru promovarea acestei probe este 6. Nota obținută nu se include în media finală. Nota obținută poate fi contestată în termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor.

Barem de evaluare pentru concursul de directori 2026

Rezultatele anunțate de Ministerul Educației

Potrivit datelor publicate pe 13 octombrie, înainte de contestații, 4.615 dintre cei 6.684 de candidați prezenți au obținut minimum nota 6 sau mai mare. Rata de promovare a fost de 69,05%, iar media notelor, de 6,45. Ministerul precizează că această centralizare nu include candidații înscriși și validați în județul Buzău.

Cea mai mare rată de promovare se înregistrează în categoria de vârstă 40-44 de ani. Candidații provenind din unități de învățământ din mediul urban au promovat în proporție de 70,9%, iar cei provenind din unități de învățământ din mediul rural, în proporție de 65,7%.

Calendarul următoarelor etape ale concursului de directori 2026

Proba scrisă este programată pe 20 octombrie 2026. Ulterior, între 21 octombrie și 4 noiembrie, comisiile de interviu vor realiza evaluarea administrativă a proiectelor planurilor manageriale și a proiectelor planurilor de acțiune.

Interviurile se vor desfășura în perioada 12–27 noiembrie, iar afișarea rezultatelor finale ale concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat este programată pentru 9 decembrie 2026.

Editor : C.S.

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