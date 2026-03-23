Subiecte Simulare Bacalaureat 2026 la limba română: Cum sunt structurate cerințele

Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a susțin, luni, 23 martie, proba scrisă la limba și literatura română, prima din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026. Testarea a început la ora 09:00, iar candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea subiectelor. Rezultatele urmează să fie publicate la mijlocul lunii aprilie și constituie un reper pentru nivelul de pregătire al elevilor înaintea examenului din vară.

Potrivit Ministerului Educației, simularea continuă cu susținerea probelor obligatorii ale profilului, respectiv matematică sau istorie, în funcție de filiera urmată de fiecare elev.

Simulare Bacalaureat 2026: Subiecte la limba și literatura română

Subiectele și baremele de corectare pentru simularea examenului de Bacalaureat sunt publicate luni, 23 martie, după încheierea probei, începând cu ora 15:00. Elevii și profesorii le pot consulta pe site-ul Ministerului Educației, pe platforma dedicată examenelor, subiecte.edu.ro, în secțiunea „Subiecte și bareme”.

Cum sunt structurate cerințele pe fiecare subiect la limba română

Proba scrisă la limba și literatura română din cadrul simulării examenului de Bacalaureat 2026 este structurată în trei subiecte, fiecare evaluând competențe distincte de înțelegere, analiză și redactare.

Primul subiect are la bază un text la prima vedere și include cerințe care vizează înțelegerea și interpretarea acestuia. Elevii sunt solicitați să identifice informații relevante, să explice sensul unor cuvinte sau expresii și să formuleze răspunsuri argumentate, raportate la fragmentul dat.

Al doilea subiect presupune redactarea unui text de minimum 50 de cuvinte, în funcție de cerința formulată. În general, acesta vizează realizarea unei caracterizări, a unui comentariu sau a unei explicații, fiind urmărite coerența ideilor și capacitatea de exprimare.

Ultimul subiect constă în elaborarea unui eseu de minimum 400 de cuvinte, bazat pe opere literare studiate. Prin această probă sunt evaluate competențele de argumentare, organizare a discursului și utilizare adecvată a limbajului de specialitate.

Structura testului este similară cu cea a examenului din sesiunea de vară, simularea având rolul de a familiariza elevii cu tipologia cerințelor și de a oferi un reper relevant privind nivelul de pregătire. Punctajul maxim acordat la proba scrisă este de 100 de puncte. Dintre acestea, 90 sunt alocate pentru rezolvarea subiectelor, iar 10 sunt acordate din oficiu tuturor candidaților.

Când se afișează rezultatele finale

Rezultatele simulării examenului național de Bacalaureat 2026 vor fi comunicate în data de 16 aprilie. Afișarea se va realiza în mod anonim, fiecare candidat fiind identificat printr-un cod individual care înlocuiește numele și prenumele. Acesta a fost distribuit elevilor, pe bază de semnătură, la prima probă susținută.

La nivelul fiecărei unități de învățământ, rezultatele simulării sunt analizate prin discuții individuale cu elevii, dezbateri în cadrul claselor, ședințe cu părinții și în consiliile profesorale, în vederea stabilirii unor măsuri care să contribuie la îmbunătățirea performanțelor școlare înaintea examenelor din sesiunea de vară. Notele obținute la probă nu pot fi contestate și nu sunt trecute în catalog. În mod excepțional, acestea pot fi consemnate în catalog, la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui.

Calendar simulare Bacalaureat 2026

Simularea probelor scrise ale examenului de Bacalaureat pentru elevii de liceu se desfășoară conform următorului calendar:

23 martie 2026 - Limba și literatura română;

24 martie 2026 - Proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie);

25 martie 2026 - Proba la alegere a profilului și specializării;

26 martie 2026 - Limba și literatura maternă (pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale);

16 aprilie 2026 - Comunicarea rezultatelor.

Editor : M.C.