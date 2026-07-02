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Subiectele la geografie, logică și filosofie. Ce au de rezolvat elevii de la profilul uman la proba la alegere de la Bacalaureat 2026

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Candidații de la profilul uman susțin joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. În funcție de opțiunea exprimată la înscriere, aceștia rezolvă subiecte la geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.
Candidații de la profilul uman susțin joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. În funcție de opțiunea exprimată la înscriere, aceștia rezolvă subiecte la geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.
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Din articol
Cum se desfășoară proba scrisă Subiecte la Bacalaureat 2026, proba la alegere a profilului și specializării - profil uman

Candidații de la profilul uman susțin joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. În funcție de opțiunea exprimată la înscriere, aceștia rezolvă subiecte la geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie, fiecare disciplină având o structură proprie a cerințelor.

După această probă, sesiunea de vară se încheie cu examenul scris la limba și literatura maternă, programat vineri, 3 iulie.

Cum se desfășoară proba scrisă

Examenul începe la ora 9:00, iar accesul candidaților în sălile de examen este permis până cel târziu la ora 8:30, pe baza unui act de identitate valabil. Din momentul în care sunt distribuite broșurile cu subiectele, elevii au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Lucrările sunt structurate în trei subiecte, elaborate în conformitate cu programele de examen și modelele oficiale publicate de Ministerul Educației. Cerințele urmăresc evaluarea cunoștințelor dobândite pe parcursul liceului, precum și capacitatea candidaților de a analiza, interpreta și aplica informațiile specifice fiecărei discipline.

Fiecare dintre cele trei subiecte este notat cu câte 30 de puncte, iar la punctajul obținut se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Nota finală este stabilită în funcție de baremul de evaluare și de notare publicat de Ministerul Educației după încheierea probei.

În sala de examen, candidații pot folosi doar instrumente de scris cu pastă sau cerneală albastră, iar la disciplinele unde este permis, și instrumentele specifice prevăzute de metodologie. Este interzisă introducerea telefoanelor mobile, a dispozitivelor electronice, a notițelor sau a altor materiale nepermise. Candidații care încalcă regulile de desfășurare a examenului sunt eliminați din concurs, conform regulamentului în vigoare.

Subiecte la Bacalaureat 2026, proba la alegere a profilului și specializării - profil uman

Cum sunt structurate cerințele la geografie

Modelul oficial arată că lucrarea este împărțită în trei subiecte care urmăresc verificarea cunoștințelor de geografie fizică și umană, precum și capacitatea de interpretare a informațiilor cartografice. Primul subiect cuprinde, de regulă, exerciții pe baza hărților, identificarea statelor, orașelor, unităților de relief, râurilor sau altor elemente geografice, precum și cerințe privind orientarea în spațiu și utilizarea noțiunilor geografice.

Al doilea subiect conține exerciții de analiză și interpretare a unor hărți, grafice, tabele sau imagini, iar candidații trebuie să stabilească relații între fenomene geografice și să utilizeze corect terminologia de specialitate. Ultimul subiect presupune răspunsuri dezvoltate și exerciții de argumentare privind caracteristicile unor regiuni geografice, fenomene naturale sau aspecte economice și demografice.

Cum sunt structurate subiectele la logică

Lucrarea este alcătuită din trei subiecte care verifică înțelegerea conceptelor fundamentale de logică și capacitatea de analiză a raționamentelor. Prima parte cuprinde exerciții privind identificarea termenilor, propozițiilor logice, tipurilor de raționamente și relațiilor dintre concepte.

Al doilea subiect este format din exerciții de aplicare, în care elevii trebuie să stabilească validitatea unor argumente, să completeze scheme logice sau să rezolve probleme bazate pe inferențe. Ultimul subiect presupune rezolvarea unor cerințe complexe de argumentare și analiză logică, folosind limbajul specific disciplinei.

Cum sunt structurate subiectele la psihologie

Modelul oficial include trei subiecte prin care sunt evaluate cunoștințele despre procesele psihice, personalitate, motivație, afectivitate și comportament. Primul subiect cuprinde itemi obiectivi și exerciții scurte privind conceptele fundamentale din programa de psihologie.

Al doilea subiect presupune aplicarea noțiunilor în contexte concrete, analiza unor situații și identificarea proceselor psihice implicate. Ultimul subiect solicită răspunsuri argumentate și explicarea unor fenomene psihologice, pe baza cunoștințelor dobândite pe parcursul liceului.

Cum sunt structurate cerințele la economie

Lucrarea este organizată în trei subiecte care verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de analiză economică. Prima parte cuprinde exerciții privind concepte economice fundamentale, mecanismele pieței, cererea și oferta, consumul, producția și rolul agenților economici.

Al doilea subiect este alcătuit din probleme și exerciții care presupun interpretarea unor grafice, tabele sau indicatori economici și efectuarea unor calcule specifice. Ultima cerință solicită argumentarea unor situații economice și explicarea funcționării mecanismelor economiei de piață prin utilizarea conceptelor studiate.

Cum arată subiectele la sociologie 

Subiectele urmăresc verificarea cunoștințelor despre societate, instituții sociale, grupuri sociale, procese și fenomene sociale. Prima parte include exerciții de identificare și definire a conceptelor sociologice de bază.

Al doilea subiect presupune analiza unor texte, grafice, statistici sau situații sociale, precum și interpretarea informațiilor prezentate. Ultimul subiect este dedicat argumentării și redactării unor răspunsuri dezvoltate, prin care elevii demonstrează că pot utiliza corect conceptele și teoriile sociologice.

Cum sunt structurate cerințele la filosofie

Lucrarea este structurată în trei subiecte și evaluează înțelegerea principalelor concepte, teorii și curente filosofice studiate în liceu. Prima parte cuprinde exerciții privind identificarea și definirea conceptelor filosofice, precum și recunoașterea ideilor aparținând unor autori sau curente de gândire.

Al doilea subiect presupune analiza unor texte filosofice și interpretarea ideilor exprimate, utilizând limbajul specific disciplinei. Ultimul subiect solicită elaborarea unui răspuns argumentativ sau a unui eseu structurat, în care candidații trebuie să susțină un punct de vedere prin raportare la conceptele și teoriile studiate.

Editor : C.S.

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