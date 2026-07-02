Live TV

Subiectele la informatică, biologie, fizică și chimie. Ce au de rezolvat elevii de la profilul real la proba la alegere de la BAC 2026

Data publicării:
Subiecte Bacalaureat 2026 la informatică, biologie, fizică și chimie. Foto Getty Images
Subiecte Bacalaureat 2026 la informatică, biologie, fizică și chimie. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cum se desfășoară proba scrisă Subiecte la Bacalaureat 2026 proba la alegere a profilului și specializării, profil real

Examenul de Bacalaureat 2026 continuă joi, 2 iulie, cu proba scrisă la alegere a profilului și specializării, cea de-a treia evaluare din sesiunea de vară. Absolvenții de la profilul real rezolvă subiectele la disciplina pentru care au optat la înscriere, printre care informatică, fizică sau biologie, iar cerințele sunt concepute pentru a evalua atât cunoștințele dobândite pe parcursul liceului, cât și capacitatea de a le aplica în rezolvarea exercițiilor și problemelor specifice fiecărei materii.

După această probă, sesiunea de vară a Bacalaureatului 2026 se încheie vineri, 3 iulie, cu examenul scris la limba și literatura maternă, susținut de absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale.

Cum se desfășoară proba scrisă

Testarea începe la ora 9:00, iar accesul în sălile de examen este permis până la ora 8:30. Din momentul distribuirii subiectelor, candidații au la dispoziție trei ore pentru rezolvarea cerințelor.

Potrivit modelelor oficiale publicate de Ministerul Educației, fiecare lucrare este alcătuită din trei subiecte, notate cu câte 30 de puncte, la care se adaugă 10 puncte acordate din oficiu. Cerințele urmăresc atât verificarea cunoștințelor teoretice, cât și aplicarea acestora în rezolvarea unor exerciții și probleme specifice fiecărei discipline.

Subiecte la Bacalaureat 2026 proba la alegere a profilului și specializării, profil real

Cum sunt structurate subiectele la informatică 

Modelul oficial arată că lucrarea este împărțită în trei subiecte care verifică atât cunoștințele teoretice, cât și capacitatea de a realiza algoritmi și programe în limbajul ales (C/C++ sau Pascal). Primul subiect cuprinde, în general, itemi obiectivi și exerciții scurte privind algoritmi, structuri repetitive și alternative, tipuri de date, expresii și instrucțiuni de bază.

Al doilea subiect urmărește aplicarea cunoștințelor prin completarea unor secvențe de program, analiza algoritmilor, lucrul cu tablouri sau subprograme și identificarea rezultatelor generate de un anumit cod. Ultimul subiect este cel mai complex și presupune elaborarea sau modificarea unor algoritmi, rezolvarea unei probleme de programare și argumentarea soluției propuse, fiind evaluate atât corectitudinea algoritmului, cât și eficiența acestuia.

Subiectele la Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană

Prima parte a lucrării cuprinde exerciții prin care sunt verificate cunoștințele de bază din anatomie, fiziologie, genetică și ecologie umană. Candidații pot avea de completat afirmații, de identificat structuri anatomice, de asociat noțiuni și de răspuns la întrebări cu alegere multiplă. Al doilea subiect conține, de regulă, probleme de genetică și exerciții de aplicare a informațiilor în contexte concrete, inclusiv interpretarea unor date sau scheme.

Ultimul subiect presupune redactarea unor răspunsuri argumentate și explicarea unor procese biologice, fiind evaluată utilizarea corectă a limbajului științific și capacitatea de argumentare.

Cum sunt structurate subiectele la Biologie vegetală și animală

Prima parte a lucrării poate cuprinde mai multe tipuri de cerințe care verifică noțiunile fundamentale din programa de biologie. Candidații pot avea de completat afirmații, de identificat structuri și organisme, precum și de asociat diferite noțiuni biologice cu caracteristicile lor.

Al doilea subiect este alcătuit, de regulă, din două probleme care urmăresc aplicarea cunoștințelor în situații concrete, interpretarea unor informații și rezolvarea unor exerciții specifice. Ultima parte a examenului cuprinde exerciții de sinteză și argumentare, prin care elevii trebuie să explice procese biologice și să utilizeze corect terminologia specifică disciplinei.

Cum sunt structurate cerințele la fizică

Subiectele diferă în funcție de disciplina aleasă din programa de fizică (mecanică, electricitate și electromagnetism, termodinamică sau optică), însă păstrează aceeași structură generală. Prima parte conține exerciții și întrebări care verifică noțiunile teoretice, relațiile dintre mărimile fizice și utilizarea formulelor de bază. Al doilea subiect este alcătuit din probleme numerice și aplicații practice, care presupun efectuarea calculelor, utilizarea corectă a unităților de măsură și interpretarea rezultatelor.

Ultimul subiect include probleme mai complexe, în care candidații trebuie să argumenteze etapele de rezolvare, să interpreteze grafice, diagrame sau situații experimentale și să demonstreze capacitatea de aplicare a conceptelor studiate.

Cum sunt structurate subiectele la chimie

Candidații pot susține examenul la chimie organică sau chimie anorganică, în funcție de profil și specializare, însă structura generală a lucrării este similară. Prima parte cuprinde exerciții de verificare a noțiunilor fundamentale, precum identificarea compușilor chimici, completarea ecuațiilor de reacție, stabilirea configurațiilor electronice sau recunoașterea proprietăților substanțelor.

Al doilea subiect este format, de regulă, din probleme de calcul chimic și exerciții de aplicare, care presupun utilizarea relațiilor de calcul, determinarea concentrațiilor, maselor sau volumelor și interpretarea unor procese chimice. Ultimul subiect conține cerințe ample care urmăresc explicarea fenomenelor chimice, argumentarea răspunsurilor și rezolvarea unor situații complexe pe baza cunoștințelor dobândite pe parcursul liceului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Digi Sport
”NU” pentru Istvan Kovacs! Anunțul făcut de FIFA, la Cupa Mondială 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Candidații de la profilul uman susțin joi, 2 iulie, proba la alegere a profilului și specializării din cadrul examenului de Bacalaureat 2026. În funcție de opțiunea exprimată la înscriere, aceștia rezolvă subiecte la geografie, logică, psihologie, economie, sociologie sau filosofie.
Subiectele la geografie, logică și filosofie. Ce au de rezolvat elevii de la profilul uman la proba la alegere de la Bacalaureat 2026
Bacalaureat 2026 de la ora 13.00. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Elevii care nu au ajuns la timp la examen pot susține proba la ora 13:00
Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Se reiau examenele după amânarea provocată de caniculă. Calendarul probelor scrise rămase
Nota minimă pentru Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026: Care este nota minimă pentru promovarea examenului. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească toți candidații
elevi, excursie
Surpriză neplăcută pentru zeci de elevi după ce au plătit 60.000 de lei avans pentru o tabără. Ce au descoperit la cazare
Recomandările redacţiei
companie de stat
Cadavrele administrative ale statului: companii fără activitate, fără...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, opinie în Newsmax: Leadershipul american se bucură de...
Aleksandar Vucic
Ce îl obligă pe Aleksandar Vucic să demisioneze din funcția de...
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre varianta Sorin Grindeanu premier: „Este un pic...
Ultimele știri
CM 2026: SUA s-au calificat în optimi după ce au eliminat Bosnia-Herțegovina
Ce scoruri ar obține Zelenski și Zalujnîi, fostul comandant al armatei, dacă ar fi alegeri prezidențiale în Ucraina (sondaj)
Planul Ucrainei de a-l destabiliza pe Putin. Atacurile recente cu drone din zona Moscovei dezvăluie o strategie complexă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
„Cea mai frumoasă fată din lume”, azi milionară. Cum a ajuns Thylane Blondeau să aibă o avere de 4,2 milioane...
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Dan Șucu, omul țeapă în SuperLiga. De câte ori l-a păcălit Gigi Becali și motivul pentru care patronul FCSB a...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Previziune sumbră pentru Dinamo înaintea noului sezon: „Nu se poate așa!”. Legenda care se gândește chiar la...
Adevărul
„Ucrainenii devin tot mai eficienți, iar acest lucru începe să influențeze evoluția războiului”, susține un...
Playtech
Declarația de avere a lui Nicușor Dan. Detaliul din conturi care atrage atenţia, ce bunuri deţine preşedintele
Digi FM
Subiecte BAC Istorie 2026. Eseu despre evoluția politică a României în a doua jumătate a secolului XX
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răsturnare de situație în cazul morții lui Radu Mărginean: IML a stabilit cauza decesului!
Pro FM
Shania Twain, criticată dur de fani: „Nu avea nevoie de așa ceva, unele alegeri sunt greu de înțeles!”...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Demi Moore, salariu de sute de mii de dolari pe episod. Câți bani încasează pentru rolul interpretat într-un...
Adevarul
Leguma care poate pune în pericol glanda tiroidă. Cine trebuie să fie atent la consumul ei, potrivit medicilor
Newsweek
Primul ajutor la pensie care ar putea intra în vigoare după marea Recalculare. Aviz pozitiv în Parlament
Digi FM
VIDEO "Uitați ce e în cartierul nostru de lux". Anca Serea și fiica ei au plecat din casă desculțe, prin apă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă în organism când suntem stresați. Sângele își schimbă structura în doar câteva minute
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Melanie Griffith dezvăluie de ce s-a destrămat căsnicia cu Antonio Banderas: „M-am simțit blocată!” Ce spune...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...