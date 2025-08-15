Live TV

Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025

Data publicării:
elevi in fata scolii
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Ministerul Educaţiei reamintesc părinţilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025.

Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025, le reamintesc părinţilor Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE),şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării, precizând că după acest termen, sumele vor fi retrase automat din conturi.

Aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziţionării de rechizite şi altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţe.

„Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării, reamintesc părinţilor că sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025. În acest an şcolar, aproximativ 670.000 de preşcolari şi elevi au beneficiat de acest ajutor, destinat achiziţionării de rechizite şi altor produse necesare frecventării şcolii şi grădiniţei. Măsura are ca scop sprijinirea copiilor din medii dezavantajate, contribuind la reducerea abandonului şcolar şi la creşterea incluziunii în educaţie”, transmite Ministerul Educaţiei.

Acest termen-limită este reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru luarea unor măsuri în domeniul educaţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

„Astfel, sumele care nu vor fi utilizate până la data de 31 august 2025 vor fi retrase automat din conturi de către emitenţii cardurilor şi nu vor mai putea fi folosite de către beneficiari”, precizează Ministerul Educaţiei.

În acest context, MIPE şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării fac un apel către părinţi să achiziţioneze din timp rechizitele necesare pentru noul an şcolar, valorificând fondurile europene alocate pentru a susţine educaţia copiilor.

Finanţarea acestei măsuri este asigurată din Programul Incluziune şi Demnitate Socială, gestionat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, care va continua să acorde acest sprijin şi în următorii ani şcolari, pentru a garanta accesul egal la educaţie pentru toţi copiii din România.

Editor : S.S.

