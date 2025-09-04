Live TV

daniel david
Daniel David. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Elevii ajung să își facă temele și eseurile cu ajutorul inteligenței artificiale, iar profesorii trebuie să știe cum să gestioneze această situație. Ministrul Educației, Daniel David, a explicat în direct la Digi24 cum ar trebui cadrele didactice să abordeze fenomenul.

„Le-aș spune profesorilor că ar trebui să le vorbească despre inteligența artificială, dacă tot dau teme acasă care pot fi făcute cu AI. Să îi învețe pe copii că inteligența artificială este un instrument pe care ei pot să-l folosească, să recunoască în lucrarea pe care au făcut-o că au lucrat cu un sistem de AI și să verifice lucrarea nu în varianta scrisă, ci în examen oral”, a declarat ministrul.

Nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu AI. Vreau să stau față în față cu tine, să îți pun câteva întrebări și să văd dacă ai înțeles lucrurile scrise acolo. Acesta este sfatul meu.

Daniel David a subliniat că evaluarea exclusiv pe baza unor lucrări scrise nu mai este relevantă.

„Treptat vom merge în această direcție. Când eram rectorul universității am inițiat o astfel de procedură, în care am spus profesorilor să nu mai evalueze studenții doar pe baza unor teme sau lucrări scrise pe care le dau la seminarii sau între cursuri, pentru că nu știi cine le face”, a adăugat el.

Ministrul a atras atenția și asupra importanței asumării de către elevi a folosirii AI.

„Să-i educe înainte de faptul că există inteligența artificială. Dacă ei (elevii – n.r.) nu precizează într-un fel, este furt. Dar pe de altă parte, inteligența artificială încă nu a fost definită ca un agent cu drepturi și obligații, dar corect e să recunoști”, a spus el.

Întrebat dacă există manuale sau regulamente clare pentru profesori, Daniel David a răspuns: „La nivel de minister nu știu dacă există. Probabil că ar trebui să fie, dar ministerul are o mulțime de proiecte și programe de utilizare a AI în școli. (...)

„Această informație există în școli, sunt în acest moment cel puțin zeci de proiecte care testează utilizarea inteligenței artificiale, unii doar pe componenta didactică, alții într-o logică mai generală și pe componenta administrativă”, a mai spus ministrul.

