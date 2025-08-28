Live TV

Termenul pentru cheltuirea banilor de pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024-2025 a fost prelungit

Data publicării:
elevi
Foto Shutterstock

Tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional destinat preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi va putea fi folosit până la data de 31 octombrie 2025, a stabilit Executivul, joi, printr-o ordonanţă de urgenţă.

Potrivit unui comunicat al Guvenului, a fost modificată OUG nr. 83/2023 privind unele măsuri pentru susţinerea preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic acordate din fonduri externe nerambursabile şi luarea unor măsuri în domeniul educaţiei.

Actul normativ aprobat de Executiv prevede, prin excepţie, că tichetul social pe suport electronic pentru sprijin educaţional destinat preşcolarilor şi elevilor dezavantajaţi, în vederea achiziţionării de materiale şcolare pentru anul şcolar 2024 - 2025, în valoare de 500 de lei într-o tranşă unică, va putea fi folosit până la data de 31 octombrie 2025, şi nu până la 31 august 2025.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
3
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
4
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi făcut transferul lui Louis Munteanu
Digi Sport
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi făcut transferul lui Louis Munteanu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
justitie catuse ciocanel
Parchetele din țară și-au suspendat activitatea și cer retragerea...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan reacționează în cazul livratorului străin lovit: Sunt...
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_003_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ministerul Finanțelor a majorat plafonul de scutire de TVA. Nazare...
Rehearsal of Independence Day Naval Parade in Odesa
Rușii au atacat o navă ucraineană în apropiere de Delta Dunării. Un...
Ultimele știri
Criteriile de acordare a creșterilor salariale pentru angajații care lucrează cu fonduri UE au fost modificate. Cât primesc în plus
ANAF le cere soților Iohannis să plătească în mod voluntar banii datorați, cu referire la imobilul din Strada N. Bălcescu din Sibiu
Tensiuni între Pakistan și Afganistan. Ambasadorul Islamabadului a fost convocat la Kabul
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
elevi
Mesajul ministrului Dragoş Pîslaru pentru părinți: Banii de pe cardurile educaţionale pot fi cheltuiți doar până pe 31 august
elevi in fata scolii
Sumele de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024 - 2025 pot fi cheltuite până la data de 31 august 2025
Partenerii noștri
Pe Roz
Kathleen Turner, apariție rară la 71 de ani, în baston, cu un braț imobilizat. În anii '80 făcuse o pasiune...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce dietă are, de fapt, Gigi Becali. Alimentele pe care le mănâncă zilnic milionarul din Pipera
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
S-au încheiat negocierile pentru transferul lui Andrei Coubiș!
Pro FM
Maya, fiica Antoniei, a făcut 15 ani. Solista a mers în Italia, acolo unde puștoaica trăiește, pentru a fi cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
Viață extraterestră mai aproape decât credeam? Descoperire surprinzătoare pe o planetă pitică din sistemul...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie