Testul la biologie care i-a înfuriat pe părinți

Un test de biologie pentru clasa a şaptea a stârnit nu doar revolta elevilor, ci şi a părinţilor care au sărit să le apere drepturile copiilor. Acum, este o dezbatere aprinsă pe unul dintre cele mai mari grupuri de Facebook ale părinţilor şi se ridică astfel, din nou, problema conţinutului nepotrivit al manualelor.

Reporter: Numiți doi hormoni non-tropi adenohipofizari.

Mihnea, student la Medicină: STH și MSH.

Reporter: Indicați două roluri are tiroxinei în organismul uman.

Mihnea, student la Medicină: Cred că hiperglicemiant și termogeneză.

Reporter: Când ai învățat tu despre glandele endrocrine?

Mihnea, student la Medicină: Când am învățat pentru admitere, clasa a 11-a și a 12-a.

Reporter: Ce ți-am citit eu acum e un test de clasa a 7-a.

Mihnea, student la Medicină: Cam dur! Asta e materia care se învață în clasa a 11-a și se învață pentru admitere.

Nicolas, student la Medicină: Lobul anterior, glandul... hormonul tiroptrop exercită asupra dezvoltării glandei tiroide și stimulează producerea de hormoni a acesteia. Clasa a opta?

Reporter: A șaptea! Ce zici?

Nicolas, student la Medicină: E destul de greu pentru copii. Ar putea să mai scurteze puțin.

Părinţii mai multor elevi de gimnaziu s-au mobilizat pe o reţea socială și cer măsuri din cauza materiei dificile de la biologia de clasa a 7-a.

Christine Demeter, părinte: Un membru a postat această lucrare și de aici au început discuții între profesori, părinți și alți adulți față de materia stufoasă, informațiile multe, manualele care agresează copiii și de aici am ajuns la concluzia că manualele sunt o problemă în condițiile în care programa e foarte încărcată.

Informațiile alea n-au cum să fie nici pe termen lung, nici foarte bine sedimentate pentru că urmează o altă materie, cu alte informații și alte cuvinte și noțiuni greoaie pe care ei trebuie să le asimileze pentru următorul test.

Părintele unui elev de clasa a 7-a: Este un test de biologie de clasa a 7-a dat de băiatul meu la sfârșitul capitolului despre glandele endocrine. Însă situația aceasta, cu detalii extraordinar de complexe, se repetă la toate celelalte materii pe care copilul le parcurge la școală.

Sunt situații care se repetă an de an, cu materii încărcate, complexe, prea multe informații. Noi am semnalat în ședințele cu părinții an de an la sfârșitul fiecărui an, copiii nu rămân cu niște informații minimale care să le ofere o cultură generală.

Manualul este avizat de Ministerul Educaţiei. Potrivit Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare, nu există niciun motiv pentru care va fi înlocuit atât timp cât respectă prevederile legale, adică respectă programa şi sunt corecte din punct de vedere ştiinţific. Părinţii, însă, nu se dau bătuţi şi vor să trimită o petiţie către Ministerul Educaţiei.

Editor web: M.B.