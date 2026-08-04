Titularizare 2026: Începe repartizarea profesorilor. Peste 6.100 de posturi sunt disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată

Ministerul Educației și Cercetării începe miercuri, 5 august, repartizarea candidaților care au promovat concursul național de Titularizare 2026 pe posturile didactice vacante din învățământul preuniversitar. Ședințele publice organizate de inspectoratele școlare se vor desfășura pe parcursul a două zile, iar peste 6.100 de posturi sunt disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Ministerul Educației a publicat marți, 4 august, rezultatele finale ale concursului național de Titularizare 2026, după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise susținute pe 21 iulie.

Repartizarea candidaților are loc pe 5 și 6 august

După publicarea rezultatelor finale în urma contestațiilor, concursul național de Titularizare intră în etapa repartizării pe posturile vacante. Inspectoratele școlare vor organiza, în zilele de 5 și 6 august, ședințe publice în cadrul cărora candidații vor fi repartizați pe catedrele disponibile pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Repartizarea se realizează în ordinea descrescătoare a mediilor, fiecare candidat având posibilitatea de a ocupa un post în funcție de nota obținută și de opțiunile exprimate, în limita locurilor disponibile.Pentru această etapă au fost publicate 6.166 de posturi vacante destinate angajării pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ din întreaga țară.

Cele mai multe posturi sunt în învățământul antepreșcolar, preșcolar și primar

Oferta disponibilă în acest an este concentrată în special în zonele în care deficitul de personal didactic este mai ridicat. Cele mai multe catedre sunt destinate învățământului antepreșcolar, unde au fost publicate 871 de posturi.

De asemenea, sunt disponibile 770 de posturi pentru învățământul preșcolar și alte 714 pentru învățământul primar. Numărul locurilor rămase vacante este ridicat și în cazul profesorilor itineranți și de sprijin, pentru care au fost scoase la concurs 428 de posturi, precum și pentru profesorii-consilieri școlari, unde sunt disponibile 338 de catedre, potrivit datelor transmise de Ministerul Educației.

Ce note sunt necesare pentru titularizare și suplinire

Accesul la un post pe perioadă nedeterminată este condiționat de obținerea unor rezultate minime atât la proba scrisă, cât și la proba practică sau la inspecția specială la clasă, în funcție de specificul disciplinei. Potrivit metodologiei, pentru titularizare, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la ambele probe de concurs.

În cazul celor care urmăresc ocuparea unui post pe perioadă determinată, respectiv prin suplinire, pragul minim este nota 5 atât la proba scrisă, cât și la proba practică ori la inspecția specială în profilul postului.

Editor : C.S.